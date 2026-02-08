SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Dimite el director ejecutivo de The Washington Post tras una oleada de despidos

    Will Lewis presentó su renuncia este sábado, unos días después de que el diario anunciara el despido de uno de cada tres de sus empleados. En su reemplazó asumió Jeff D’Onofrio, actual director financiero del medio.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Imagen @WashPostComms en X

    El director ejecutivo del medio estadounidense The Washington Post, Will Lewis, presentó su renuncia este sábado, unos días después de que el diario anunciara el despido masivo de alrededor de un tercio de su equipo.

    “Tras dos años de transformación en The Washington Post, ahora es el momento adecuado para apartarme. Quiero agradecer a Jeff Bezos su apoyo y liderazgo durante mi permanencia como director ejecutivo y editor. La institución no podría tener un mejor propietario”, dice una nota que Lewis envío al personal recogida por la cadena CNN.

    El diario anunció el pasado miércoles el despido masivo de uno de cada tres empleados de la compañía, lo que también se convirtió en un golpe para la plantilla periodística, con la salida de al menos 300 redactores, afectando a la mayoría de las secciones.

    Durante mi mandato, se han tomado decisiones difíciles para garantizar el futuro sostenible de The (Washington) Post para que pueda, durante muchos años más, publicar noticias imparciales de alta calidad para millones de clientes cada día”, concluye el comunicado del también editor saliente.

    Jeff D’Onofrio, actual director financiero, sustituirá a Lewis en el cargo de director ejecutivo del diario. D’Onofrio declaró sentirse “honrado de tomar el mando como editor y director ejecutivo interino para guiarnos hacia un futuro sostenible y exitoso con la fortaleza de nuestro periodismo como nuestra estrella del norte”.

    El fundador de Amazon, Jeff Bezos, adquirió de The Washington Post en septiembre de 2013, acabando con la pertenencia del periódico por parte de la familia Graham durante cuatro generaciones. En noviembre de 2023, Lewis asumió el cargo con el objetivo de revitalizar la situación financiera del periódico, sin embargo, su mandato fue controvertido.

    “El (Washington) Post tiene una misión periodística esencial y una oportunidad extraordinaria. Cada día, nuestros lectores nos dan una hoja de ruta hacia el éxito. Los datos nos indican qué es valioso y dónde enfocarnos”, sostuvo Bezos en una declaración recogida por el citado medio.

    Más sobre:The Washington PostDirector ejecutivoWill LewisDimisiónDespidosMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Incendio afecta a laboratorio de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile en La Pintana

    Violento asalto armado a sucursal de PC Factory en Las Condes deja trabajador lesionado

    Dos trenes detenidos y humo en Ruta 5 Sur: Declaran alerta roja en San Rafael por incendio forestal

    Brandon Judd, embajador de EE.UU.: “Estoy entusiasmado con el futuro gobierno, ya estamos trabajando con ellos”

    Cuba critica el ofrecimiento de ayuda humanitaria de EE.UU. “con propósitos políticos groseramente oportunistas”

    El golpe que duró tres días: un relato de Jaime Bayly

    Lo más leído

    1.
    Polémica por video con IA de Trump contra los Obama: críticas, explicaciones y una negativa a disculparse

    Polémica por video con IA de Trump contra los Obama: críticas, explicaciones y una negativa a disculparse

    2.
    Cuba critica el ofrecimiento de ayuda humanitaria de EE.UU. “con propósitos políticos groseramente oportunistas”

    Cuba critica el ofrecimiento de ayuda humanitaria de EE.UU. “con propósitos políticos groseramente oportunistas”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    Servicios

    Incendio en Santa Elvira con San Francisco mantiene operativo de Bomberos en Santiago Centro

    Incendio en Santa Elvira con San Francisco mantiene operativo de Bomberos en Santiago Centro

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Everton en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Everton en TV y streaming

    Antofagasta se mantiene en alerta por altas temperaturas y riesgo de remociones en masa

    Antofagasta se mantiene en alerta por altas temperaturas y riesgo de remociones en masa

    Incendio afecta a laboratorio de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile en La Pintana
    Chile

    Incendio afecta a laboratorio de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile en La Pintana

    Violento asalto armado a sucursal de PC Factory en Las Condes deja trabajador lesionado

    Dos trenes detenidos y humo en Ruta 5 Sur: Declaran alerta roja en San Rafael por incendio forestal

    Automotores Gildemeister, cinco años después del Capítulo 11: “La compañía hoy día está superbién parada”
    Negocios

    Automotores Gildemeister, cinco años después del Capítulo 11: “La compañía hoy día está superbién parada”

    Las herramientas de IA que están cambiando a las empresas locales

    Denuncias a Unidad de Investigación de la CMF suben 311% en últimos siete años

    Qué se sabe sobre el posible regreso al tenis de Serena Williams
    Tendencias

    Qué se sabe sobre el posible regreso al tenis de Serena Williams

    El segundo escándalo del presidente de Perú: José Jerí habría contratado mujeres tras reuniones nocturnas

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Desahogo para Ortiz: perla alba de 17 años es la llave para la agónica victoria de Colo Colo sobre Everton
    El Deportivo

    Desahogo para Ortiz: perla alba de 17 años es la llave para la agónica victoria de Colo Colo sobre Everton

    Solo dos de 16 han sido campeones de liga: el mapa de los entrenadores de Primera División

    Super Bowl: Seahawks y Patriots definen al campeón del fútbol americano

    IA: por qué la fusión de SpaceX y xAI busca llevar los data centers fuera del planeta Tierra
    Tecnología

    IA: por qué la fusión de SpaceX y xAI busca llevar los data centers fuera del planeta Tierra

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    12 años de tecnología: del asombro por el iPhone a la fatiga de las pantallas (y la obsesión por la IA)

    El golpe que duró tres días: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    El golpe que duró tres días: un relato de Jaime Bayly

    Annemarie Jacir, directora palestina: “Es fundamental que empecemos a hablar de nuestros traumas, de nuestro pasado”

    Mieko Kawakami, escritora japonesa: “2666 de Bolaño todavía me abruma completamente”

    Dimite el director ejecutivo de The Washington Post tras una oleada de despidos
    Mundo

    Dimite el director ejecutivo de The Washington Post tras una oleada de despidos

    Cuba critica el ofrecimiento de ayuda humanitaria de EE.UU. “con propósitos políticos groseramente oportunistas”

    Trump planea una reunión de la Junta de Paz en Washington para el 19 de febrero

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?
    Paula

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?

    Gloria Castro Mamani: En honor a mi madre, en honor a mi padre

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra