    Fuentes gubernamentales reportan que EE.UU. habría incautado un segundo petrolero frente a las costas de Venezuela

    Durante esta semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un bloqueo total de todos los petroleros que entren y salgan de Venezuela.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Imagen referencial WANA NEWS AGENCY

    Fuentes gubernamentales confirmaron durante la tarde de este sábado a la agencia Reuters que el gobierno estadounidense habría incautado un segundo buque petrolero frente a las costas de Venezuela.

    Según el reporte del citado medio, al menos tres funcionarios de manera anónima habrían confirmado la maniobra, sin embargo, no habrían entregado detalles respecto a dónde se habría desarrollado, solo que era una acción encabezada por la Guardia Costera.

    La situación se da en un contexto de alta tensión entre los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos, con el presidente de este último país, Donald Trump, ordenando el bloqueo total de todos los petroleros que entren y salgan de Venezuela el pasado martes.

    “Venezuela está completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica. Esta solo crecerá, y la conmoción para ellos será como nunca antes la han visto, hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron previamente", afirmó aquella jornada Trump.

    El pasado 10 de diciembre el gobierno estadounidense habría incautado un primer petrolero, el cual habría formado parte de la llamada “flota fantasma” del gobierno de Nicolás Maduro, utilizada para evadir las restricciones impuestas a su gobierno.

    Por otro lado, las acciones de Estados Unidos contra supuestas narcolanchas en el Mar Caribe ha continuado desde que iniciaron en septiembre pasado. A la fecha, más de 100 personas han fallecido en estas acciones. El último ataque fue ejecutado el jueves pasado, cuando el ataque a dos embarcaciones dejó cinco muertos.

    Estados UnidosVenezuelaBuqueIncautaciónMar CaribePetrolero

