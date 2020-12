El 55% de los venezolanos en Colombia no sería vacunado

Las vacunas contra el Covid-19 están ad portas en la región, y con ello también las complejidades del plan de vacunación que cada país está preparando. En Colombia todo ha sido particularmente polémico, ya que el Presidente Iván Duque afirmó esta semana que la prioridad de la vacunación en el país serán los ciudadanos colombianos, dejando excluidos a los miles de venezolanos en situación irregular.

“La priorización siempre serán los ciudadanos colombianos. Esa será nuestra prioridad, porque así está marcada. Tenemos casos de ciudadanos con doble nacionalidad. Esos casos se van a manejar, no en función de la nacionalidad. Si son personas que están regularizadas, que tienen las condiciones y, adicionalmente, están dentro de las condiciones de patologías, de condición de riesgo, definidas por el Ministerio de Salud, eso da criterio orientador para la aplicación de la misma”, dijo Duque en una entrevista con Blu Radio el lunes.

Con ello, se explicita que quienes no tengan la acreditación de ser ciudadanos colombianos, y que no tengan regularizada su situación migratoria, no tendrán la vacuna.

Según las últimas cifras de Migración Colombia, hasta el 31 de octubre de 2020, son más de 1.717.000 los venezolanos radicados. La cifra muestra un incremento del 0,1% respecto al mes de septiembre, puesto que desde abril y durante los meses más graves de la pandemia muchos venezolanos optaron por volver a su país. Sin embargo, la cifra estaría volviendo a los números de comienzos de año. De esos 1,7 millones de venezolanos en Colombia, el 55% estaría en condición irregular, mientras que el 45% restante ya tendría definida su situación migratoria. Sería más de la mitad de los venezolanos en territorio colombiano los que se quedarían sin vacuna.

Duque se justificó la medida sosteniendo que “por supuesto que no. O si no, imagínese lo que estaríamos viviendo: tendríamos un llamado a la estampida, a que todo el mundo cruce la frontera para pedir que lo vacunen”, dijo.

gente camina por el sector comercial de San Victorino durante la temporada de ventas navideñas mientras continúa el brote de la enfermedad del coronavirus en Bogotá, Colombia, el 5 de diciembre de 2020. REUTERS/Luisa Gonzalez

“Propuesta antiética”

El anuncio del Mandatario generó fuertes críticas e incluso el exministro de Salud durante el gobierno de Juan Manuel Santos, Alejandro Gaviria, expresó en Twitter que “no vacunar a los venezolanos es una mala idea desde un punto de vista epidemiológico. Pero es sobre todo una propuesta antiética: excluye a los más vulnerables y discrimina de forma casi amenazante en contra de un grupo de personas por su nacionalidad y estatus migratorio”.

El dirigente opositor Gustavo Petro, que se enfrentó a Duque en las elecciones presidenciales de 2018, se sumó a la discusión y señaló que “guste o no le guste a Duque, no vacunar la población venezolana en Colombia, si llegamos a tener vacunas, iría contra los mismos colombianos”.

Por otro lado, la Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR), en declaraciones al diario El Espectador, pidió que los migrantes sean incluidos en las campañas de vacunación nacionales: “es esencial que abordemos las múltiples barreras hacia la cobertura sanitaria internacional y que los migrantes sean incluidos completamente en las campañas de vacunación nacionales”, señaló el presidente de la FICR, Francesco Rocca.

Colombia es el tercer país de la región con más contagios, 1,5 millones, después de Brasil y Argentina. La cifra de fallecidos es de 40.680.

Esta misma semana Duque había anunciado que el país cerró acuerdos con varias farmacéuticas para la compra de 40 millones de dosis de vacunas para una población de 50 millones. El programa de vacunación masiva comenzaría en febrero del próximo año, tras las pruebas iniciales que se llevarán a cabo en enero, con las vacunas de Pfizer y AstraZeneca. De acuerdo a lo detallado por el ministro de Salud, Fernando Ruiz, el esquema de vacunación tendrá cinco fases. La primera etapa será para la población prioritaria, es decir personal de la salud de primera línea y el 100% de la población mayor a 80 años. La fase dos estará enfocada en la vacunación de la población de 60 a 79 años y el personal de la salud de la segunda y tercera línea de atención. Luego se vacunará en la fase tres a 2,95 millones de personas; en la fase cuatro, 4,91 millones; y en la fase cinco, a unos 17,4 millones.