Dimite el director ejecutivo de The Washington Post tras una oleada de despidos

El director ejecutivo del medio estadounidense The Washington Post, Will Lewis, presentó su renuncia este sábado, unos días después de que el diario anunciara el despido masivo de alrededor de un tercio de su equipo.

“Tras dos años de transformación en The Washington Post, ahora es el momento adecuado para apartarme. Quiero agradecer a Jeff Bezos su apoyo y liderazgo durante mi permanencia como director ejecutivo y editor . La institución no podría tener un mejor propietario”, dice una nota que Lewis envío al personal recogida por la cadena CNN.

Will Lewis just sent a note to staff at The Washington Post announcing that he is stepping down as publisher. pic.twitter.com/hNTf6wyrDk — Matt Viser (@mviser) February 7, 2026

El diario anunció el pasado miércoles el despido masivo de uno de cada tres empleados de la compañía, lo que también se convirtió en un golpe para la plantilla periodística, con la salida de al menos 300 redactores, afectando a la mayoría de las secciones.

“ Durante mi mandato, se han tomado decisiones difíciles para garantizar el futuro sostenible de The (Washington) Post para que pueda, durante muchos años más, publicar noticias imparciales de alta calidad para millones de clientes cada día” , concluye el comunicado del también editor saliente.

Jeff D’Onofrio, actual director financiero, sustituirá a Lewis en el cargo de director ejecutivo del diario. D’Onofrio declaró sentirse “honrado de tomar el mando como editor y director ejecutivo interino para guiarnos hacia un futuro sostenible y exitoso con la fortaleza de nuestro periodismo como nuestra estrella del norte”.

The Washington Post is announcing Jeff D’Onofrio as its acting Publisher and CEO, effective immediately. pic.twitter.com/38eGFkSXjL — Washington Post Communications (@WashPostComms) February 7, 2026

El fundador de Amazon, Jeff Bezos, adquirió de The Washington Post en septiembre de 2013, acabando con la pertenencia del periódico por parte de la familia Graham durante cuatro generaciones. En noviembre de 2023, Lewis asumió el cargo con el objetivo de revitalizar la situación financiera del periódico, sin embargo, su mandato fue controvertido.

“El (Washington) Post tiene una misión periodística esencial y una oportunidad extraordinaria. Cada día, nuestros lectores nos dan una hoja de ruta hacia el éxito. Los datos nos indican qué es valioso y dónde enfocarnos”, sostuvo Bezos en una declaración recogida por el citado medio.