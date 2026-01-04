Donald Trump, el desafío de mantener el control del Congreso en un año histórico

El Presidente Donald Trump enfrenta en 2026 una serie de desafíos, que van desde el ya tradicional impasse sobre el gasto del gobierno, el aumento de los costos de la atención médica para millones de estadounidenses y las elecciones de medio mandato, que amenazan el control que tienen los republicanos en el Congreso. Y todo esto en un año histórico para EE.UU., que el 4 de julio celebra sus 250 años de independencia.

Las disputas políticas sobre el gasto y la posibilidad de otro cierre del gobierno federal se producirán mientras se espera una decisión de la Corte Suprema que podría revocar los aranceles centrales en la agenda económica del presidente, que se proyecta que generarán más de 3,3 billones de dólares durante la próxima década.

Todo ello, mientras las publicaciones de archivos por parte del Departamento de Justicia en torno al caso de Jeffrey Epstein, el fallecido magnate acusado de tráfico sexual de menores, podría seguir enlodando el debate político.

Los analistas concuerdan en que las frágiles mayorías en el Congreso representan un desafío constante al momento de abordar temas álgidos, es por eso que las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre resultarán clave, ya que se renovará toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. A ello se suma la tendencia histórica en que el partido de un presidente estadounidense en funciones suele perder terreno en estas elecciones legislativas.

Daniel Torok

Hay mucho en juego, porque Trump no podrá implementar gran parte de su audaz agenda durante su segundo mandato si los republicanos pierden su actual control del Congreso.

Un ejemplo del complicado panorama es lo que ocurre en la actualidad con la aprobación de leyes, porque a pesar de que el Partido Republicano de Trump actualmente ostenta la mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, los legisladores dieron luz verde solo a 61 leyes en 2025, lo que refleja la polarización entre las fuerzas políticas. Tal como ocurrió en 2023, cuando solo se aprobaron 34 leyes. Normalmente, los legisladores ratifican más de 300 proyectos de ley en cada Congreso bienal, indicó el diario USA Today.

Los republicanos tienen poco margen de maniobra, con mayorías de 53-47 en el Senado y 220-213 en la Cámara de Representantes. El margen en esta última cámara se reducirá cuando la representante Marjorie Taylor Greene, republicana por Georgia, deje el cargo mañana. Dos escaños que antes ocupaban los demócratas se cubrirán tras las elecciones especiales que tendrán lugar en Texas, el 31 de enero, y en Nueva Jersey, el 16 de abril.

Perder el control republicano de la Cámara de Representantes, algo que algunos expertos políticos consideran posible, dificultaría aún más que el presidente apruebe los proyectos que desea. Además, los demócratas obtendrían la facultad de citación para reanudar las investigaciones sobre la administración Trump que previamente condujeron a dos juicios políticos durante su primer mandato.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, de California, habla en el pleno del Capitolio en Washington, el jueves 17 de noviembre de 2022. Foto: Archivo Carolyn Kaster

Previendo un panorama complejo, Trump comenzó a mediados de año a instar a los miembros de la Cámara de Representantes que estaban considerando campañas para el Senado o las gobernaciones a que se quedaran en sus puestos en lugar de arriesgarse a disputas primarias. Sin embargo, media docena de senadores y 46 miembros de la Cámara anunciaron que se jubilarían o buscarían otros trabajos en lugar de presentarse a la reelección en las próximas elecciones intermedias.

Y no se quedó ahí el mandatario. Incluso propuso en septiembre que los republicanos celebraran una convención de mitad de mandato en 2026 “para demostrar los grandes logros que hemos alcanzado”.

Su preocupación ante un panorama desfavorable se acrecentó tras las elecciones estatales y locales del 4 de noviembre pasado, cuando los demócratas arrasaron en dos contiendas a gobernador, la carrera por la alcaldía de Nueva York y una iniciativa electoral en California sobre la redistribución de distritos. Las encuestas a boca de urna mostraron que los votantes castigaron a los republicanos por el aumento del costo de la vida.

A ello se suma que el índice de aprobación de la presidencia de Trump va a la baja, con un 36%, mientras que la desaprobación va al alza, con un 60%, según una encuesta Gallup de noviembre. Frente a este escenario, los republicanos se han estado preparando para una derrota aplastante en las elecciones intermedias de 2026.

Fijación de precios

La carrera por un escaño en el Capitolio comenzará con las primarias de los partidos que se iniciarán a principios de marzo y que se extenderán hasta septiembre. Texas, Carolina del Norte y Arkansas tienen primarias el 3 de marzo, Mississippi el 10 de marzo e Illinois el 17 de marzo.

En esta foto de archivo, tomada el 18 de octubre de 2020, una caravana de simpatizantes del candidato presidencial demócrata Joe Biden pasa junto a simpatizantes del presidente Donald Trump que se encontraban en una acera durante un evento de la Caravana de Trabajadores por Biden en Miami, Florida. Foto: Archivo JOE RAEDLE

Estados como Texas, de mayoría republicana, y California, de mayoría demócrata, están rediseñando los mapas del Congreso para obtener más escaños para sus partidos. Sin embargo, los expertos políticos afirman que muchos mapas están en constante cambio y no está claro qué partido podría beneficiarse en última instancia.

El diario USA Today señala que una gran ventaja para un partido que controla ambas cámaras del Congreso es la opción de aprobar un paquete de leyes de gasto con mayoría simple. Esta maniobra parlamentaria se llama reconciliación. Así es como el Congreso aprobó el enorme paquete de recortes de impuestos y gastos de Trump el verano boreal pasado.

Trump ha instado a los republicanos a obtener una mayoría simple para aprobar leyes, ya sea mediante la reconciliación o aboliendo la práctica de obstruccionismo en el Senado. Los líderes republicanos se han resistido a eliminar esto que se conoce como filibusterismo, porque preserva el poder de los legisladores minoritarios, y también les preocupan los posibles cambios de política si un demócrata recupera la Casa Blanca.

Pero Trump ha dicho que cualquiera de los dos enfoques permitiría a los republicanos aprobar proyectos de ley de gasto y evitar una crisis con la fecha límite del 30 de enero. “Los republicanos deberían acabar con el filibusterismo y deberíamos aprobar muchas cosas”, dijo el inquilino de la Casa Blanca a los periodistas el 15 de diciembre.

Consciente de que una de las mayores preocupaciones de los estadounidenses es la economía, ya que casi dos tercios de los votantes (65%) dicen que el costo de vida en el país ha empeorado durante el último año, según un sondeo divulgado por Politico, el mandatario ha señalado que el tema central durante la campaña por las elecciones será la fijación de precios. “Creo que se tratará del éxito de nuestro país. Se tratará de los precios”, dijo Trump en una entrevista con ese medio. “Porque, ya saben, nos pusieron precios altos y los estamos bajando. La energía está muy baja. La gasolina está muy baja”, añadió, en medio de cuestionamientos de sus detractores, que ponen en duda estas cifras.

Ganarse a los jóvenes

Los últimos triunfos electorales han alentado a los demócratas, quienes apuestan a obtener buenos resultados en noviembre. Al punto de que la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha señalado que van a recuperar la mayoría en esa cámara.

Cuando a fines de mes le preguntaron en el programa This Week de ABC News si tenía alguna duda sobre si el representante demócrata de Nueva York, Hakeem Jeffries, ocuparía el mazo de la cámara después de las elecciones de medio mandato, Pelosi dijo: “Ninguna”. “Hakeem Jeffries está listo. Es elocuente, respetado por los miembros, es un unificador”, comentó la veterana política de 85 años, quien en 2027 se retirará después de 39 años en el Congreso representando a California.

Pelosi, quien en 2007 fue elegida como la primera mujer presidenta de la Cámara de Representantes, sostuvo que “cuando” los demócratas ganen de nuevo la cámara, será necesario reclamar las atribuciones del Congreso que, en su opinión, la mayoría republicana ha entregado al presidente. “En este momento, los republicanos han abolido el Congreso. Simplemente hacen lo que el presidente insiste en que hagan. Eso se acabará”, afirmó, añadiendo que “eso terminará tan pronto como tengamos el mazo”.

Varios senadores republicanos, entre ellos Mitch McConnell (Kentucky), Thom Tillis (Carolina del Norte), Joni Ernst (Iowa) y Tommy Tuberville (Alabama) han anunciado que no se presentarán a la reelección en las elecciones intermedias. Además, más de dos docenas de republicanos de la Cámara de Representantes han indicado que no tienen intención de intentar conservar su escaño, lo que ha llevado a algunos a preguntarse si están abandonando el barco ante el temor de que se hunda en noviembre.

Foto. Archivo SHANNON STAPLETON

Una de las estrategias que están ocupando ambos partidos es ganarse el corazón de los jóvenes. Según NBC News, demócratas de alto perfil que se presentaron a las elecciones estatales y locales del 4 de noviembre pasado -como Abigail Spanberger en Virginia, Mikie Sherrill en Nueva Jersey y Zohran Mamdani en la ciudad de Nueva York- mejoraron el pobre desempeño del partido entre los hombres jóvenes del año anterior. De hecho, algunos aspirantes presidenciales demócratas para 2028 lanzaron iniciativas políticas dirigidas a hombres y niños. Y en el primer año del segundo mandato de Trump, muchos jóvenes afirman sentir un continuo malestar económico y social , lo que ha reducido su apoyo entre ese grupo clave.

“No quiero volver a oír nunca que el Partido Demócrata tiene un problema con los jóvenes”, dijo el presidente del Comité Nacional Demócrata, Ken Martin, en noviembre pasado.

NBC News señaló que es difícil medir cómo ha disminuido la popularidad de Trump entre los jóvenes, pero la Encuesta Juvenil de Yale de diciembre reveló que sus avances entre los votantes jóvenes en 2024 se vieron prácticamente anulados en 2025. La encuesta indicó que solo el 34% de los votantes de entre 18 y 22 años aprobaban a Trump, además del 32% de los votantes de entre 23 y 29 años. En 2024, Trump obtuvo el 42% entre los menores de 30 años, un electorado tradicionalmente de izquierda que viró sustancialmente hacia la derecha a partir de 2020.

El peso de la historia

Solo en dos ocasiones, de un total de 22 elecciones desde 1938, el partido del presidente no perdió terreno en las elecciones intermedias de la Cámara de Representantes, y ambas excepciones reflejaron circunstancias inusuales. En un ensayo, el centro de estudios Brookings Institute señaló que las elecciones intermedias de 2002 estuvieron marcadas decisivamente por los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, tras los cuales la aprobación pública del presidente George W. Bush se disparó y alcanzó el 63% el día de los comicios. La otra excepción, las elecciones intermedias de 1998, tuvo lugar después de que los republicanos intentaran, sin éxito, destituir al presidente Bill Clinton, a pesar de que el 66% de la población aprobaba su gestión.

Cada uno de los últimos cinco presidentes que llegaron a las elecciones intermedias con el control de ambas cámaras del Congreso lo perdieron, a veces de forma catastrófica: Bill Clinton en 1994, George W. Bush en 2006, Barack Obama en 2010, Donald Trump en 2018 y Joe Biden en 2022. Este no parece el año en que se rompa esa racha, indicó el sitio web Intelligencer.

La aprobación de la gestión del presidente tiene un fuerte impacto en el resultado de las elecciones intermedias a la Cámara de Representantes. Si bien existen amplias variaciones, la correlación general es clara: cuanto mayor sea la aprobación de su gestión, menores serán las pérdidas que experimentará su partido. A medida que se acerca la jornada electoral, la correlación se estrecha. Y en el caso de Trump, la aprobación va bajando.

El Brookings Institute señaló, además, que cuantos más escaños en la Cámara de Representantes tenga el partido del presidente, mayores serán sus pérdidas en las elecciones intermedias.