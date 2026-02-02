SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Dimite el director del organismo estadístico argentino tras la manipulación del índice de inflación

    El Banco Central confirmó la manipulación del índice de inflación, uno de los caballos de batalla del presidente Milei.

    Por 
    Europa Press
    El director Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina (INDEC), Marco Lavagna, presentó su dimisión.

    El director Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina (INDEC), Marco Lavagna, ha presentado su dimisión después de que el Banco Central de la República de Argentina (BCRA) reconociera que aplicando el nuevo modelo de Índice de Precios al Consumo (IPC), la inflación hubiese sido más alta en los dos últimos años.

    “Marco Lavagna presentó hoy su renuncia al INDEC y lo comunicó dentro del Instituto”, ha explicado una portavoz del INDEC citada por la emisora Radio Mitre.

    Lavagna ha comunicado su renuncia ocho días antes de la publicación del nuevo IPC, previsto para el 10 de febrero, mientras que desde la Presidencia argentina han apuntado ya que por el momento estará a cargo del organismo el actual director técnico del mismo, Pedro Lines.

    El nuevo IPC llevaba meses listo para su puesta en marcha, pero Lavagna lo habría retrasado para evitar que afectara a las recientes elecciones. Finalmente el viernes pasado el BCRA publicó su Informe de Política Monetaria, en el que admite abiertamente que la aplicación del nuevo IPC hubiera provocado un incremento de los datos de inflación por la subida de precios de servicios públicos, arriendos y gasto. También ha sido criticado por minimizar los datos de pobreza.

    De formación economista, Lavagna llegó a la dirección del INDEC el 30 de diciembre de 2019, durante el mandato del presidente Alberto Fernández, pero mantuvo el cargo tras la llegada del presidente Javier Milei al poder.

