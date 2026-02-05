SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    “Uno de los días más oscuros”: The Washington Post inicia un plan masivo de despidos

    El diario estadounidense The Washington Post, propiedad del magnate Jeff Bezos, comenzó el miércoles a aplicar un plan masivo de despidos. El exdirector de medio Marty Baron afirmó que se trata de uno "de los días más oscuros en la historia de una de las organizaciones de noticias más importantes del mundo".

    Por 
    France 24
    El edificio del Washington Post. Foto: Archivo

    El diario The Washington Post, que repuntó su prestigio con la investigación que causó la caída de Richard Nixon en el escándalo de Watergate, anunció recortes “sustanciales” en su redacción, que hasta ahora incluía 800 periodistas.

    La empresa despedirá a cerca del 30% de su plantilla, según The New York Times, e impactará al área comercial y a más de 300 del total de periodistas de la redacción.

    El recorte afecta a centenares de personas, con la salida, principalmente, de puestos en las áreas de deportes y de internacional. Esto incluye la eliminación de corresponsalías y enviados especiales en todo el mundo después de años de pérdidas de suscriptores e ingresos.

    La rebaja de personal tiene lugar cuando los medios de comunicación tradicionales de Estados Unidos afrontan la presión Donald Trump, quien presentó varias demandas por la cobertura de su gestión y acusa a los periodistas de ser creadores de “noticias falsas”.

    En un mensaje a los trabajadores, la dirección del diario aseguró que esta medida es “dolorosa”, pero absolutamente necesaria para su supervivencia.

    El propietario del medio, Jeff Bezos, una de las personas más ricas del mundo, ha estrechado lazos con Trump en su segundo mandato.

    En contraste con los despidos, el gigante Amazon, también de Bezos, pagó a la primera dama, Melania Trump, 40 millones de dólares para realizar un documental sobre ella este año, además de otros 35 millones en concepto de imagen.

    El propietario del medio, Jeff Bezos, también es dueño del gigante Amazon.

    Buena parte de las corresponsalías en el extranjero serán suprimidas, mientras que la sección de deportes y las páginas locales también sufrirán recortes de personal, según varios medios de comunicación locales.

    “Esta restructuración ayudará a asegurar nuestro futuro... y nos proporcionará estabilidad para seguir adelante”, declaró el editor jefe, Matt Murray.

    El editor también expuso cambios en el ecosistema informativo, como los creadores de contenido que “generan impacto a bajo costo” y aquellos generados con inteligencia artificial.

    “La estructura de la empresa está demasiado arraigada en una época diferente, cuando éramos dominantes con un producto local impreso", añadió.

    “Vaciar una redacción”

    Claire Parker, exjefa de la oficina del diario en El Cairo, aseguró en X que había sido despedida “junto con toda la plantilla de corresponsales en Medio Oriente”.

    “Me despidieron del Washington Post, junto con todos los corresponsales en Medio Oriente y nuestros editores. Es difícil entender la lógica. Pero estoy agradecida por mis increíbles colegas, cuya determinación y dedicación al periodismo y a sus compañeros extrañaré muchísimo".

    En tanto, un integrante del grupo gráfico afirmó que su servicio pasa de tener 25 trabajadores a solo 9.

    “No se puede vaciar una redacción de su esencia sin que ello tenga consecuencias para su credibilidad, su influencia y su futuro”, denunció en un comunicado el sindicato del diario.

    “Solo en los últimos tres años, la plantilla del Post se ha reducido en unas 400 personas”, añadió el sindicato, que rechaza “categóricamente cualquier nueva reducción de plantilla”.

    “Si Jeff Bezos ya no está dispuesto a invertir en la misión que ha definido a este periódico durante generaciones y a servir a los millones de personas que dependen del periodismo del Post, entonces el Post merece un administrador que sí lo esté“, zanjó.

    Marty Baron, director del Post hasta 2021, sostuvo: “Este es uno de los días más oscuros en la historia de una de las organizaciones de noticias más importantes del mundo”.

    Marty Baron, director del Post hasta 2021.

    Durante el primer mandato de Trump (2017-2021), el periódico había anotado buenos resultados. Pero cuando el magnate republicano dejó la Casa Blanca, el interés de los lectores decayó y sus números se desplomaron.

    El Washington Post había apoyado a los candidatos demócratas en las elecciones presidenciales de 2008, 2012, 2016 y 2020. Pero en 2024 no publicó ningún editorial en apoyo a la candidata demócrata Kamala Harris.

    Más sobre:The Washington PostEE.UU.Jeff BezosDespidosTrumpMelania TrumpAmazonDocumentalMarty BaronKamala HarrisMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Continúa la división interna en el PNL: Labbé se lanza contra Kaiser y le pide que sea “más humilde”

    Sociedad propietaria del inmueble del Club de La Unión acusa “grave error” en incautación de bienes que se buscan rematar

    Mal uso de licencias en el Estado: 63% de los casos terminados recibió una sanción y menos del 20% fueron destituidos

    Qué se sabe de la reunión entre EEUU e Irán para discutir sobre temas nucleares

    Carabineras salvaron a mujer de 75 años que se ahogaba en playa de La Serena

    Bachelet a la ONU: secretaria general de republicanos arremete contra Boric y pone en duda credenciales de la exmandataria

    Lo más leído

    1.
    La Fiscalía Militar de Brasil pide la expulsión de Bolsonaro y otros altos cargos de las Fuerzas Armadas

    La Fiscalía Militar de Brasil pide la expulsión de Bolsonaro y otros altos cargos de las Fuerzas Armadas

    2.
    Argentina solicita formalmente a EE.UU. la extradición de Nicolás Maduro por violaciones de DDHH

    Argentina solicita formalmente a EE.UU. la extradición de Nicolás Maduro por violaciones de DDHH

    3.
    Por qué Trump insiste en su llamado a los republicanos a “nacionalizar el voto” en las próximas elecciones

    Por qué Trump insiste en su llamado a los republicanos a “nacionalizar el voto” en las próximas elecciones

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Soy oncólogo y estos son los 3 cambios que haría en mi vida para reducir el riesgo de cáncer

    Soy oncólogo y estos son los 3 cambios que haría en mi vida para reducir el riesgo de cáncer

    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 5 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 5 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Continúa la división interna en el PNL: Labbé se lanza contra Kaiser y le pide que sea “más humilde”
    Chile

    Continúa la división interna en el PNL: Labbé se lanza contra Kaiser y le pide que sea “más humilde”

    Carabineras salvaron a mujer de 75 años que se ahogaba en playa de La Serena

    Bachelet a la ONU: secretaria general de republicanos arremete contra Boric y pone en duda credenciales de la exmandataria

    Sociedad propietaria del inmueble del Club de La Unión acusa “grave error” en incautación de bienes que se buscan rematar
    Negocios

    Sociedad propietaria del inmueble del Club de La Unión acusa “grave error” en incautación de bienes que se buscan rematar

    Mal uso de licencias en el Estado: 63% de los casos terminados recibió una sanción y menos del 20% fueron destituidos

    Anglo American reporta menor producción de cobre y recorta previsiones, pero proyecta un repunte en el futuro por Chile

    Qué se sabe de la reunión entre EEUU e Irán para discutir sobre temas nucleares
    Tendencias

    Qué se sabe de la reunión entre EEUU e Irán para discutir sobre temas nucleares

    Cómo fue el juicio contra Ryan Routh, el hombre condenado a cadena perpetua por intentar asesinar a Trump

    Un hombre ciego recuperó la vista con un implante del cerebro: esto se sabe de su caso

    Iba ganando, vio el celular y perdió: la extraña escena que causa polémica en el tenis mundial
    El Deportivo

    Iba ganando, vio el celular y perdió: la extraña escena que causa polémica en el tenis mundial

    La declarada afición del francés Antoine Griezmann por el fútbol americano de la NFL

    La sorpresa del mercado sudamericano: “regalón” de Pellegrini en el Manchester City llega al fútbol de Bolivia

    Una filtración de Meta advierte sobre “Avocado”, su modelo secreto de IA que promete “superar” a todo lo visto
    Tecnología

    Una filtración de Meta advierte sobre “Avocado”, su modelo secreto de IA que promete “superar” a todo lo visto

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Apple Music enciende la previa del Super Bowl LX con una experiencia inmersiva dedicada a Bad Bunny

    Gonzalo Yáñez será el invitado para abrir el show de Bryan Adams en Chile
    Cultura y entretención

    Gonzalo Yáñez será el invitado para abrir el show de Bryan Adams en Chile

    Arco: la película animada francesa que desafía el presente mirando al futuro

    A24 consigue los derechos de La masacre de Texas y prepara nueva serie sobre la franquicia

    “Uno de los días más oscuros”: The Washington Post inicia un plan masivo de despidos
    Mundo

    “Uno de los días más oscuros”: The Washington Post inicia un plan masivo de despidos

    Trump dice que Good y Pretti “no eran ángeles”, pero que “no está contento” con los tiroteos fatales

    Argentina solicita formalmente a EE.UU. la extradición de Nicolás Maduro por violaciones de DDHH

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia
    Paula

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia

    Dip de queso de cabra con tomate deshidratado y albahaca

    Hablemos de amor: mi abuelo me escogió