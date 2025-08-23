Detallan detención de dos sujetos tras atentado contra base militar en Cali, Colombia

La Fiscalía General de Colombia confirmó este sábado la captura y posterior formalización de dos personas presuntamente involucradas en un atentado con explosivos cerca de una base militar en Cali, el que habría dejado al menos 6 personas fallecidas y más de 60 heridos .

El ente persecutor colombiano detalló por redes sociales la identidad de los detenidos: Walter Esteban Yonda Ipía y Carlos Steven Obando. Según la Fiscalía, serían "presuntos responsables del traslado de dos camiones cargados con ‘tatucos’ y su ubicación en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, en Cali".

“Estos dos hombres habrían activado las plataformas de artefactos improvisados, generando el estallido de una. Posteriormente, la comunidad impidió que escaparan del lugar y fueron capturados en situación de flagrancia por unidades de la Policía Nacional”, agregaron en una publicación en X.

Según el detalle del medio Europa Press, Walter Esteban Yonda Ipía es oriundo de Corinto, Cauca, de 23 años de edad, y Carlos Steven Obando Aguirre es oriundo de Cali y tiene 26 años.

Los dos sujetos serían miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), particularmente de la columna Jaime Martínez.

Mientras continúa la investigación de los hechos, durante la jornada del viernes el presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó también la captura por parte de la policía de ese país de Diomar Mancilla, uno de los cabecillas de la columna Jaime Martínez.