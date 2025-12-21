EE.UU. intercepta un tercer petrolero cerca de las costas de Venezuela: había sido sancionado por vínculos con Irán

Un tercer barco en costas venezolanas ha sido incautado por el gobierno de Donald Trump este domingo.

Según la información entregada por Bloomberg, el carguero se trataría del Bella 1, de bandera panameña y vinculado a la compañía Louis Marine Shipholding Enterprises.

El petrolero habría sido sancionado por Estados Unidos en 2024 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) debido a que mantenía vínculos con Irán . Además, según el gobierno estadounidense, habría participado “en el transporte ilícito de petróleo y otras mercancías”.

Durante la jornada del sábado, la Guarda Costera estadounidense interceptó el petrolero Centuries, perteneciente a una empresa china y que no habría estado en alguna lista de petroleros sancionados, según el reporte de Europa Press.

Esa misma jornada, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, respaldó el bloqueo de buques petroleros sancionados.

“El presidente Trump ha sido claro: el bloqueo de los petroleros sancionados que salen de Venezuela o se dirigen a ella permanecerá en pleno vigor hasta que la empresa criminal de Maduro devuelva todos los activos estadounidenses robados”, señaló Hegseth en su cuenta en la red social X.

Antes de las dos incautaciones de este fin de semana, el ejército estadounidense se había apoderado del petrolero Skipper, el cual habría formado parte de la llamada “flota fantasma” del presidente venezolano Nicolás Maduro, la cual operaba de tal forma de evitar las sanciones impuestas al país caribeño.