Israel aprueba la creación de 19 asentamientos nuevos en Cisjordania para evitar la conformación de un Estado palestino

El gobierno de Israel confirmó este domingo la instalación de 19 nuevos asentamientos israelíes en Cisjordania, Palestina, con el objeto de evitar la conformación de un Estado palestino.

La información fue confirmada por el ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, a través de un comunicado. “A pie de terreno, estamos bloqueando la creación de un Estado palestino terrorista. Seguiremos desarrollando, construyendo y poblando la tierra de nuestra herencia ancestral, con confianza en la justicia de nuestro camino”, señaló sobre el asunto en declaraciones recogidas por DW.

Según la información conocida, cinco de estos asentamientos nuevos ya habrían estado instalados hace años. Es decir, serían colonias implantadas antes de haber recibido siquiera la autorización de las autoridades israelíes. Según lo informado por la oficina de Smotrich, estas 19 colonias estarían en zonas de “alto valor estratégico”.

En el mismo comunicado citado, Smotrich detalla que durante su administración los últimos tres años se han instalado un total de 69 asentamientos en la Cisjordania ocupada. Actualmente, en Cisjordania habitan más de 500.000 israelíes en alguna de estas colonias.

“El pueblo de Israel está regresando a su tierra, construyéndola y fortaleciendo su control sobre ella”, agregó al respecto Smotrich.

La anexión de Cisjordania por parte de Israel ha sido uno de los mayores problemas para alcanzar un final a la violencia en la zona. Durante este mismo año, tanto la ONU como la Unión Europea han solicitado a Israel detener la construcción de este tipo de colonias en territorio palestino.

Sin embargo, desde el inicio de la guerra en Gaza, el gobierno de Benjamin Netanyahu ha intensificado su presencia en la zona. De hecho, según un informe de la ONU citado en diciembre por la agencia AFP, durante 2025 Israel ha alcanzado un récord en esta materia desde que la entidad comenzó a seguir esta situación en 2017.

“Condeno la expansión implacable de la colonización israelí en Cisjordania ocupada, incluyendo Jerusalén oriental (…) que amenaza la viabilidad de un Estado palestino totalmente independiente, democrático, con continuidad territorial y soberano", señala el secretario general de la ONU, António Guterres, en el mencionado documento.