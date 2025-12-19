Zelensky lanza una dura advertencia mientras los líderes de la UE deciden sobre los activos congelados de Rusia

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, le pidió este jueves a los líderes de la Unión Europea (UE), actualmente en una crucial cumbre en Bruselas, que acuerden urgentemente un préstamo multimillonario para su país para financiar las necesidades militares y económicas de Ucrania.

Este provendría de los aproximadamente 185.000 millones de euros (unos US$216.000 millones) del Banco Central de Rusia, congelados por la UE y depositados en su mayoría en Euroclear, una empresa de servicios financieros con sede en Bélgica.

Una enorme ayuda financiera sin intereses a Kiev, que, de no concretarse, dejaría al gobierno ucraniano sin fondos en el segundo trimestre del próximo año, lo que, según Bruselas, aumentaría la amenaza de una agresión rusa contra la UE.

Zelensky dijo que Ucrania está a meses de quedarse sin efectivo, asegurando que, sin una inyección monetaria para la primavera europea, su país “tendrá que reducir la producción de drones”.

El mandatario afirmó que Ucrania se enfrentaría definitivamente a un déficit de entre 45.000 y 50.000 millones de euros (US$52.000 y US$58.000 millones) el próximo año. Ante esto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, prometió que “no nos iremos de la cumbre sin una solución”.

De acuerdo con la BBC, un funcionario de un gobierno europeo se mostró “cautamente optimista, no excesivamente optimista”, respecto a que se alcanzaría un acuerdo.

Hasta el momento, Bélgica y algunos otros Estados miembros del consejo europeo se han opuesto a utilizar el efectivo como “préstamo de reparaciones”.

Rusia advirtió a los líderes de la UE que no utilicen su dinero, pero el primer ministro polaco, Donald Tusk, dijo que tenían que “estar a la altura de las circunstancias”. Además, el gobierno ruso presentó una demanda contra Euroclear en un tribunal de Moscú en un intento de recuperar su dinero.