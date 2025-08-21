SUSCRÍBETE
Mundo

Al menos 6 muertos y más de 50 heridos deja ataque con coche bomba cerca de una base militar en Cali

El presidente Gustavo Petro atribuyó el ataque a las disidencias de la desaparecida guerrilla de las FARC, mientras el alcalde de la ciudad ofreció una recompensa a cambio de información que facilite el arresto de los autores.

Por 
Lya Rosen
 
Europa Press

Al menos 6 personas murieron y cinco decenas resultaron heridas por un atentado con explosivos perpetrado este jueves en las inmediaciones de una base militar de Cali, en el oeste de Colombia, según el presidente Gustavo Petro, quien identificó a todos como civiles.

“La cifra de muertos en Cali asciende a cinco, 14 heridos, todos civiles hasta donde tengo información”, afirmó Petro en una rueda de prensa poco después de sucedido el ataque, si bien la Secretaría de Salud de la localidad elevó pronto el número de víctimas.

El atentado tuvo lugar junto a la Base Aérea Marco Fidel Suárez, alrededor de las 14.50 (hora local), momento en que la Fuerza Aeroespacial colombiana informó a través de las redes sociales de la explosión de un coche bomba y de la apertura de una investigación para establecer la autoría del ataque.

Sin embargo, con el paso de las horas diferentes medios, entre ellos el diario El País, informaron que fueron varios cilindros bomba los que se habrían lanzado hacia la base aérea, desde un camión por parte de desconocidos.

Petro atribuyó el ataque a las disidencias de la desaparecida guerrilla de las FARC, señalando que es una “reacción terrorista” a las derrotas infligidas a la columna Carlos Patiño.

“El terrorismo es la nueva expresión de las facciones que se dicen dirigidas por Iván Mordisco y que se han supeditado al control de la junta del narcotráfico”, lamentó el mandatario, que prometió perseguir a estos grupos como “organizaciones terroristas”.

Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Éder, ofreció una recompensa de hasta 400 millones de pesos colombianos (más de US$99.140) a cambio de información que facilite el arresto de los autores, en un vídeo difundido en su cuenta de la red social X, donde aseguró que la Alcaldía “no bajará la guardia ante este atentado”.

El ataque ocurrió poco después de que al menos ocho policías murieran y otros tantos resultaran heridos por el derribo de un helicóptero oficial que fue alcanzado por un dron en la zona noroeste de Colombia. Este fue atribuido por el Presidente Petro a una de las disidencias de las FARC: el frente 36 del Estado Mayor Central (EMC).

