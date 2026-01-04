EE.UU. levanta restricciones aéreas en el Caribe tras operativo militar contra Venezuela

El gobierno de Estados Unidos anunció el levantamiento total de las restricciones al espacio aéreo en el Caribe, medida que comenzó a regir a partir de las 00.00 horas de este domingo (hora de Washington), luego de haber estado vigente durante gran parte del sábado por motivos de seguridad aérea y defensa.

La información fue confirmada por el secretario de Transporte, Sean Duffy, quien precisó que las limitaciones ya no están en vigor y que las aerolíneas comerciales fueron notificadas formalmente para retomar sus operaciones regulares.

A través de un mensaje difundido en la red social X, el funcionario señaló que los vuelos pueden reanudarse y que las compañías actualizarán progresivamente sus itinerarios.

UPDATE: The original restrictions around the Caribbean airspace are expiring at 12:00am ET and flights can resume.



Airlines are informed, and will update their schedules quickly. Please continue to work with your airline if your flight was affected by the restrictions. https://t.co/5Cv46Xnjy4 — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) January 4, 2026

La suspensión del tránsito aéreo había sido ordenada por la Administración Federal de Aviación (FAA) durante la mañana del sábado.

La medida restringió el tráfico en el Caribe y sobre Venezuela, en coordinación con el Departamento de Defensa, con el objetivo declarado de proteger la seguridad del público en un contexto de operaciones militares activas en la zona.

El cierre coincidió con el ataque lanzado por Estados Unidos contra territorio venezolano durante la madrugada del sábado, que incluyó acciones militares en Caracas y otras áreas del país.

En el marco de ese operativo, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados y posteriormente trasladados por mar y por aire a Nueva York, donde enfrentarán procesos judiciales por cargos de narcotráfico y otros delitos.

Las restricciones aéreas tuvieron un impacto inmediato en la conectividad regional, obligando a las principales aerolíneas estadounidenses a cancelar cientos de vuelos.

Entre las compañías afectadas se encuentran American Airlines, Delta Air Lines, JetBlue, Southwest Airlines y United Airlines, cuyos servicios hacia y desde el Caribe se vieron severamente alterados.

Uno de los casos más significativos fue el de JetBlue, que informó la cancelación de al menos 215 vuelos, atribuyendo la decisión al uso intensivo del espacio aéreo por aeronaves militares.

El mayor nivel de afectación se registró en Puerto Rico, donde el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín experimentó la alteración de al menos 357 vuelos, entre cancelaciones y reprogramaciones.

El efecto del cierre también se extendió a otros países de la región. En Aruba, territorio que forma parte del Reino de los Países Bajos, se contabilizaron 89 cancelaciones adicionales, muchas de ellas correspondientes a la aerolínea KLM, lo que evidenció el alcance internacional de la medida.

Con la reapertura del espacio aéreo, las autoridades estadounidenses esperan una normalización gradual de las operaciones aéreas en el Caribe, mientras las aerolíneas trabajan en la reubicación de pasajeros y el ajuste de sus horarios, tras una interrupción considerada excepcional y directamente vinculada a un escenario de alta tensión militar y política en la región.