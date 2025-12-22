EE.UU. intenta interceptar un tercer petrolero e investiga ruta del dinero de Venezuela a Irán

Imagen de video de una operación contra un petrolero en el Caribe. Foto: Archivo

Para Washington, lucha contra el narcotráfico, pero para Teherán, “piratería de Estado”. Este domingo, Estados Unidos hizo valer el bloqueo marítimo que ha impuesto en las aguas internacionales cerca de Venezuela, e intentó interceptar un petrolero sancionado. Con esto, sería la segunda intercepción del fin de semana, y la tercera de la semana.

En medio de su campaña para presionar a Nicolás Maduro en Venezuela, y aumentando la presencia norteamericana en el Caribe, Donald Trump anunció el “bloqueo” de todos los petroleros que entren o salgan de Venezuela. Junto a eso, Estados Unidos ya ha hundido más de 20 lanchas que, acusa, llevan drogas provenientes del país sudamericano.

Pero mientras la presión aumenta en el Caribe, Caracas encontró respaldo en una potencia lejana pero afín: Irán. Los cancilleres de ambos países tuvieron una conversación en la que Teherán aseguró que apoyaría a Venezuela “en todos los ámbitos”.

Cómo EE.UU. incautó un barco petrolero frente a la costa de Venezuela, según Trump. Foto: Archivo Captura / Tendencias LT

Según CNN, personal de EE.UU. trabajó para interceptar este domingo otro buque cerca de Venezuela, dijo un funcionario estadounidense. Se trata del “Bella-1”, un petrolero que desde junio de 2024 ya se encontraba bajo sanciones por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. De bandera panameña, el navío está vinculado a la empresa Louis Marine Shipholding Enterprises, a su vez relacionada con la Guardia Revolucionaria de Irán.

En la sanción del Tesoro norteamericano, se asegura que la compañía “ha asistido, patrocinado o proporcionado materialmente apoyo financiero, material o tecnológico” para la fuerza iraní. El Bella-1 fue abordado en el momento en que se aproximaba a la costa venezolana, donde es esperaba cargase sus depósitos.

El petrolero estaba efectuando una maniobra de aproximación a la costa venezolana para cargar sus depósitos, según fuentes de Bloomberg, en el momento de la intervención.

Según The New York Times, la Guardia Costera de Estados Unidos intentó el sábado interceptar al petrolero que ahora estaba huyendo por el Mar Caribe, según tres funcionarios estadounidenses que hablaron bajo condición de anonimato para discutir una operación delicada.

Aún no estaba claro el estado del buque ni si transportaba petróleo venezolano, como ocurrió con los dos petroleros detenidos previamente por EE.UU., en el marco de un bloqueo petrolero ordenado por el presidente Donald Trump.

La operación tuvo lugar después de otros dos abordajes estadounidenses: al petrolero “Skipper”, el pasado 10 de diciembre; y al petrolero “Centuries” durante la noche del sábado a este domingo. Una portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, dijo que está última nave transportaba petróleo venezolano sancionado, aunque el buque no figuraba en la lista de embarcaciones sancionadas.

El entonces presidente de Irán, Ebrahim Raisi, y su homólogo venezolano, Nicolás Maduro. Foto: Europa Press GOBIERNO DE VENEZUELA

El gobierno de Venezuela ha condenado estas incursiones como un “robo” de sus activos, con el agravante de que se trata de un “secuestro” de las tripulaciones de estos navíos “cometidos por efectivos militares de los Estados Unidos de América en aguas internacionales”, según un comunicado emitido por el gobierno de Maduro tras conocer el abordaje del “Centuries”.

Las autoridades venezolanas han calificado de “piratería” estas confiscaciones que, a juicio de Caracas, incumplen varias normas del Derecho Internacional y suponen una “flagrante comisión” de un “delito”.

El Ejecutivo venezolano “ejercerá todas las acciones correspondientes” para que estos actos no queden “impunes”, entre ellas interpondrán una denuncia ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y otros organismos internacionales.

“Rutas del dinero”

Las operaciones contra petroleros en el Caribe se dan justo en momentos en que la Fiscalía y las agencias de inteligencia norteamericanas hicieron públicas sus investigaciones sobre las “rutas del dinero” entre Venezuela e Irán, que han forjado una alianza con mecanismos opacos de financiamiento. Muchos de estos mecanismos canalizaron miles de millones de dólares durante más de dos décadas, en tiempos en que Hugo Chávez gobernaba en Caracas.

El régimen venezolano, apunta el diario español ABC, “sirvió de plataforma financiera y logística secreta para Teherán durante casi 20 años”. En ese contexto, recursos estatales venezolanos habrían permitido de forma sistemática a Irán el evadir las sanciones internacionales que pesan sobre el régimen. Todo esto, usando “bancos binacionales”, empresas públicas venezolanas, proyectos industriales sin actividad real y otros canales para mover dinero ilícitamente.

“Entre 2006 y 2009, ambos gobiernos suscribieron al menos 279 acuerdos de cooperación económica en sectores energético, petroquímico, industrial, bancario y tecnológico, elevando el comercio bilateral por encima de los 6 mil millones de dólares”, indica ABC, que tuvo acceso a los documentos.

Para enviar esas cantidades de dinero a Teherán, Venezuela habría usado bancos en países como Uruguay, Panamá, Dubai y Hong Kong, evitando así las rutas tradicionales de vigilancia. Por ejemplo, en 2019, mil millones de dólares habrían pasado de Bandes Venezuela a Uruguay. De ahí, otros bancos como los de Dubai y Hong Kong ejecutaron pagos a empresas iraníes. Aparte, se creó un sistema financiero paralelo, permitiendo a Venezuela pagar con petróleo, oro u otros medios, usando contratos ficticios y cuentas en el extranjero sin dejar rastro.

La investigación norteamericana estima que Venezuela canalizó cerca de 7.800 millones de dólares hacia el ecosistema estatal iraní. De este total, aproximadamente 4.689 millones de dólares tendrían que ver con proyectos y fondos vinculados a Irán en sectores como energía y petroquímica.

Centuries, el petrolero incautado en costas venezolanas. Department of Homeland Security

Con una relación tan estrecha entre ambos países, era de esperar que Teherán no se quedase de brazos cruzados frente a la ofensiva norteamericana en el Caribe. Este sábado, el gobierno venezolano aseguró haber recibido una oferta iraní de cooperación “en todos los ámbitos”, para enfrentar “la piratería y el terrorismo internacional” de Estados Unidos. Esto, a la vista de los recientes bloqueos de barcos con petróleo.

A través de Telegram, el canciller venezolano Yván Gil señaló haber recibido una llamada de su homólogo iraní, Abbas Araghchi, en la que analizaron “los recientes acontecimientos en el Caribe, especialmente las amenazas, actos de piratería de Estados Unidos y el robo de buques cargados de petróleo venezolano”.

Venezuela, según Gil, habría recibido “una muestra plena de solidaridad del gobierno de la República Islámica de Irán, así como su ofrecimiento de cooperación en todos los ámbitos para enfrentar la piratería y el terrorismo internacional que Estados Unidos busca imponer mediante la fuerza militar, violando la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional”.

Ya la semana pasada, Irán había calificado de “piratería estatal” las incautaciones norteamericanas de petróleo, asegurando que Washington tendrá que rendir cuentas por tal acción. China y Rusia, otros grandes aliados de Venezuela, también expresaron solidaridad con Maduro ante el despliegue de Estados Unidos.