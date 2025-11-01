Dos aviones en pista chocan en Nueva York en medio de falta de operadores en EE.UU. tras cierre del gobierno federal

Dos aviones de la compañía United Airlines chocaron en pista durante la jornada del viernes en el aeropuerto de LaGuardia, en Nueva York, Estados Unidos.

Según detalló un vocero de la aerolínea al New York Post, una de las aeronaves estaba regresando de un vuelo desde Orlando, Florida, cuando habría chocado la cola del avión con otra aeronave que se encontraba en la pista, de la misma empresa.

La misma fuente habría señalado que el avión chocado se encontraba estacionado mientras se preparaba para un vuelo hacia Houston.

El mismo medio habría señalado que todos los pasajeros fueron evacuados.

No se registraron heridos entre los 328 viajeros y los 15 miembros de la tripulación afectados de los dos aviones.

La situación se generó en un contexto en que el aeropuerto de LaGuardia ha enfrentado una serie de retrasos y falta de personal de control aéreo debido al cierre del gobierno federal a principios de octubre.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) ha debido detener las operaciones tanto en LaGuardia como en el aeropuerto John F. Kennedy debido a la falta de personal, según consigna DW.

“En la actualidad, la mitad de nuestras 30 instalaciones principales sufren escasez de personal, y casi el 80 % de los controladores aéreos están ausentes en las instalaciones del área de Nueva York. Tras 31 días sin cobrar, los controladores aéreos se encuentran sometidos a un estrés y un cansancio enormes”, señaló la FAA en un comunicado divulgado el viernes.