OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Mundo

Tras mortal redada en Río de Janeiro: Human Rights Watch acusa graves fallas en investigación

“La policía no ha tomado medidas de investigación cruciales para determinar las circunstancias del asesinato de al menos 121 personas, incluidos cuatro policías”, alegaron.

Por 
Sebastián Escobar F.
Foto: archivo / referencial.

Este viernes, la organización no gubernamental (ONG) defensora de los Derechos Humanos, Human Rights Watch, acusó graves fallos en las investigaciones forenses tras el asesinato de más de 121 personas en Río de Janeiro el pasado miércoles.

En el comunicado entregado en su sitio web, la ONG indicó: “La policía no ha tomado medidas de investigación cruciales para determinar las circunstancias del asesinato de al menos 121 personas, incluidos cuatro policías”.

En ese sentido detallaron: “Un experto forense de Río de Janeiro dijo a Human Rights Watch que, hasta donde ellos saben, los expertos forenses (...) no han realizado un análisis de la escena del crimen en ninguno de los asesinatos. Un fiscal estatal dijo que su oficina está esperando confirmar, pero que tienen el mismo entendimiento”.

El experto además declaró que “los jefes de la policía civil no desplegaron expertos para realizar análisis de la escena del crimen. El análisis de la escena debe llevarse a cabo incluso si se ha retirado un cuerpo, ya que puede haber evidencia adicional en el sitio.

Además, indicaron que “los expertos no fueron enviados a la plaza a la que los residentes habían trasladado decenas de cuerpos. Este fue un importante fracaso adicional de la investigación, dijo la ONG.

“Los expertos deberían haber estado en la plaza para tomar fotografías y recopilar pruebas, incluidas muestras de residuos de disparos, que pueden mostrar si la persona disparó un arma”, explicaron en el comunicado.

Qué fue lo que ocurrió en Río de Janeiro

Según detalló la ONG en su mismo escrito, “los hechos habrían comenzado en la madrugada del 28 de octubre, cuando unos 2.500 policías militares y civiles fuertemente armados, respaldados por vehículos blindados y helicópteros, ingresaron a los vastos barrios de Alemão y Penha, apuntando a uno de los grupos narcotraficantes más poderosos de Brasil. Se produjeron intensos tiroteos, que duraron horas”.

Es así que más tarde ese día, las autoridades refirieron que 64 personas habían muerto, incluidos cuatro policías. Al día siguiente, los residentes encontraron decenas de cuerpos adicionales en un área boscosa aledaña de la ciudad turística.

Frente al hecho, desde la ONG señalaron: “El secretario de la policía militar dijo en una conferencia de prensa que la policía había empujado a los miembros del grupo criminal hacia el área boscosa, que la policía sabía que los pandilleros usaban como ruta de escape. En la cima de las colinas, la unidad de élite de la policía militar, conocida como BOPE, había establecido lo que el secretario describió como un ‘muro’ con agentes esperando a los presuntos pandilleros que huían”.

Ante esta situación, la ONG aclaró que “el Ministerio Público de Brasil debe abrir investigaciones penales sobre todos los asesinatos cometidos por la policía”.

En ese sentido, el comunicado concluye señalando que el 30 de octubre, fueron enviados 20 expertos forenses de la policía federal para ayudar con el análisis de la escena del crimen y la balística, así como con las autopsias, a la espera de nuevos resultados investigativos.

Lee también:

Más sobre:BrasilRío de JaneiroHuman Rights WatchHRWDerechos HumanosDDHH

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Cristián Campos por quiebre con sus hijos tras denuncia de Di Girolamo: “Tomaron una decisión que parece irreversible”

Más de 50 días sin alcalde en Llanquihue: fracasa sesión especial para elegir suplente de Víctor Ángulo por falta de quorum

Encuentran cadáver de un hombre en playa de Cartagena

Corte Suprema revisa este lunes desafuero del diputado Sergio Bobadilla (UDI)

Asesinan a balazos a joven a las afueras de un local clandestino en Concepción

Equipos de búsqueda retoman labores para localizar a adolescente desaparecido en el Río Maipo: lo que se sabe hasta ahora

Lo más leído

1.
Senador electo de Bolivia responde a Kaiser: “Si quiere hablar de otro país, por lo menos que aprenda cuál es la capital”

Senador electo de Bolivia responde a Kaiser: “Si quiere hablar de otro país, por lo menos que aprenda cuál es la capital”

2.
Las Guerreras K-Pop llegan al cine: anuncian preventa de entradas para este fin de semana largo

Las Guerreras K-Pop llegan al cine: anuncian preventa de entradas para este fin de semana largo

3.
Renuncia de Cataldo, dificultad para respaldar a Kaiser en balotaje y apoyo a Bachelet en la ONU: las definiciones de Mario Desbordes

Renuncia de Cataldo, dificultad para respaldar a Kaiser en balotaje y apoyo a Bachelet en la ONU: las definiciones de Mario Desbordes

4.
“Representan una ofensa”: PC exige retractación pública de Matthei por dichos sobre el Plan Nacional de Búsqueda

“Representan una ofensa”: PC exige retractación pública de Matthei por dichos sobre el Plan Nacional de Búsqueda

5.
Capitán de Lanús y la resistencia hacia la U: “Hinchas de todos los equipos argentinos nos estaban apoyando”

Capitán de Lanús y la resistencia hacia la U: “Hinchas de todos los equipos argentinos nos estaban apoyando”

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Servicios

A qué hora y dónde ver a Ñublense vs. Colo Colo por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Ñublense vs. Colo Colo por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Aston Villa en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Aston Villa en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Valencia en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Valencia en TV y streaming

Más de 50 días sin alcalde en Llanquihue: fracasa sesión especial para elegir suplente de Víctor Ángulo por falta de quorum
Chile

Más de 50 días sin alcalde en Llanquihue: fracasa sesión especial para elegir suplente de Víctor Ángulo por falta de quorum

A qué hora y dónde ver a Ñublense vs. Colo Colo por TV y streaming

Encuentran cadáver de un hombre en playa de Cartagena

Fausto Spotorno: “Argentina debería empezar a ser más atractiva para el mundo por la baja en el riesgo político”
Negocios

Fausto Spotorno: “Argentina debería empezar a ser más atractiva para el mundo por la baja en el riesgo político”

Pymes en Chile: la mitad tiene menos de 10 trabajadores y ven como principal desafío futuro la regulación del Estado

Fiscal Andrés Montes (CMF): “El día en que las personas formuladas de cargos digan que hicimos bien nuestro trabajo, estamos en problemas”

Este es el método RULER para encontrar la calma en 5 sencillos pasos
Tendencias

Este es el método RULER para encontrar la calma en 5 sencillos pasos

Así es por dentro el lujoso departamento de Marc Anthony que vendió con pérdidas

Cómo es la Honor Alpha Store con IA inmersiva y robots humanoides

En vivo: el Sevilla de Gabriel Suazo visita al Atlético de Madrid en la liga española
El Deportivo

En vivo: el Sevilla de Gabriel Suazo visita al Atlético de Madrid en la liga española

Como en la era de Michael Jordan: la histórica racha de los Chicago Bulls en el arranque de la temporada NBA

Noel de La Torre se perfila como gran favorito para quedarse con el Iquique Pro

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”
Finde

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Cristián Campos por quiebre con sus hijos tras denuncia de Di Girolamo: “Tomaron una decisión que parece irreversible”
Cultura y entretención

Cristián Campos por quiebre con sus hijos tras denuncia de Di Girolamo: “Tomaron una decisión que parece irreversible”

Reseña de libros: de Jennifer Egan a González Vera

El día en que Gustavo Cerati quiso cantar en Vichuquén

Tras mortal redada en Río de Janeiro: Human Rights Watch acusa graves fallas en investigación
Mundo

Tras mortal redada en Río de Janeiro: Human Rights Watch acusa graves fallas en investigación

Israel afirma que tres cuerpos entregados por Hamas no corresponden a rehenes

Ucrania declara haber dejado “totalmente inutilizado” oleoducto que transportaba recursos a Moscú tras ataque con explosivos

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week
Paula

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”