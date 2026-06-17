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    Política

    Zandra Parisi y AC contra Nicolás Grau: “Espero honestamente que el Senado diga que no a esta acusación”

    La diputada del PDG argumentó que "en Chile las últimas acusaciones constitucionales han sido una pérdida de tiempo". Con todo, dijo que la bancada definirá este miércoles para votar en "bloque": "No somos ni RN ni la Democracia Cristiana. Ellos van a actuar con libertad de acción, cosa que me parece que es un error".

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel
    Zandra Parisi, diputada del Partido de la Gente. Foto: Pedro Rodríguez.

    “Creo que sí se debiera apoyar” la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, dijo la semana pasada el líder del Partido por la Democracia (PDG), Franco Parisi. Ambos arrastran una historia desde la época en que el exabanderado era vicedecano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, y Grau, dirigente estudiantil.

    Parisi ha acusado que el exministro lo “amenazó de muerte”, a raíz de una publicación del entonces estudiante Grau.

    Antecedentes que cobran relevancia ahora que los votos del PDG son clave para sellar el destino en la Cámara de la AC contra de Grau: se necesitan cinco de los 13 votos de la bancada para que se apruebe.

    Es en ese contexto que la diputada del PDG, Zandra Parisi, hermana del excandidato, aseguró en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción -entrevistada por Rodrigo Álvarez y Rocío Latorre- que el “problema” que hubo entre ambos “no va a mover la aguja” de la decisión que tomen.

    ¿Cómo ve los ánimos en el Congreso con la AC?

    Por un lado veo gente que está muy dispuesta a aprobar esta acusación constitucional; otros que no lo quieren por ninguna razón, y otros, que no están ni ahí. Creo que esa es la verdad, nadie quiere esto. ¿Para qué sirve? Si me dijesen que esta acusación constitucional va a devolver dinero a Chile, maravilloso, creo que todo el mundo estaría apoyando. Pero si están buscando solamente resultados políticos para que el señor Grau no tenga un papel en las próximas elecciones... Lo que hay que ver es qué se quiere: ¿una decisión política o jurídica?

    Obviamente no son la misma persona, pero su hermano tiene una visión muy crítica de Grau.

    Franco ha expresado su opinión como líder del partido y por supuesto que todos los diputados lo respetamos, pero nosotros debemos actuar con responsabilidad, estudiar el libelo y votar de manera informada (...). La bancada está revisando todos los antecedentes, analizando la factibilidad y ya mañana estaríamos tomando la decisión.

    ¿Cuánto pesa, en su caso, lo que vivió su hermano con Grau?

    Acá no se puede estar actuando con odio ni con rencor. Franco se caracteriza por ser una persona muy generosa, tiene más amor en su corazón que odio. Lo que estamos haciendo es analizando jurídicamente y políticamente dicha acusación. No hay acá un actuar partidista ni de trinchera, ni tampoco de ideología (...). El problema que tuvo el señor Grau con mi hermano a nosotros no nos va a mover la aguja para ningún lado, porque tenemos que ser responsables y justificar nuestro voto, como corresponde, después de un análisis profundo.

    ¿Inclina la balanza que dos diputados del PDG hayan firmado la AC?

    No. Somos un partido muy democrático, nos escuchamos, participamos en el debate y nos damos la oportunidad de que otros nos convenzan. Es una libertad de acción previa, pero después, cuando se realiza el análisis propiamente tal, vamos a actuar como bloque.

    ¿Se tienden a inclinar por libertad de acción o van a votar todos igual?

    Nosotros damos libertad de acción en el sentido de que escuchamos cuáles son nuestras posturas, pero después de hacer el análisis en conjunto tomaremos la decisión. Nosotros no somos ni RN ni la Democracia Cristiana. Ellos van a actuar con libertad de acción, cosa que me parece que es un error, pero bueno, cada uno sabe cómo maneja su casa (...). Nosotros tenemos el acuerdo: de los 13 diputados, la mayoría es 8. Si los 8 votan a favor, pues en conjunto votaremos a favor. Si los 8 votamos en contra, en conjunto votaremos en contra. Y si los 8 nos abstenemos, lo mismo.

    Gael Yeomans (FA) dijo que podrían presenten una AC en contra del ministro Jorge Quiroz a raíz de la AC contra Grau. ¿Qué le parece?

    Es una realidad. Está dentro del panorama que se puede empezar a vivir en Chile y es una pena, porque una acusación constitucional es una herramienta valiosísima. Que se esté utilizando por puntos políticos, no me parece. Creo que la diputada Yeomans tiene razón (porque) esto es como un ‘compra huevo’ (...) y así vamos a seguir dando una pérdida de tiempo. Yo espero honestamente que el Senado diga que no a esta acusación. No por un fin de ir por un lado o por otro lado, sino que por la pérdida de tiempo que se produce a nivel del Congreso. Van a ser aproximadamente dos semanas en que no se van a estar tramitando leyes realmente importantes y no se va a devolver ni un peso a Chile.

    Queda claro que no está de acuerdo con la AC.

    No, yo no he dicho eso.

    Lo estoy interpretando porque dijo recién que espera que el Senado diga que no a la acusación. ¿A la de Grau se refería?

    Sí, por supuesto. Es que para mí, independientemente de si el señor Grau tiene responsabilidad o no, si es un juicio político, si es un juicio jurídico, siento que en Chile las últimas acusaciones constitucionales han sido una pérdida de tiempo (...). Ahora, independientemente de mi apreciación, después de tener el análisis completo, de hablarlo con la bancada, vamos a tomar la decisión. Hoy en día la decisión no está tomada.

    Le entregó una carta al Presidente en la cuenta pública. ¿La leyó?

    Sí. Estoy muy agradecida porque el Presidente Kast sí leyó mi carta porque después me la respondió. Fue un muy lindo gesto. Fue muy conciliador y lo importante es que estamos en la misma línea. En mi carta yo le pedía que se abriera el diálogo, pensara en las personas. Le agradecía también que hubiese contemplado la propuesta de los pañales y de los medicamentos y me mostraba dispuesta a seguir trabajando en conjunto si él así lo consideraba por un mejor Chile.

    ¿Le enviaron una respuesta desde Presidencia o se contactó con usted?

    A través de un correo que venía directamente de Presidencia me llegó la carta. Soy superrespetuosa en este sentido y le pedí autorización al Presidente para poder hacer pública la respuesta. Estoy esperando respuestas. Si él me dice que sí, la haré pública. Si no, me quedaré con esa linda respuesta que me entregó.

    Más sobre:Desde la RedacciónZandra ParisiAcusación ConstitucionalACNicolás GrauPDGPartido de la Gente

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