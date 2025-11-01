OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Mundo

Dos aviones en pista chocan en Nueva York en medio de falta de operadores en EE.UU. tras cierre del gobierno federal

El accidente obligó a cancelar los vuelos de las aeronaves involucradas. No se registraron heridos.

Joaquín BarrientosPor 
Joaquín Barrientos
Imagen referencial Carlo Allegri

Dos aviones de la compañía United Airlines chocaron en pista durante la jornada del viernes en el aeropuerto de LaGuardia, en Nueva York, Estados Unidos.

Según detalló un vocero de la aerolínea al New York Post, una de las aeronaves estaba regresando de un vuelo desde Orlando, Florida, cuando habría chocado la cola del avión con otra aeronave que se encontraba en la pista, de la misma empresa.

La misma fuente habría señalado que el avión chocado se encontraba estacionado mientras se preparaba para un vuelo hacia Houston.

@aviationbrk

El mismo medio habría señalado que todos los pasajeros fueron evacuados.

No se registraron heridos entre los 328 viajeros y los 15 miembros de la tripulación afectados de los dos aviones.

La situación se generó en un contexto en que el aeropuerto de LaGuardia ha enfrentado una serie de retrasos y falta de personal de control aéreo debido al cierre del gobierno federal a principios de octubre.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) ha debido detener las operaciones tanto en LaGuardia como en el aeropuerto John F. Kennedy debido a la falta de personal, según consigna DW.

“En la actualidad, la mitad de nuestras 30 instalaciones principales sufren escasez de personal, y casi el 80 % de los controladores aéreos están ausentes en las instalaciones del área de Nueva York. Tras 31 días sin cobrar, los controladores aéreos se encuentran sometidos a un estrés y un cansancio enormes”, señaló la FAA en un comunicado divulgado el viernes.

Lee también:

Más sobre:Estados UnidosAvionesNueva YorkLaGuardiaUnited Airlines

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Hombre murió tras ser lesionado con arma blanca en medio de riña en La Serena

Armada presenta la primera capitanía de puerto móvil para la zona lacustre de la Región de Los Ríos

10 detenidos y más de 200 vehículos fuera de circulación tras fiscalizaciones por “rodadas” de motos en Halloween

Vocera de familia del Bruma acusa que mantenimiento del Cobra “es una vulneración del sitio del suceso”

Accidente de tránsito deja a un joven muerto en Casablanca

Desarticulan banda dedicada al tráfico de drogas en Quilpué: se incautaron armas y casi un kilo de cocaína

Lo más leído

1.
Senador electo de Bolivia responde a Kaiser: “Si quiere hablar de otro país, por lo menos que aprenda cuál es la capital”

Senador electo de Bolivia responde a Kaiser: “Si quiere hablar de otro país, por lo menos que aprenda cuál es la capital”

2.
Las Guerreras K-Pop llegan al cine: anuncian preventa de entradas para este fin de semana largo

Las Guerreras K-Pop llegan al cine: anuncian preventa de entradas para este fin de semana largo

3.
Renuncia de Cataldo, dificultad para respaldar a Kaiser en balotaje y apoyo a Bachelet en la ONU: las definiciones de Mario Desbordes

Renuncia de Cataldo, dificultad para respaldar a Kaiser en balotaje y apoyo a Bachelet en la ONU: las definiciones de Mario Desbordes

4.
“Yo no soy un octubrista de derecha”: Kaiser apunta contra Desbordes tras no respaldar su candidatura presidencial

“Yo no soy un octubrista de derecha”: Kaiser apunta contra Desbordes tras no respaldar su candidatura presidencial

5.
“Representan una ofensa”: PC exige retractación pública de Matthei por dichos sobre el Plan Nacional de Búsqueda

“Representan una ofensa”: PC exige retractación pública de Matthei por dichos sobre el Plan Nacional de Búsqueda

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Servicios

A qué hora y dónde ver a Ñublense vs. Colo Colo por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Ñublense vs. Colo Colo por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Aston Villa en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Aston Villa en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Valencia en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Valencia en TV y streaming

Hombre murió tras ser lesionado con arma blanca en medio de riña en La Serena
Chile

Hombre murió tras ser lesionado con arma blanca en medio de riña en La Serena

Armada presenta la primera capitanía de puerto móvil para la zona lacustre de la Región de Los Ríos

10 detenidos y más de 200 vehículos fuera de circulación tras fiscalizaciones por “rodadas” de motos en Halloween

Fausto Spotorno: “Argentina debería empezar a ser más atractiva para el mundo por la baja en el riesgo político”
Negocios

Fausto Spotorno: “Argentina debería empezar a ser más atractiva para el mundo por la baja en el riesgo político”

Pymes en Chile: la mitad tiene menos de 10 trabajadores y ven como principal desafío futuro la regulación del Estado

Fiscal Andrés Montes (CMF): “El día en que las personas formuladas de cargos digan que hicimos bien nuestro trabajo, estamos en problemas”

Este es el método RULER para encontrar la calma en 5 sencillos pasos
Tendencias

Este es el método RULER para encontrar la calma en 5 sencillos pasos

Así es por dentro el lujoso departamento de Marc Anthony que vendió con pérdidas

Cómo es la Honor Alpha Store con IA inmersiva y robots humanoides

Arsenal se impone a Burnley sin complicaciones para seguir otra semana como líder absoluto de la Premier League
El Deportivo

Arsenal se impone a Burnley sin complicaciones para seguir otra semana como líder absoluto de la Premier League

Deportes Copiapó y Universidad de Concepción se enfrentan en un duelo con el ascenso en juego

Marcelo Salas pone en duda su continuidad en la presidencia de Deportes Temuco: “Es desgastante en la parte psicológica”

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”
Finde

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Cristián Campos por quiebre con sus hijos tras denuncia de Di Girolamo: “Tomaron una decisión que parece irreversible”
Cultura y entretención

Cristián Campos por quiebre con sus hijos tras denuncia de Di Girolamo: “Tomaron una decisión que parece irreversible”

Reseña de libros: de Jennifer Egan a González Vera

Juan Gabriel íntimo: cómo se hizo el documental más revelador sobre el ídolo

Dos aviones en pista chocan en Nueva York en medio de falta de operadores en EE.UU. tras cierre del gobierno federal
Mundo

Dos aviones en pista chocan en Nueva York en medio de falta de operadores en EE.UU. tras cierre del gobierno federal

Tras mortal redada en Río de Janeiro: Human Rights Watch acusa graves fallas en investigación

Israel afirma que tres cuerpos entregados por Hamas no corresponden a rehenes

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week
Paula

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”