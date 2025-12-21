Ataque armado en las afueras de Johannesburgo deja 10 muertos y 10 heridos

Al menos 10 personas murieron y otras 10 resultaron heridas tras un ataque armado registrado en un municipio a las afueras de Johannesburgo, en Sudáfrica, informó la policía este domingo 21 de diciembre de 2025. Se trata del segundo tiroteo masivo ocurrido en el país durante este mes.

El ataque tuvo lugar en Bekkersdal, localidad ubicada a unos 40 kilómetros al suroeste de Johannesburgo, cuyo motivo aún no ha sido determinado. Según informó la policía, hombres armados desconocidos abrieron fuego contra personas que se encontraban en el sector.

“Algunas víctimas fueron tiroteadas al azar en las calles por hombres armados desconocidos”, señaló la policía en un comunicado. La brigadier Brenda Muridili, portavoz de la policía de la provincia de Gauteng, confirmó que “ hay 10 personas muertas . No tenemos un desglose de quiénes son”.

El tiroteo ocurrió cerca de una taberna o bar informal en Bekkersdal, una zona empobrecida situada en las cercanías de algunas de las principales minas de oro del país. Los heridos fueron trasladados a distintos centros asistenciales, de acuerdo con la policía.

Las autoridades indicaron además que el ataque se habría producido en un local que vendía alcohol de manera ilegal, aunque las circunstancias exactas del hecho continúan bajo investigación.

Este episodio ocurre semanas después de otro ataque armado ocurrido el 6 de diciembre, cuando hombres armados irrumpieron en un albergue cercano a Pretoria, dejando 12 personas muertas, entre ellas un niño de tres años.