SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Dos muertos y cinco heridos en un nuevo ataque ruso sobre Kiev

    El jefe de la administración militar regional, Mikola Kalachnik, ya había informado que “el enemigo está atacando masivamente Kiev con drones explosivos” y pidió buscar refugio.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press

    Al menos dos personas murieron y otras cinco resultaron heridas en un ataque del ejército ruso contra Kiev, anunciaron este jueves las autoridades locales.

    El alcalde de la capital de Ucrania, Vitali Klitschko, confirmó esta cifra a través de su canal de la plataforma de mensajería Telegram, donde precisó que dos de los heridos fueron hospitalizados mientras que el resto recibió tratamiento médico en el lugar del ataque, que alcanzó distintos distritos de la ciudad.

    En Dnipró, el impacto de un dron sobre un edificio residencial de 12 plantas provocó un incendio y daños parciales, mientras que en otra construcción de tres pisos se tuvo que evacuar a 29 personas. También han sido afectados los distritos de Pechersk, Desnianski y Darnitsia.

    Poco antes, el jefe de la administración militar regional, Mikola Kalachnik, había informado que “el enemigo está atacando masivamente Kiev con drones explosivos” y pidió a los ciudadanos buscar refugio.

    Al oeste, la ciudad de Leópolis también fue objeto de un “ataque con misiles” nocturno, según el jefe de la administración, Maksim Kozitski, aunque no se reportaron víctimas.

    Como informó AFP, Ucrania ha sido objeto cada noche durante los últimos meses de ataques rusos de diversa intensidad, especialmente en su infraestructura energética en pleno invierno.

    Este miércoles, el presidente Volodimir Zelensky ya había advertido del riesgo de un “ataque masivo ruso”, después de que Moscú rechazara un plan europeo para desplegar una fuerza multinacional en Ucrania después del posible fin de la guerra.

    Más sobre:UcraniaRusiaKievAtaqueHeridosMuertosMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Insulza (PS) marca distancia de llamado del PC a movilizarse en gobierno de Kast y desliza que derrota de Jara fue por “discursos repetidos”

    EE.UU.: oficiales federales de inmigración disparan y hieren a dos personas en Portland

    María Corina Machado ve como “un acto de restitución moral” el anuncio de Venezuela sobre liberación de presos políticos

    Parque Claudio Arrau de Colina: inauguran un nuevo pulmón verde con inversión superior a los $4.100 millones

    En internación provisoria adolescente de 16 años que lanzó líquido acelerante a docente del INBA en 2025

    Detienen a seis personas por tráfico de drogas en Padre Las Casas: cinco de ellos fueron enviados a prisión preventiva

    Lo más leído

    1.
    Presidente del Parlamento de Venezuela anuncia la liberación de un “número importante” de presos políticos

    Presidente del Parlamento de Venezuela anuncia la liberación de un “número importante” de presos políticos

    2.
    Venezuela: Edmundo González sostiene que “una transición duradera exige respeto al voto expresado el 28 de julio”

    Venezuela: Edmundo González sostiene que “una transición duradera exige respeto al voto expresado el 28 de julio”

    3.
    Varios republicanos se unen a los demócratas en el Senado para limitar la fuerza militar de Trump en Venezuela

    Varios republicanos se unen a los demócratas en el Senado para limitar la fuerza militar de Trump en Venezuela

    4.
    Nuevo anuncio de Trump: las organizaciones internacionales de las que se retira Estados Unidos

    Nuevo anuncio de Trump: las organizaciones internacionales de las que se retira Estados Unidos

    5.
    Francia llama a una “respuesta conjunta” de Europa a la “intimidación” de Trump sobre Groenlandia

    Francia llama a una “respuesta conjunta” de Europa a la “intimidación” de Trump sobre Groenlandia

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia hoy: qué sectores de la Región Metropolitana tendrán chubascos durante el día, según el tiempo

    Lluvia hoy: qué sectores de la Región Metropolitana tendrán chubascos durante el día, según el tiempo

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    Servicios

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Bad Bunny en Chile: revisa los accesos, apertura de puertas, horario del Metro y todo lo que debes saber

    Bad Bunny en Chile: revisa los accesos, apertura de puertas, horario del Metro y todo lo que debes saber

    A qué hora es el partido de Atlético vs. Real Madrid por la Supercopa de España

    A qué hora es el partido de Atlético vs. Real Madrid por la Supercopa de España

    Insulza (PS) marca distancia de llamado del PC a movilizarse en gobierno de Kast y desliza que derrota de Jara fue por “discursos repetidos”
    Chile

    Insulza (PS) marca distancia de llamado del PC a movilizarse en gobierno de Kast y desliza que derrota de Jara fue por “discursos repetidos”

    Parque Claudio Arrau de Colina: inauguran un nuevo pulmón verde con inversión superior a los $4.100 millones

    En internación provisoria adolescente de 16 años que lanzó líquido acelerante a docente del INBA en 2025

    José Luis del Rio inicia su retiro y anuncia salida de directorios de Falabella, Tecnofast, Aza y Alto
    Negocios

    José Luis del Rio inicia su retiro y anuncia salida de directorios de Falabella, Tecnofast, Aza y Alto

    Casen 2024: tasa de pobreza en Chile cae a 17,3%, pero los más pobres dependen cada vez más de subsidios

    Inflación cierra 2025 en su menor nivel en cinco años y expertos reafirman perspectiva de que estará en 3% en primer trimestre

    Esta simple acción puede mantener tu cerebro joven, según un estudio
    Tendencias

    Esta simple acción puede mantener tu cerebro joven, según un estudio

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    Copa de la Liga 2026: conoce los grupos y las fechas en las que se jugará el nuevo torneo del fútbol chileno
    El Deportivo

    Copa de la Liga 2026: conoce los grupos y las fechas en las que se jugará el nuevo torneo del fútbol chileno

    “Te va a echar Florentino...”: el ácido cruce entre Diego Simeone y Vinícius en la Supercopa española

    Hinchas de la UC agotan los abonos de dos galerías del Claro Arena

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    72 accesos, puntos de hidratación y apertura de puertas a las 15 horas: lo que hay que saber de los shows de Bad Bunny
    Cultura y entretención

    72 accesos, puntos de hidratación y apertura de puertas a las 15 horas: lo que hay que saber de los shows de Bad Bunny

    Polémica en los Actor Awards: uno de los premios más importantes del cine de EE.UU. excluye a cintas internacionales

    Aisles lidera el festival Valparaíso Cósmico

    Dos muertos y cinco heridos en un nuevo ataque ruso sobre Kiev
    Mundo

    Dos muertos y cinco heridos en un nuevo ataque ruso sobre Kiev

    EE.UU.: oficiales federales de inmigración disparan y hieren a dos personas en Portland

    María Corina Machado ve como “un acto de restitución moral” el anuncio de Venezuela sobre liberación de presos políticos

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza
    Paula

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza

    Datos Paula: cuatro obras imperdibles de Teatro a Mil que ponen a las mujeres en escena

    Hablemos de amor: la herida del ninguneo