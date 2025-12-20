Quién es Francis L. Donovan, el general elegido por Trump para liderar el Comando Sur en América Latina

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso al teniente general del Cuerpo de Marines Francis L. Donovan para asumir la jefatura del Comando Sur, organismo responsable de las operaciones militares estadounidenses en América Latina, el Caribe y parte del Pacífico.

La nominación fue informada por el Departamento de Defensa y se produjo en una jornada en la que el mandatario estadounidense no descartó un conflicto armado con Venezuela.

Mientras tanto, Washington mantiene un amplio despliegue militar en el Caribe y el Pacífico, con operaciones dirigidas contra embarcaciones que atribuye al tráfico de drogas y que han dejado más de un centenar de muertos, según cifras oficiales.

El hombre propuesto para el Comando Sur

Donovan es licenciado en Geografía por la Universidad de Towson, posee una maestría en Estudios Militares de la Escuela de Comando y Estado Mayor del Cuerpo de Marines y una maestría en Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos. Además, completó el Programa de Gestión Avanzada en la Escuela de Negocios de Harvard.

Actualmente, Donovan se desempeña como vicejefe del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos, una de las estructuras más sensibles de las Fuerzas Armadas.

Además, es especialista en infantería, reconocimiento y operaciones especiales, con experiencia directa en misiones de combate, contingencia y despliegues expedicionarios “en el mar, desde el mar y en tierra”.

Quién es Francis L. Donovan, el general propuesto por Trump para liderar el Comando Sur en América Latina Hu Yousong

A lo largo de su carrera ha liderado a infantes de marina y marineros en las tres Fuerzas Expedicionarias de la Infantería de Marina, incluyendo el mando de un Pelotón de Reconocimiento, un Equipo de Desembarco de Batallón, una Unidad Expedicionaria, una Brigada Expedicionaria y una División de Infantería de Marina.

Entre sus cargos más relevantes figura también el comando de fuerzas de tarea navales de Estados Unidos, además de asignaciones en unidades de seguridad y antiterrorismo, como un destacamento del Cuerpo de Marines en Creta, Grecia, y un pelotón del Equipo de Seguridad Antiterrorista de la Flota (FAST).

En el ámbito conjunto y estratégico, Donovan ha ejercido funciones como J35 del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos, jefe de rama del Estado Mayor Conjunto en el Centro de Coordinación de Amenazas Transregionales (T2C2), y Comandante General Asistente del Comando de Operaciones Especiales Conjuntas.

El rol que asumiría en la región

De ser ratificado por el Senado, Donovan quedará al frente de un comando que actualmente dirige un amplio despliegue militar en el Caribe y el Pacífico, donde, desde el 2 de septiembre, fuerzas estadounidenses han destruido 29 embarcaciones que atribuyen al tráfico de drogas .

En estas operaciones han muerto al menos 104 personas, según cifras del propio Comando Sur.

El despliegue incluye buques, aviones de guerra y cerca de 15.000 efectivos, acciones que Washington justifica como parte de su estrategia contra el narcotráfico, mientras que Venezuela acusa que estas maniobras buscan desestabilizar al gobierno de Nicolás Maduro e impulsar un cambio de régimen.