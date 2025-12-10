EE.UU. incauta petrolero frente a las costas de Venezuela

El segundo petrolero vendido a Venezuela se ve en la costa de Bushehr, Irán, el 8 de junio de 2022. Foto: Archivo

Estados Unidos ha confiscado un petrolero frente a las costas de Venezuela, dijeron tres funcionarios a Reuters el miércoles, una medida que elevó los precios del petróleo y probablemente inflame aún más las tensiones entre Washington y Caracas.

Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato, afirmaron que la operación fue liderada por la Guardia Costera estadounidense. No identificaron el petrolero, su bandera ni el lugar exacto donde se llevó a cabo la interdicción.

Los futuros del petróleo subieron tras la noticia de la incautación, tras cotizar en negativo ese mismo día. Los futuros del crudo Brent a nivel mundial se negociaban a 62,35 dólares por barril, un alza de 41 centavos, mientras que los futuros del West Texas Intermediate estadounidense cerraron con un alza de 21 centavos, a 58,46 dólares por barril.

Según el medio venezolano Efecto Cocuyo, la Marina y la Guardia Costera de Estados Unidos tomaron control este miércoles de un buque cisterna que transportaba petróleo venezolano, en violación de las sanciones impuestas al régimen de Nicolás Maduro. La operación ocurrió en aguas internacionales, a corta distancia de la costa nororiental de Venezuela.

El buque, parte de la conocida “flota fantasma” que el gobierno de Maduro utiliza para evadir restricciones, navegaba con bandera no identificada y cargamento procedente de terminales de la petrolera estatal Pdvsa.

La interceptación representa la primera incautación directa de un tanquero venezolano desde el endurecimiento de las sanciones en 2019 y se produce apenas 48 horas después de que el presidente Donald Trump declarara que “los días de Maduro están contados”.

El destructor USS Stockdale bloqueó en noviembre, en dos ocasiones, al petrolero ruso Seahorse cuando intentaba entregar hidrocarburos procedentes de Venezuela, forzándolo a desviarse hacia Cuba.

Analistas consultados por el Center for Strategic and International Studies consideran que la captura del buque busca cortar los ingresos petroleros que sostienen al gobierno venezolano.