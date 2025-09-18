Descubren bomba de la Segunda Guerra Mundial en Berlín: miles de evacuados en el centro de la ciudad

La Policía de Berlín evacuó en la noche de este jueves a miles de residentes del centro de la capital alemana, en una zona que también incluye instituciones municipales y embajadas, tras el hallazgo de una bomba de la Segunda Guerra Mundial en el río Spree.

El artefacto explosivo fue descubierto durante unas obras en el barrio de Fischerinsel, y los expertos confirmaron que será desactivado in situ, en una operación que podría extenderse hasta la madrugada del viernes. Según la Policía, la tarea representa un desafío adicional debido a la sedimentación en el lecho del río.

Las autoridades berlinesas establecieron un perímetro de seguridad de 500 metros. Agentes recorrieron casa por casa para informar a los residentes, mientras que el tráfico fluvial quedó suspendido, las calles del sector fueron cerradas y la línea de metro que cruza la zona interrumpida.

La evacuación ha sido descrita como una de las más multitudinarias de los últimos años y afectó directamente a Fischerinsel, un barrio histórico muy concurrido por turistas, ubicado en el distrito central de Mitte.

Este suceso ocurre apenas un día después del descubrimiento de otra bomba de la Segunda Guerra Mundial en el distrito de Spandau, al oeste de Berlín. En ese caso, la desactivación está programada para este viernes, lo que obligará a 12.400 personas a abandonar sus hogares.