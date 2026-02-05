“Uno de los días más oscuros”: The Washington Post inicia un plan masivo de despidos

El diario The Washington Post, que repuntó su prestigio con la investigación que causó la caída de Richard Nixon en el escándalo de Watergate, anunció recortes “sustanciales” en su redacción, que hasta ahora incluía 800 periodistas.

La empresa despedirá a cerca del 30% de su plantilla, según The New York Times, e impactará al área comercial y a más de 300 del total de periodistas de la redacción.

I am part of the mass layoffs at the Washington Post.



I am sad and angry. We all want to keep doing the work.



But for now I want to document a reality of being in journalism today. pic.twitter.com/Xzrq6HhiP7 — Sam Fortier (@Sam4TR) February 4, 2026

El recorte afecta a centenares de personas, con la salida, principalmente, de puestos en las áreas de deportes y de internacional. Esto incluye la eliminación de corresponsalías y enviados especiales en todo el mundo después de años de pérdidas de suscriptores e ingresos.

La rebaja de personal tiene lugar cuando los medios de comunicación tradicionales de Estados Unidos afrontan la presión Donald Trump, quien presentó varias demandas por la cobertura de su gestión y acusa a los periodistas de ser creadores de “noticias falsas”.

BREAKING: The Washington Post eliminates its sports department and reduces overseas journalists in large-scale cuts, an AP source says. https://t.co/0RVolv7WA2 — The Associated Press (@AP) February 4, 2026

En un mensaje a los trabajadores, la dirección del diario aseguró que esta medida es “dolorosa”, pero absolutamente necesaria para su supervivencia.

El propietario del medio, Jeff Bezos, una de las personas más ricas del mundo, ha estrechado lazos con Trump en su segundo mandato.

En contraste con los despidos, el gigante Amazon, también de Bezos, pagó a la primera dama, Melania Trump, 40 millones de dólares para realizar un documental sobre ella este año, además de otros 35 millones en concepto de imagen.

Buena parte de las corresponsalías en el extranjero serán suprimidas, mientras que la sección de deportes y las páginas locales también sufrirán recortes de personal, según varios medios de comunicación locales.

“Esta restructuración ayudará a asegurar nuestro futuro... y nos proporcionará estabilidad para seguir adelante”, declaró el editor jefe, Matt Murray.

We are witnessing a murder at The Washington Post. This massacre will be the enduring legacy of Jeff Bezos and Will Lewis and the leadership who stood by.



But please read my love letter to the paper that felt like home, and will always be my “we.” ❤️‍🩹https://t.co/b4zaDlCr3B — Ashley Parker (@AshleyRParker) February 4, 2026

El editor también expuso cambios en el ecosistema informativo, como los creadores de contenido que “generan impacto a bajo costo” y aquellos generados con inteligencia artificial.

“La estructura de la empresa está demasiado arraigada en una época diferente, cuando éramos dominantes con un producto local impreso", añadió.

“Vaciar una redacción”

Claire Parker, exjefa de la oficina del diario en El Cairo, aseguró en X que había sido despedida “junto con toda la plantilla de corresponsales en Medio Oriente”.

Ruth Marcus writes about mass layoffs at the Washington Post—where she spent more than 40 years as a reporter, an editor, an editorial writer, and a columnist—and the paper’s decline under Jeff Bezos. https://t.co/9fJ8gv7bxp — The New Yorker (@NewYorker) February 4, 2026

“Me despidieron del Washington Post, junto con todos los corresponsales en Medio Oriente y nuestros editores. Es difícil entender la lógica. Pero estoy agradecida por mis increíbles colegas, cuya determinación y dedicación al periodismo y a sus compañeros extrañaré muchísimo".

Laid off from the Washington Post, along with the entire roster of Middle East correspondents and our editors. Hard to understand the logic. But I am grateful for my incredible colleagues, whose grit and dedication to the reporting and each other I will miss dearly. — Claire Parker (@cairo_claire1) February 4, 2026

En tanto, un integrante del grupo gráfico afirmó que su servicio pasa de tener 25 trabajadores a solo 9.

“No se puede vaciar una redacción de su esencia sin que ello tenga consecuencias para su credibilidad, su influencia y su futuro”, denunció en un comunicado el sindicato del diario.

“Solo en los últimos tres años, la plantilla del Post se ha reducido en unas 400 personas”, añadió el sindicato, que rechaza “categóricamente cualquier nueva reducción de plantilla”.

Jeff Bezos's murder of the Washington Post is a plutocratic crime of the highest order.https://t.co/PlFDwMDPxN — The Nation (@thenation) February 4, 2026

“Si Jeff Bezos ya no está dispuesto a invertir en la misión que ha definido a este periódico durante generaciones y a servir a los millones de personas que dependen del periodismo del Post, entonces el Post merece un administrador que sí lo esté“, zanjó.

Marty Baron, director del Post hasta 2021, sostuvo: “Este es uno de los días más oscuros en la historia de una de las organizaciones de noticias más importantes del mundo”.

Durante el primer mandato de Trump (2017-2021), el periódico había anotado buenos resultados. Pero cuando el magnate republicano dejó la Casa Blanca, el interés de los lectores decayó y sus números se desplomaron.

El Washington Post había apoyado a los candidatos demócratas en las elecciones presidenciales de 2008, 2012, 2016 y 2020. Pero en 2024 no publicó ningún editorial en apoyo a la candidata demócrata Kamala Harris.