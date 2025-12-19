SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    El Departamento de Justicia no cumple con el plazo para publicar todos sus archivos del caso Epstein y divulga solo una parte

    El fiscal general adjunto, Todd Blanche, dijo -en una entrevista con Fox News- que si bien la administración Trump publicaría “varios cientos de miles de documentos” relacionados con Epstein el viernes y que los funcionarios harían públicos “varios cientos de miles más” en las próximas semanas.

    Cristina Cifuentes 
    Cristina Cifuentes
    Foto: Archivo

    El Departamento de Justicia no cumplió con el plazo impuesto por el Congreso de Estados Unidos de publicar hoy todos sus archivos relacionados con Jeffrey Epstein, el financiero y acusado de tráfico sexual que murió en prisión y solo divulgó una parte de éstos.

    El fiscal general adjunto, Todd Blanche, dijo -en una entrevista con Fox News- que si bien la administración Trump publicaría “varios cientos de miles de documentos” relacionados con Epstein antes del viernes, los funcionarios harían públicos “varios cientos de miles más” en las próximas semanas.

    “Hay muchas personas observándolos, y queremos asegurarnos de que, cuando produzcamos los materiales que estamos produciendo”, añadió Blanche, “protejamos a cada una de las víctimas”.

    Foto: Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes

    La publicación de los documentos fue ordenada por una ley del Congreso en noviembre. Aunque los líderes republicanos trabajaron durante meses para detener la legislación, esta se aprobó casi por unanimidad en la Cámara de Representantes y el Senado, y posteriormente fue firmada por Trump, quien finalmente instó a su aprobación tras perder una batalla política para impedirla.

    La firma del presidente dio inicio a un plazo de 30 días para la divulgación de los archivos gubernamentales, que vence el viernes, pero no garantizaba que todos se hicieran públicos. La legislación aprobada por el Congreso contiene excepciones significativas, lo que permite al Departamento de Justicia garantizar la confidencialidad de muchos documentos.

    Los demócratas de la Cámara de Representantes ya han publicado docenas de fotos del patrimonio de Epstein que muestran a Trump, Bill Clinton y el hermano del rey Carlos III, Andrés, quien perdió su título real y privilegios este año en medio del escrutinio de su relación con el fallecido financista estadounidense.

    El último lote de documentos, que se están haciendo públicos después de la muerte del acusado de tráfico sexual en 2019, incluye imágenes perturbadoras de cuerpos de mujeres y fotografías de personajes famosos.

    Un conjunto de fotografías mostraba partes del cuerpo de una mujer no identificada con inscripciones de Lolita de Vladimir Nabokov, una novela sobre la obsesión sexual de un hombre de mediana edad con una niña, que también aparece en el fondo.

    Foto: Comité de Supervisión Demócrata

    El multimillonario Bill Gates ha vuelto a aparecer en fotografías de los archivos, esta vez en dos imágenes junto a mujeres cuyos rostros han sido censurados.

    El fundador de Microsoft fue fotografiado previamente junto al hijo de la fallecida reina Isabel II, Andrés, y uno de los pilotos privados de Epstein en fotografías de los archivos.

    Gates, quien anteriormente admitió haber buscado contribuciones del financista para sus esfuerzos filantrópicos, describió su asociación con Epstein como un “gran error” en una declaración de 2021.

    Respecto a los documentos, la cadena CNN informó que hay más de 300 gigabytes de datos almacenados en el principal sistema electrónico de gestión de casos del FBI, llamado Sentinel. Esto incluye videos, fotografías, grabaciones de audio y registros escritos.

    El FBI realizó dos investigaciones sobre Epstein. La primera comenzó en 2006 tras la aparición de acusaciones de abuso sexual en Florida. Esto condujo a un acuerdo de no procesamiento, en el que el financista evitó los cargos federales.

    Gran parte de la misma conducta también fue investigada por el Departamento de Policía de Palm Beach, lo que condujo a la declaración de culpabilidad de Epstein en 2008 por cargos estatales. Cumpliría solo 13 meses en una cárcel de Florida por cargos estatales de prostitución, aunque se le permitió pasar casi la mitad de ese tiempo en “libertad de trabajar” en su oficina.

    La segunda investigación del FBI condujo a la acusación federal de tráfico sexual contra Epstein en 2019. La mayor parte de los “archivos Epstein” proviene de esa segunda investigación del FBI con sede en Nueva York, aunque también hay materiales de la primera investigación en Miami.

    Según CNN, se publicarán los materiales obtenidos de las órdenes de registro y las declaraciones juradas del FBI que las respaldan. El FBI allanó las casas de Epstein en Florida y Nueva York, así como su isla privada en las Islas Vírgenes Estadounidenses, conocida como Little Saint James.

