SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Israel aprueba la creación de 19 asentamientos nuevos en Cisjordania para evitar la conformación de un Estado palestino

    "A pie de terreno, estamos bloqueando la creación de un Estado palestino terrorista. Seguiremos desarrollando, construyendo y poblando la tierra de nuestra herencia ancestral, con confianza en la justicia de nuestro camino", señaló al respecto el ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Imagen de archivo de un asentamiento israelí en Halamish, Cisjordania. UNICEF/MOUHSSINE ENNAIMI

    El gobierno de Israel confirmó este domingo la instalación de 19 nuevos asentamientos israelíes en Cisjordania, Palestina, con el objeto de evitar la conformación de un Estado palestino.

    La información fue confirmada por el ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, a través de un comunicado. “A pie de terreno, estamos bloqueando la creación de un Estado palestino terrorista. Seguiremos desarrollando, construyendo y poblando la tierra de nuestra herencia ancestral, con confianza en la justicia de nuestro camino”, señaló sobre el asunto en declaraciones recogidas por DW.

    Según la información conocida, cinco de estos asentamientos nuevos ya habrían estado instalados hace años. Es decir, serían colonias implantadas antes de haber recibido siquiera la autorización de las autoridades israelíes. Según lo informado por la oficina de Smotrich, estas 19 colonias estarían en zonas de “alto valor estratégico”.

    En el mismo comunicado citado, Smotrich detalla que durante su administración los últimos tres años se han instalado un total de 69 asentamientos en la Cisjordania ocupada. Actualmente, en Cisjordania habitan más de 500.000 israelíes en alguna de estas colonias.

    “El pueblo de Israel está regresando a su tierra, construyéndola y fortaleciendo su control sobre ella”, agregó al respecto Smotrich.

    La anexión de Cisjordania por parte de Israel ha sido uno de los mayores problemas para alcanzar un final a la violencia en la zona. Durante este mismo año, tanto la ONU como la Unión Europea han solicitado a Israel detener la construcción de este tipo de colonias en territorio palestino.

    Sin embargo, desde el inicio de la guerra en Gaza, el gobierno de Benjamin Netanyahu ha intensificado su presencia en la zona. De hecho, según un informe de la ONU citado en diciembre por la agencia AFP, durante 2025 Israel ha alcanzado un récord en esta materia desde que la entidad comenzó a seguir esta situación en 2017.

    “Condeno la expansión implacable de la colonización israelí en Cisjordania ocupada, incluyendo Jerusalén oriental (…) que amenaza la viabilidad de un Estado palestino totalmente independiente, democrático, con continuidad territorial y soberano", señala el secretario general de la ONU, António Guterres, en el mencionado documento.

    Lee también:

    Más sobre:IsraelCisjordaniaPalestinaAsentamientos israelíesEstado palestinoBezalel Smotrich

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Es otra bofetada en la cara”: Víctimas y legisladores critican eliminación de archivos de Epstein menos de un día después de su publicación

    “Emergencia superada”: Ejecutivo confirma retiro de bidones de ácido sulfónico abandonados en ruta F-740 en Quilpué

    Elizalde plantea una oposición “firme y constructiva” y advierte que el progresismo deberá defender los avances sociales

    “¿Lo merezco?“: hombre que desarmó a uno de los atacantes en Sídney recibe millonaria donación

    Accidente de tránsito en Ruta 5 Sur deja fallecidos a un funcionario de la FACh y su hija de 7 años

    Dos accidentes de tránsito que involucran a motociclistas dejan dos fallecidos en O’Higgins

    Lo más leído

    1.
    Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia el martes para tratar la situación en Venezuela

    Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia el martes para tratar la situación en Venezuela

    2.
    “¿Lo merezco?“: hombre que desarmó a uno de los atacantes en Sídney recibe millonaria donación

    “¿Lo merezco?“: hombre que desarmó a uno de los atacantes en Sídney recibe millonaria donación

    3.
    En cumbre del Mercosur: Lula y Milei chocan posturas sobre presión de EE.UU. por situación en Venezuela

    En cumbre del Mercosur: Lula y Milei chocan posturas sobre presión de EE.UU. por situación en Venezuela

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Barcelona en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 21 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 21 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Lo que tienes que saber: Domingo 21 de diciembre

    Lo que tienes que saber: Domingo 21 de diciembre

    “Emergencia superada”: Ejecutivo confirma retiro de bidones de ácido sulfónico abandonados en ruta F-740 en Quilpué
    Chile

    “Emergencia superada”: Ejecutivo confirma retiro de bidones de ácido sulfónico abandonados en ruta F-740 en Quilpué

    Elizalde plantea una oposición “firme y constructiva” y advierte que el progresismo deberá defender los avances sociales

    Accidente de tránsito en Ruta 5 Sur deja fallecidos a un funcionario de la FACh y su hija de 7 años

    Aldo Lema, economista: “Un plazo de seis meses es razonable para que la ciudadanía evalúe si las expectativas se están cumpliendo”
    Negocios

    Aldo Lema, economista: “Un plazo de seis meses es razonable para que la ciudadanía evalúe si las expectativas se están cumpliendo”

    La predilección de Starbucks por el mercado chileno

    Pablo González, gerente general de ILC: “Creo que hemos tenido suficientes reformas”

    Review del Huawei nova 14 Pro: una cámara selfie que compite con la gama alta
    Tendencias

    Review del Huawei nova 14 Pro: una cámara selfie que compite con la gama alta

    Temporada de vacaciones: 3 recomendaciones para no intoxicarte con comida callejera mientras viajas, según expertos

    Por qué está aumentando el número de pacientes con enfermedad renal, según un estudio

    A la par de Cristiano Ronaldo: el récord anotador que mete a Kylian Mbappé de lleno en la historia del Real Madrid
    El Deportivo

    A la par de Cristiano Ronaldo: el récord anotador que mete a Kylian Mbappé de lleno en la historia del Real Madrid

    Las figuras top que engalanan la Copa Africana de Naciones que arranca este domingo

    El Campanil se frota las manos: la millonaria cifra por eventual presencia de Cecilio Waterman en Mundial 2026

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Un karaoke masivo: Macha y el Bloque Depresivo hacen historia con su emotivo show en el Estadio Nacional
    Cultura y entretención

    Un karaoke masivo: Macha y el Bloque Depresivo hacen historia con su emotivo show en el Estadio Nacional

    Pluribus: Rhea Seehorn y la génesis de una de las joyas del streaming de 2025

    Los malditos y los listos

    “Es otra bofetada en la cara”: Víctimas y legisladores critican eliminación de archivos de Epstein menos de un día después de su publicación
    Mundo

    “Es otra bofetada en la cara”: Víctimas y legisladores critican eliminación de archivos de Epstein menos de un día después de su publicación

    “¿Lo merezco?“: hombre que desarmó a uno de los atacantes en Sídney recibe millonaria donación

    Israel aprueba la creación de 19 asentamientos nuevos en Cisjordania para evitar la conformación de un Estado palestino

    Mi mascota y yo: el primer perro de mi vida
    Paula

    Mi mascota y yo: el primer perro de mi vida

    Más allá del ingreso: las carencias que definen a la niñez en situación de pobreza

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar