    Departamento de Justicia de EE.UU. le quita el piso a Trump y ahora niega que el Cartel de los Soles de Venezuela sea un grupo real

    Según The New York Times, el año pasado, antes de capturar al presidente Nicolás Maduro, la administración Trump designó a un término coloquial de la prensa venezolana para referirse a la corrupción del narcotráfico en el Ejército como una organización terrorista y dijo que el líder chavista la dirigía.

    Fernando Fuentes 
    Fernando Fuentes

    Para sentar las bases que permitieran sacar a Nicolás Maduro del poder en Venezuela, la administración del presidente Donald Trump promovió el año pasado la idea de acusarlo de liderar un cartel de la droga llamado Cartel de los Soles. Un argumento que finalmente se usó para la operación que el sábado finalizó con la captura del líder chavista y su traslado a Nueva York para enfrentar a la justicia por cargos de narcoterrorismo.

    Pero en un duro revés para Trump, el diario The New York Times informó este martes que el Departamento de Justicia de Estados Unidos se retractó de esta afirmación dudosa sobre el ahora depuesto presidente venezolano.

    Esta afirmación se remonta a una acusación formal formulada por el gran jurado contra Maduro en 2020, redactada por el Departamento de Justicia. En julio de 2025, copiando el texto de dicha acusación, el Departamento del Tesoro designó al Cartel de los Soles como organización terrorista. En noviembre, Marco Rubio, secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional del presidente Trump, ordenó al Departamento de Estado que hiciera lo mismo, detalla el periódico.

    Pero expertos en crimen y narcóticos en Latinoamérica han afirmado que, en realidad, se trata de un término coloquial, inventado por los medios venezolanos en la década de 1990, para referirse a funcionarios corruptos por el dinero del narcotráfico. Y el sábado, después de que el gobierno capturara a Maduro, el Departamento de Justicia publicó una acusación formal reescrita que parecía admitir tácitamente el argumento.

    Así, según el Times, la fiscalía siguió acusando a Maduro de participar en una conspiración para el narcotráfico, pero abandonó la afirmación de que el Cartel de los Soles fuera una organización real. En cambio, la acusación revisada afirma que se refiere a un “sistema clientelar” y una “cultura de corrupción” alimentada por el dinero del narcotráfico.

    Las ganancias del narcotráfico y la protección de los socios del narcotráfico “fluyen a funcionarios civiles, militares y de inteligencia corruptos, que operan en un sistema de clientelismo dirigido por aquellos en la cima, conocido como el Cártel de los Soles, una referencia a la insignia del sol fijada a los uniformes de los oficiales militares venezolanos de alto rango”, dice la nueva acusación.

    Según el Times, el retiro de la afirmación “pone aún más en tela de juicio la legitimidad” de la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera por parte de la administración Trump el año pasado. Portavoces de la Casa Blanca y de los Departamentos de Justicia, Estado y del Tesoro no respondieron a las solicitudes de comentarios del periódico.

