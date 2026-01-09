Dos muertos y cinco heridos en un nuevo ataque ruso sobre Kiev

Al menos dos personas murieron y otras cinco resultaron heridas en un ataque del ejército ruso contra Kiev, anunciaron este jueves las autoridades locales.

El alcalde de la capital de Ucrania, Vitali Klitschko, confirmó esta cifra a través de su canal de la plataforma de mensajería Telegram, donde precisó que dos de los heridos fueron hospitalizados mientras que el resto recibió tratamiento médico en el lugar del ataque, que alcanzó distintos distritos de la ciudad.

En Dnipró, el impacto de un dron sobre un edificio residencial de 12 plantas provocó un incendio y daños parciales, mientras que en otra construcción de tres pisos se tuvo que evacuar a 29 personas. También han sido afectados los distritos de Pechersk, Desnianski y Darnitsia.

Three people killed and six more injured by the Russian attack on Kyiv tonight.



The attack continues, Russian drones are all over the city, Kalibr missiles expected to strike soon. https://t.co/XSOLNpb4U9 pic.twitter.com/jrnRNa3Vpx — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 9, 2026

Poco antes, el jefe de la administración militar regional, Mikola Kalachnik, había informado que “el enemigo está atacando masivamente Kiev con drones explosivos” y pidió a los ciudadanos buscar refugio.

Al oeste, la ciudad de Leópolis también fue objeto de un “ataque con misiles” nocturno, según el jefe de la administración, Maksim Kozitski, aunque no se reportaron víctimas.

Como informó AFP, Ucrania ha sido objeto cada noche durante los últimos meses de ataques rusos de diversa intensidad, especialmente en su infraestructura energética en pleno invierno.

Este miércoles, el presidente Volodimir Zelensky ya había advertido del riesgo de un “ataque masivo ruso”, después de que Moscú rechazara un plan europeo para desplegar una fuerza multinacional en Ucrania después del posible fin de la guerra.