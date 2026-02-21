EE.UU. anuncia que Trump visitará China a partir del 31 de marzo

La Casa Blanca anunció este viernes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comenzará su visita oficial de tres días a China el martes 31 de marzo, durante la cual se reunirá con su homólogo Xi Jinping.

Esto en una muestra de acercamiento de relaciones tras meses de tensión entre Washington y Beijing debido a la guerra arancelaria declarada a principios de año por el mandatario norteamericano.

De esta forma, se dio por concretado el viaje que ya se había vislumbrado a fines de enero, cuando el jefe de Estado norteamericano afirmó “ahora la relación es excelente”, en cuanto a su vínculo con su par chino .

Cabe recordar que Trump y Xi mantuvieron una reunión en octubre del año pasado en la ciudad de Busan, Corea del Sur, en el marco de las citas complementarias de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

El mandatario estadounidense se quedará en China hasta el 2 de abril, según el comunicado de la Casa Blanca, publicado el mismo día en que la Corte Suprema de EE.UU. rechazó la legalidad de gran parte de los aranceles del líder republicano.

La más alta instancia judicial del país se pronunció este viernes en contra que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) otorgue al presidente del país la capacidad de imponer los llamados aranceles recíprocos , en lo que supone la mayor derrota de Trump hasta la fecha desde su regreso a Washington.

Sin embargo, en respuesta a la medida del Tribunal Supremo, el mandatario anunció poco después que impondría un nuevo arancel global del 10% que sumará a los gravámenes que la corte había anulado.