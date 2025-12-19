SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Aviones de combate de Estados Unidos operaron frente a la costa de Venezuela en medio de escalada militar

    Como parte del despliegue estadounidense en el Caribe, dos Boeing EA-18G Growler y tres Boeing F/A-18E Super Hornet volaron a pocos kilómetros de Caracas, según el sistema de seguimiento Flight Radar.

    Por 
    Lya Rosen

    Cinco aviones de combate de la Marina de Estados Unidos realizaron este jueves maniobras aéreas frente a las costas de Venezuela, a pocos kilómetros de Caracas, en el marco del despliegue militar estadounidense en el mar Caribe y en el contexto de una creciente tensión política y diplomática entre Washington y el régimen de Nicolás Maduro.

    De acuerdo con datos del sistema de seguimiento Flight Radar, que rastrea vuelos en tiempo real, en la zona operaron dos aeronaves Boeing EA-18G Growler y tres Boeing F/A-18E Super Hornet, que permanecieron varias horas realizando vuelos frente a la costa caribeña venezolana.

    El despliegue aéreo se produjo horas después de que el Comando Sur del ejército estadounidense informara sobre un ataque a una embarcación acusada de narcotráfico en el Pacífico oriental.

    Este se enmarca en la denominada operación “Lanza del Sur” que, según cifras oficiales, ya contabiliza al menos 26 bombardeos a supuestas narcolanchas, con un saldo de 99 fallecidos.

    Además, este mismo jueves el presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó que no necesita autorización del Congreso para realizar bombardeos sobre intereses del narcotráfico en suelo venezolano, aunque admitió que no le importaría compartir la información de antemano con el poder legislativo.

    “No me importaría contárselo (al Congreso), pero no es para tanto. No tengo por qué decírselo, ya está comprobado”, dijo Trump en un acto en la Casa Blanca, poco después de advertir que EE.UU. pronto empezará a realizar ataques sobre “objetivos terrestres” en el país caribeño.

    Los aviones que sobrevolaron la costa venezolana

    Como detalla Infobae, el modelo de avión F/A-18E Super Hornet es un caza multifunción diseñado para operar desde portaaviones, con capacidad para misiones de superioridad aérea, ataques a objetivos terrestres y operaciones de reconocimiento.

    Mientras el EA-18G Growler está especializado en guerra electrónica y cuenta con tecnología avanzada para interferir radares y sistemas de comunicación, lo que lo convierte en una pieza clave para la supresión de defensas aéreas.

    Más sobre:VenezuelaEstados UnidosAviones de combateCaribe

