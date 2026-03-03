EE.UU. confirma incendio en perímetro de consulado en Dubai tras impacto de un dron

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, confirmó este martes que se produjo un incendio en el consulado estadounidense de la ciudad emiratí de Dubai tras impactar un dron en el perímetro del edificio, en medio de la oleada de ataques iraníes contra bases e instalaciones diplomáticas en países del golfo Pérsico.

“Un dron lamentablemente alcanzó un estacionamiento adyacente al edificio del consulado, lo que provocó un incendio en el lugar”, afirmó en declaraciones a la prensa, en las que reiteró que las embajadas e instalaciones diplomáticas estadounidenses están “bajo ataque directo de un régimen terrorista”.

La oficina de medios de las autoridades de Dubai ha confirmado en un mensaje difundido en redes sociales que el incendio ya fue “completamente extinguido”, después de que movilizaran equipos de emergencia en un incidente que culminó sin heridos.

Embajadas en Kuwait y Arabia Saudita

El ataque de esta jornada se produce después de que el gobierno de Arabia Saudita confirmara que la madrugada de este martes la embajada estadounidense en Riad sufrió un incendio tras ser alcanzada por dos drones, dejando daños materiales “menores”.

La legación informó de la suspensión de sus servicios en esa nación, y subrayó la importancia de que sus ciudadanos permanezcan resguardados en Yedá, Dhahran y en la capital.

Asimismo, Estados Unidos anunció este martes el cierre de su Embajada en Kuwait y la evacuación de su personal “no esencial” de sus legaciones diplomáticas en Jordania, Bahréin e Irak, en medio del conflicto desatado en Oriente Medio a causa de la ofensiva sorpresa lanzada -en conjunto con Israel- contra Irán el 28 de febrero pasado.