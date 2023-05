Diplomacia canina: México recibe cachorro donado por Turquía tras muerte de perro rescatista durante terremoto

El 6 de febrero pasado, cuando sendos terremotos de 7,8 y 7,5 grados de magnitud azotaron a Turquía y Siria, dejando un saldo de al menos 55 mil muertos, México fue uno de los países que se unió al apoyo internacional para la búsqueda y rescate de víctimas con más de una centena de brigadistas y diversos perros, entre ellos Proteo.

Pero el can rescatista, que formaba parte del equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), no retornó a México. El 12 de febrero una de las escuadras de este organismo anunció el lamentable deceso del perro de raza pastor alemán de nueve años, quien falleció por agotamiento tras exhaustas horas de trabajo entre escombros y unas condiciones difíciles en pleno invierno. Según la prensa mexicana, en Turquía, su última misión, salvó la vida de dos personas, una mujer de 50 años y un hombre de aproximadamente 70 años de edad, además de la recuperación de dos cuerpos.

“La causa de su muerte no fue por un derrumbe, las condiciones climatológicas prevalecientes en ese país, así como su edad, contó mucho, y el viaje que, sin duda, fue bastante largo para él”, explicó Carlos Villeda Máquez, el entrenador de Proteo, perro rescatista que sirvió en distintos sismos como el de Ecuador en 2016, la Ciudad de México en 2017 y en esta última ocasión en Turquía.

En un video de 48 segundos grabado en la zona de desastre, Villeda Máquez dedicó unas palabras al can que reconoció como un “perro fuerte; un perro trabajador, que nunca se dio por vencido”. “Sólo me queda agradecerte por haberme traído. Lamentablemente no vas a poder llegar conmigo (...) Algún día nos volveremos a ver”, señaló el entrenador. “Me siento orgulloso de ti (...) Siempre te estaré recordando. (...) Todo México espero que siempre te recuerden, que nunca te olviden”, insistió.

Y así fue. El cadáver de Proteo fue enviado a México, donde el Ejército lo recibió con una conmovedora ceremonia: el féretro fue cargado por cuatro militares, mientras otros oficiales y rescatistas mostraban su respeto. Estaban, cómo no, otros perros, compañeros del fallecido, destacó el diario El País.

En marzo pasado, en un encuentro con su par mexicano, el canciller turco Mevlut Cavusoglu envió un mensaje de agradecimiento a México por la ayuda tras los terremotos. “Me gustaría agradecer al gobierno de México, así como a la gente de México, por su solidaridad y apoyo, y por enviar equipos de búsqueda y rescate de 150 personas”, puntualizó el Cavusoglu. Agradecimientos que también hizo extensivos a los perros de rescate, en particular a Proteo, cuyo nombre lleva ahora uno de los centros de rehabilitación en homenaje a su labor.

Pero el reconocimiento a Proteo no se detuvo allí. Este martes, en lo que ya ha sido bautizado como la diplomacia canina o diplomacia del perro, arribó a México un cachorro de pastor alemán donado por el gobierno turco. Detrás del sonriente oficial que presentó al perro, las autoridades de Ejército y la Fuerza Aérea montaron un enorme escudo, en el que se leía en grandes letras un “Bienvenido a casa”. Otro mensaje saludaba a los presentes en el acto: “Un héroe se va, pero otro sigue su legado”. Y, cómo no, una imagen del fallecido Proteo que se difumina para dar paso al heredero de sus esfuerzos.

“Al fin he llegado, gracias por acompañarme en este recibimiento, estoy muy feliz de estar aquí y de conocer a mis nuevos amigos, no los decepcionaré”, escribió la Sedena al compartir las primeras fotografías del cachorro en territorio mexicano, tras un viaje de poco más de 10 horas.

El siguiente paso tras la llegada del cachorro a México es buscarle un nombre adecuado. El Ministerio de Defensa inició una consulta en Facebook, que terminó anoche, a las 21:00. La gente tenía que decidir entre Proteo II o los nombres turcos Arkadas, que significa amigo, o Yardim, ayuda, en turco. La publicación contaba con más de 38.000 interacciones al final de la jornada.

“¡Gracias por tu participación en esta importante decisión, mañana (miércoles) a las 10:30, a través de las redes sociales, daremos a conocer el nombre ganador en un evento muy especial!”, anunció la Sedena. “¡A nombre del pueblo de Turquía agradecemos esta muestra tan grande de empatía, solidaridad y sobre todo amistad entre naciones!”.

Turquía dijo que esperaba que el cachorro “continuara con el legado” de Proteo. El perro formará parte de los binomios del Ejército que reciben entrenamiento para guardia y protección, o detección de enervantes, explosivos, rastreo, tareas de búsqueda y rescate.