    Mundo

    Rusia acusa a Occidente de interferir en las elecciones de 2024 y avisa que puede repetirse en las de 2026

    El ministro de Asuntos Exteriores rusos expresó que "se emplearon métodos muy diversos", a la vez que apuntó que "intentaron desacreditar la libre expresión de la voluntad popular, cuestionando su legitimidad y legalidad”.

    Por 
    Europa Press
    El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov.

    El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha acusado a Occidente de interferir en las presidenciales de 2024, en las que Vladimir Putin se impuso cuestionado con cerca del 90 por ciento de los votos, y ha advertido de que se podría volver a repetir en las elecciones a la Duma Estatal de 2026.

    “Se emplearon métodos muy diversos. Quienes los respaldaban intentaron desacreditar la libre expresión de la voluntad popular, cuestionando su legitimidad y legalidad”, ha afirmado este jueves Lavrov en un acto del partido Rusia Unida, según recoge la agencia estatal de noticias TASS.

    Según Lavrov, “esto ocurrió en todas las etapas de la campaña electoral”, desde el momento que se anunciaron los candidatos hasta el recuentro de los resultados, y ha advertido de que se puede volver a repetir en los comicios a la Cámara Baja del Parlamento ruso el próximo año. “Debemos estar preparados”, ha avisado.

    Lavrov también ha cuestionado que las autoridades de Bruselas, al mismo tiempo que exigen a la actual Administración de Donald Trump que no se inmiscuya en las elecciones europeas, “confiese de manera sincera” que ayudará a otros países a combatir la supuesta injerencia de la que son objetivo sus procesos electorales.

    Así, ha puesto de relieve cómo la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, prometió ayudar a Armenia con este asunto tal y como hizo con Moldavia. Este “neocolonialismo electoral”, ha dicho, “se ha convertido en una amenaza muy definida para los países de la mayoría mundial”, ha valorado.

    El jefe de la diplomacia rusa ha manifestado que esta supuesta injerencia europea en los procesos electorales de otros países volverá a repetirse en las futuras elecciones ucranianas, aunque queda por ver cómo Occidente las orquestará.

    “Cómo se organizarán estas elecciones y cómo Occidente, si se celebran, las orquestará, es otra cuestión, pero es un recordatorio de que el pueblo ya te ha elegido para un mandato, y es hora de honrar el cargo o pedir al pueblo que vuelva a expresar su opinión sobre ti”, ha dicho en referencia al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

    Confirmado: cuándo y en qué parte de la Región Metropolitana habrá lluvia, según el pronóstico

    Estos son los 4 aliados caribeños que apoyan a EEUU en su campaña militar contra Venezuela

    Cómo recuperar el día si dormiste mal en la noche, según la ciencia

    Gabriela Mistral: cuando las luces se apagan

    Comienza venta de entradas para la fecha de Cris MJ en el Estadio Nacional: revisa los precios

    Caravana Navideña Coca Cola llega a Maipú: este es el recorrido y horario

    Dónde y a qué hora ver el sorteo de la fase previa de la Copa Sudamericana 2026

