    Mundo

    EE.UU. reduce de 5 años a 18 meses el período máximo de validez de los permisos de trabajo para migrantes

    El director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración estadounidense, Joseph Edlow, justificó el cambio asegurando que este garantizará que quienes deseen trabajar en el país no sean una amenaza para la seguridad pública.

    Por 
    Europa Press
     
    Lya Rosen
    El director del USCIS, Joseph Edlow.

    El gobierno de Estados Unidos redujo este jueves, de cinco años a 18 meses, la duración máxima de los permisos de trabajo para personas migrantes, en una decisión que se registra tras el mortal ataque de la semana pasada en Washington, que causó la muerte de un miembro de la Guardia Nacional y el cual se le atribuye a un ciudadano afgano.

    “El período máximo de validez de los documentos de Autorización de Empleo (EAD) iniciales y de renovación se cambiará de cinco años a 18 meses para varias categorías de extranjeros”, anunció el Servicio de Ciudadanía e Inmigración estadounidense (USCIS, por sus siglas en inglés), sobre una medida que atañe, entre otros, a refugiados, asilados y a extranjeros a los que se les haya suspendido una orden de deportación o expulsión.

    El cambio afectará asimismo a aquellos que tengan pendientes solicitudes de asilo o de suspensión de la expulsión y todos los que presenten la petición del permiso de trabajo a partir de este viernes 5 de diciembre, o que la hayan presentado con anterioridad y estén aún a la espera de una resolución.

    El organismo adscrito al Departamento de Seguridad Nacional recordó en el mismo comunicado que el período de validez de la autorización de empleo “iniciales y de renovación será de un año” o bien expirará coincidiendo con la “fecha de finalización del período de libertad condicional autorizado o la duración del Estatus de Protección Temporal (TPS), lo que sea más corto”.

    En este caso, la medida afecta a aquellos extranjeros en libertad condicional, “como refugiados; extranjeros a los que se les otorgó el TPS; extranjeros a los que se les otorgó libertad condicional; extranjeros con una solicitud de TPS pendiente, extranjeros con permiso de residencia como cónyuges de empresarios”.

    El director del USCIS, Joseph Edlow, justificó el cambio asegurando que este “garantizará que quienes deseen trabajar en Estados Unidos no supongan una amenaza para la seguridad pública ni promuevan ideologías antiamericanas perjudiciales”.

    “Tras el ataque perpetrado contra miembros de la Guardia Nacional en la capital de nuestro país por un extranjero que fue admitido (...) por la administración anterior -del demócrata Joe Biden-, queda aún más claro que el USCIS debe llevar a cabo controles frecuentes de los extranjeros”, argumentó Edlow.

