    Mundo

    Rusia ataca con 600 drones a Ucrania y deja 600 mil hogares sin luz

    El Presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, comunicó por redes sociales que "es hora de que Europa tome una decisión sobre los activos congelados si Moscú se niega a poner fin a sus ataques con drones y misiles".

    María José Halabi 
    María José Halabi
    Créditos: Instagram

    Este sábado en la noche se registró un nuevo ataque en Ucrania que dejó a más de 600.000 hogares sin luz.

    El Presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, denunció en redes sociales que Rusia realizó un bombardeo en la capital ucraniana Kiev y sus alrededores. El siniestro, según Zelenski, dejó a tres personas muertas y decenas resultaron heridas.

    “En Kiev y la región, nuestros servicios de emergencia están trabajando en los lugares de los ataques rusos. Los rusos han lanzado unos 36 misiles y casi 600 drones contra la vida cotidiana. Los principales objetivos del ataque fueron infraestructuras energéticas e instalaciones civiles, con graves daños e incendios en edificios residenciales", confirmó el Presidente de Ucrania en X.

    Créditos: Instagram

    Sumó que “actualmente tenemos informes de decenas de heridos y tres muertos. Mis condolencias a sus familias y seres queridos.Debemos trabajar sin desperdiciar un solo día para garantizar que haya suficientes misiles para nuestros sistemas de defensa aérea y que todo lo necesario para nuestra protección y para presionar a Rusia esté listo”.

    Terminó destacando que “es hora de que Europa tome una decisión sobre los activos congelados si Moscú se niega a poner fin a sus ataques con drones y misiles. Y, sin duda, debemos discutir con todos los socios los pasos necesarios para poner fin a esta guerra. Gracias a todos los que están colaborando".

    Este ataque ruso se produce en medio de la negociación sobre el fin del conflicto, con la visita del enviado especial del Presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff, la próxima semana a Moscú.

