    Mundo

    Kremlin descarta preparación de reunión trilateral con Ucrania y EE.UU. pese a diálogos en Miami

    Las declaraciones se producen luego de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmara el sábado que Washington había propuesto organizar un encuentro trilateral.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    El asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov.

    El Kremlin desmintió este domingo 21 de diciembre de 2025 que se esté preparando una reunión trilateral entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos, en medio de una ronda de conversaciones que se desarrollan en Miami para explorar vías que permitan poner fin al conflicto en Ucrania.

    Por el momento, nadie ha hablado seriamente de esta iniciativa y, que yo sepa, no se está preparando”, declaró a la prensa el asesor diplomático de la presidencia rusa, Yuri Ushakov.

    Las declaraciones se producen luego de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmara el sábado que Washington había propuesto organizar un encuentro trilateral. El mandatario citó a Rustem Umerov, uno de los negociadores de Kiev, quien viajó el viernes a Miami.

    Volodimir Zelenski.

    No obstante, Zelenski evitó referirse directamente a una eventual reunión con Rusia y pidió consultas más amplias con los socios europeos.

    “Estamos avanzando a un ritmo bastante rápido, y nuestro equipo en Florida ha estado trabajando con la parte estadounidense”, señaló Zelenski a través de su cuenta en Telegram.

    Ronda de reuniones en Florida

    Durante el fin de semana, Florida fue sede de una nueva ronda de negociaciones en la que participaron Steve Witkoff, enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, junto a Jared Kushner, y representantes ucranianos y europeos, por una parte, y emisarios rusos, por otra.

    El enviado de Moscú, Kirill Dmitriev, llegó a Miami el sábado y aseguró que “las discusiones se desarrollan de manera constructiva” con Witkoff y Kushner, según consignaron agencias rusas.

    Las conversaciones continúan este domingo. En ese contexto, Ushakov señaló que no ha visto la nueva propuesta estadounidense para poner fin al conflicto, elaborada tras un encuentro entre Washington y los delegados ucranianos y europeos. “Dmitriev regresará a Moscú, presentará su informe y discutiremos qué hacer a continuación”, afirmó el asesor del Kremlin.

    Una eventual mesa redonda con todas las partes involucradas sería la primera en seis meses, aunque Zelenski se mostró escéptico respecto de sus posibles resultados. “No estoy seguro de que vaya a surgir nada nuevo”, declaró el sábado. Las reuniones anteriores, realizadas durante el verano en Turquía, solo lograron avances limitados, principalmente en intercambios de prisioneros.

    Kremlin descarta preparación de reunión trilateral con Ucrania y EE.UU. pese a diálogos en Miami

    Putin abierto a dialogar con Macron

    Pese a todo, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, manifestó su disposición a conversar con su homólogo francés, Emmanuel Macron, sobre el conflicto en Ucrania, según afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

    “Putin expresó su disposición de dialogar con Macron”, declaró Peskov a la agencia estatal RIA Novosti, agregando que “si hay voluntad política mutua, entonces esto solo podrá ser evaluado positivamente”.

    Las declaraciones se producen luego de que Macron señalara que Europa debe retomar el contacto con Moscú para abordar una salida a la guerra. “Creo que eso nos interesa como europeos y ucranianos, encontrar el marco adecuado para volver a esta discusión”, afirmó el mandatario francés.

    El contexto se da además tras el acuerdo alcanzado por la Unión Europea, que el pasado viernes resolvió otorgar un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania, sin utilizar los activos rusos que permanecen congelados.

    Emannuel Macron.
