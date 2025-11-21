EE.UU. emite alerta para vuelos civiles por aumento de actividad militar en el espacio aéreo de Venezuela

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos emitió este viernes una advertencia a las aeronaves civiles que circulan por el espacio aéreo venezolano, notificando sobre el peligro del “aumento de la actividad militar” en medio de un importante despliegue de fuerzas estadounidenses en la región.

El regulador de la aviación estadounidense dio a conocer la NOTAM (Notice to Airmen), un aviso que alerta a los pilotos sobre información crítica y urgente en torno a la seguridad de vuelos que no puede ser divulgada a través de otros medios, donde instó a las aeronaves en la zona a “extremar la precaución”.

Esto frente a lo que la FAA califica como “empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores”.

“Las amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes, incluso durante el sobrevuelo, las fases de llegada y salida del vuelo, y/o para los aeropuertos y las aeronaves en tierra”, indicó el organismo en su comunicado.

The U.S. Federal Aviation Administration (FAA) has just issued a Notice to Airmen (NOTAM) for the entirety of the Maiquetía Flight Information Region (SVZM), which covers all of Venezuela and a large section of the Southern Caribbean, stating that operators should exercise… pic.twitter.com/dhynbRuZoi — OSINTdefender (@sentdefender) November 21, 2025

Además indicó que “el NOTAM entra en vigor el 21 de noviembre de 2025 a las 17:43 y finaliza el 19 de febrero de 2026 a las 23:59”, revelando la amplia extensión de la alerta que fue emitida desde la instalación KICZ, el centro estadounidense encargado de publicar restricciones de seguridad internacional.

El aviso se dio a conocer en medio del despliegue de la Operación Lanza del Sur, que incluye la presencia del portaaviones USS Gerald R. Ford en el Caribe, otros buques de guerra y operaciones conjuntas con países aliados.

Este operativo, según Washington, tiene como objetivo frenar el narcotráfico, pero ha generado preocupación en Caracas de que su objetivo sea un cambio de régimen.

También coincide con recientes declaraciones del presidente Donald Trump, donde no descartó el envío de tropas a territorio venezolano.

Cabe recordar que desde inicios de septiembre, las fuerzas militares estadounidenses han atacado más de 20 embarcaciones presuntamente dedicadas al narcotráfico en el mar Caribe y el Pacífico oriental, causando la muerte de más de 80 personas.

Sin embargo, la Administración Trump todavía no presenta pruebas de que las embarcaciones afectadas se usaran para el tráfico o representaran una amenaza para el país norteamericano.