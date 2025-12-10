VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    EE.UU. incauta petrolero frente a las costas de Venezuela

    El buque es parte de la “flota fantasma” que el gobierno de Nicolás Maduro utiliza para evadir restricciones.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    El segundo petrolero vendido a Venezuela se ve en la costa de Bushehr, Irán, el 8 de junio de 2022. Foto: Archivo WANA NEWS AGENCY

    Estados Unidos ha confiscado un petrolero frente a las costas de Venezuela, dijeron tres funcionarios a Reuters el miércoles, una medida que elevó los precios del petróleo y probablemente inflame aún más las tensiones entre Washington y Caracas.

    Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato, afirmaron que la operación fue liderada por la Guardia Costera estadounidense. No identificaron el petrolero, su bandera ni el lugar exacto donde se llevó a cabo la interdicción.

    Los futuros del petróleo subieron tras la noticia de la incautación, tras cotizar en negativo ese mismo día. Los futuros del crudo Brent a nivel mundial se negociaban a 62,35 dólares por barril, un alza de 41 centavos, mientras que los futuros del West Texas Intermediate estadounidense cerraron con un alza de 21 centavos, a 58,46 dólares por barril.

    Según el medio venezolano Efecto Cocuyo, la Marina y la Guardia Costera de Estados Unidos tomaron control este miércoles de un buque cisterna que transportaba petróleo venezolano, en violación de las sanciones impuestas al régimen de Nicolás Maduro. La operación ocurrió en aguas internacionales, a corta distancia de la costa nororiental de Venezuela.

    El buque, parte de la conocida “flota fantasma” que el gobierno de Maduro utiliza para evadir restricciones, navegaba con bandera no identificada y cargamento procedente de terminales de la petrolera estatal Pdvsa.

    La interceptación representa la primera incautación directa de un tanquero venezolano desde el endurecimiento de las sanciones en 2019 y se produce apenas 48 horas después de que el presidente Donald Trump declarara que “los días de Maduro están contados”.

    El destructor USS Stockdale bloqueó en noviembre, en dos ocasiones, al petrolero ruso Seahorse cuando intentaba entregar hidrocarburos procedentes de Venezuela, forzándolo a desviarse hacia Cuba.

    Analistas consultados por el Center for Strategic and International Studies consideran que la captura del buque busca cortar los ingresos petroleros que sostienen al gobierno venezolano.

    Más sobre:VenezuelaEE.UU.petroleroMaduroGuardia CosteraPdvsaflota fantasmaMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Por error en entrega de documentos: comisión revisora anula votación por AC a juez Simpertigue

    Municipalidad de Pucón establece condiciones para nueva licitación del casino tras la salida de Enjoy

    Incendio forestal en Lo Barnechea moviliza a Bomberos y Conaf: hay cuatro focos de fuego activos

    Asaltan tienda de ropa de lujo en mall de Quilicura

    Rector de la UC en debate del FES en el Senado: “El proyecto tiene algunos problemas de diseño estructural”

    Derrick McKenzie: histórico baterista de Jamiroquai llega a Chile

    Lo más leído

    1.
    La odisea de Machado para salir de Venezuela y llegar a Oslo, donde su hija recibió en su nombre el Nobel de la Paz

    La odisea de Machado para salir de Venezuela y llegar a Oslo, donde su hija recibió en su nombre el Nobel de la Paz

    2.
    Exministra de su gobierno denuncia que el expresidente boliviano Luis Arce fue detenido

    Exministra de su gobierno denuncia que el expresidente boliviano Luis Arce fue detenido

    3.
    Instituto Nobel noruego confirma que Machado llega hoy a Oslo, pero que no asistirá a ceremonia de entrega del galardón

    Instituto Nobel noruego confirma que Machado llega hoy a Oslo, pero que no asistirá a ceremonia de entrega del galardón

    4.
    Lo que “todo neoyorquino debe saber”: alcalde Zohran Mamdani entrega consejos ante redadas del ICE

    Lo que “todo neoyorquino debe saber”: alcalde Zohran Mamdani entrega consejos ante redadas del ICE

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuál es la revelación del año 2025, según la revista Time

    Cuál es la revelación del año 2025, según la revista Time

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Servicios

    Cómo funcionará el comercio durante este domingo por la segunda vuelta

    Cómo funcionará el comercio durante este domingo por la segunda vuelta

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Metro gratuito y horario extendido: así funcionará el transporte público en la segunda vuelta

    Metro gratuito y horario extendido: así funcionará el transporte público en la segunda vuelta

    Por error en entrega de documentos: comisión revisora anula votación por AC a juez Simpertigue
    Chile

    Por error en entrega de documentos: comisión revisora anula votación por AC a juez Simpertigue

    Cómo funcionará el comercio durante este domingo por la segunda vuelta

    Incendio forestal en Lo Barnechea moviliza a Bomberos y Conaf: hay cuatro focos de fuego activos

    Municipalidad de Pucón establece condiciones para nueva licitación del casino tras la salida de Enjoy
    Negocios

    Municipalidad de Pucón establece condiciones para nueva licitación del casino tras la salida de Enjoy

    “Un aporte al empresariado chileno”: Hombres de negocios despiden a Fernando Larrain Peña

    La Fed cumple con las expectativas del mercado y recorta la tasa de interés, pero en votación dividida

    ¿Es bueno trabajar desde casa? El estudio que reveló los beneficios y perjuicios del home office
    Tendencias

    ¿Es bueno trabajar desde casa? El estudio que reveló los beneficios y perjuicios del home office

    Cómo Rusia ha recurrido a agentes en México para espiar a Estados Unidos, según una investigación

    “Rodeado de señales de actividad”: revelan nuevos y extraños detalles sobre el 3I/ATLAS

    Los chilenos toman nota: Conmebol da la fecha para los sorteos preliminares de Copa Libertadores y Sudamericana
    El Deportivo

    Los chilenos toman nota: Conmebol da la fecha para los sorteos preliminares de Copa Libertadores y Sudamericana

    Una nueva oportunidad: Colo Colo mantiene a Fernando Ortiz a pesar de no clasificar a copas internacionales

    En vivo: Real Madrid recibe al Manchester City por la fase de liga de la Champions League

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión
    Finde

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort

    Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe

    Derrick McKenzie: histórico baterista de Jamiroquai llega a Chile
    Cultura y entretención

    Derrick McKenzie: histórico baterista de Jamiroquai llega a Chile

    Locura por Rosalía: la cantante suma dos nuevas fechas en el Movistar Arena a su paso por Chile

    La película que une a Billie Eilish y James Cameron confirma estreno en Chile

    EE.UU. incauta petrolero frente a las costas de Venezuela
    Mundo

    EE.UU. incauta petrolero frente a las costas de Venezuela

    Exministra de su gobierno denuncia que el expresidente boliviano Luis Arce fue detenido

    Criminalidad en Perú y estado de emergencia: Cada día asesinan a más de 5 personas a nivel nacional

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan
    Paula

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan

    Taller 1: un espacio conservado por la memoria periodística

    Ser delgada no me protegió del escrutinio