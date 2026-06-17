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    Política

    El extenso pliego de peticiones de senadores DC, PC, FA y FREVS a Quiroz en antesala de votación por megaproyecto

    La reunión surgió por iniciativa del gobierno, en el ánimo de comenzar tender puentes antes de que se vote la megarreforma de reconstrucción y reactivación económica. Sin embargo, inesperadamente, el diálogo, en el que también participó el ministro José García Ruminot, se amplió a una veintena de temas.

    José Miguel WilsonPor 
    José Miguel Wilson
    Valparaiso, 16 de junio 2026 El ministro de Hacienda Jorge Quiroz, y el ministro Segpres Jose Garcia, se reunen con senadores de oposicion Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Fuera de algunos encuentros que ya ha tenido en comisiones legislativas, este martes el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, tuvo una primera reunión cara a cara con los senadores opositores del Comité Unido, conformado por las bancadas de la DC, el PC, el PC y la Federación Regionalista Verde Social (Frevs).

    La cita, en la que además participó el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot (RN), se prolongó por dos horas entre las 13 y 15 horas, lo que dejó a varios de los asistentes sin almuerzo.

    La idea de la reunión surgió por iniciativa del gobierno, en el ánimo de comenzar a tender puentes ante la trabada discusión que ha tenido el megaproyecto de reconstrucción y reactivación económica, luego de que, además, la jefa de Comité Unido, la senadora Yasna Provoste (DC) advirtiera al mismo Quiroz que no iban a aceptar un “pirquineo” con el fin de que el Ejecutivo logre una mayoría estrecha por uno o dos votos.

    Paradojalmente, la cita realizada en las dependencias de la bancada DC, ubicada a un costado de la sala de Senado, la megarreforma - que se someterá a su primera votación este miércoles en la Comisión Hacienda- se trató someramente.

    En la conversación con los ministros, la subjefa del Comité Unido, la senadora Claudia Pascual (PC), adelantó que preferían no abordar este tema, ya que en los próximos días harían una presentación colectiva como oposición, incluyendo al otro Comité del Socialismo Democrático (PS, PPD y Partido Liberal).

    Inesperadamente, el diálogo con los secretarios de Estado se amplió a una veintena de temas, aprovechando también la presencia de García. En la ocasión estaban presentes, además de Provoste y Pascual, los senadores Diego Ibáñez (FA), Beatriz Sánchez (FA), Daniel Núñez (PC), Karol Cariola (PC), Fabiola Campillai (indep.), Alejandra Sepúlveda (indep. Frevs) y Esteban Velásquez (Frevs).

    Por ejemplo, fueron planteadas inquietudes por el reajuste del salario mínimo; por el Subsistema de Inteligencia Económica, incluyendo el alzamiento del secreto bancario; los cobros del CAE; los recortes presupuestarios; las apuestas en línea; las indicaciones al proyecto de Sala Cuna Universal y otras materias de competencia de Quiroz.

    No obstante, al ministro de Hacienda y a García igualmente se le plantearon otras temáticas sectoriales como las iniciativas para el mundo agrícola, el transporte rural, la regulación de redes sociales, los posibles indultos, la situación de Prodemu e, incluso, se le pidió que hicieran gestiones para que fuera rechazada la acusación al exministro Nicolás Grau.

    Diálogo abierto

    Según algunas versiones, en la conversación amplia y franca, Quiroz se comprometió al menos que en el tema del secreto bancario habría una propuesta del Ejecutivo para destrabar el proyecto de Inteligencia Económica, descartando una iniciativa paralela.

    Tras la reunión, Quiroz dijo que fue “una muy buena reunión” y admitió que hablaron varios temas al margen del megaproyecto.

    Además, deslizó que posiblemente sostendrá una reunión similar con el otro comité opositor.

    Por su parte, la senadora Provoste dijo que “nosotros, al menos, desde nuestro comité, vamos a mantener siempre una postura de diálogo, y creemos que el lenguaje y la violencia verbal es algo que tenemos que erradicar, no solo de las conversaciones en el ámbito del Parlamento, sino también de nuestra sociedad. Y creemos que cuando se discuten iniciativas y el gobierno le coloca discusión inmediata, es una forma implícita de decir que no queremos escuchar y queremos restringir la participación. Nosotros no creemos que eso sea posible. Y, lo digo particularmente, por el proyecto de Sala Cuna Universal (al que se le dio discusión inmediata)”.

    Idea de legislar

    En tanto, este miércoles, la megarreforma será sometida a su votación en general (idea de legislar) en la Comisión de Hacienda, que preside el senador Javier Macaya (UDI).

    Dado que el oficialismo tiene mayoría en esa instancia es altamente probable que se apruebe. Con ello, la iniciativa gubernamental sería llevada a la sala para que se pronuncie también en general.

    En el hemiciclo, sin embargo, el megaproyecto debe reunir 26 votos.

    Si logra pasar esa valla, el texto volvería a la Comisión de Hacienda para continuar con su discusión en particular, es decir, votar punto por punto, los artículos e indicaciones que presenten tanto senadores como el gobierno.

    Más sobre:PolíticaJorge QuirozMegaproyectoMinistro de HaciendaSenado

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