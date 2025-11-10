OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años. Piensa sin límites
    Mundo

    “El carnicero del siglo”: Issa Abu Lulu, el rostro sanguinario de la masacre en Sudán

    El comandante sudanés se ha hecho conocido por presumir de sus asesinatos en TikTok y redes sociales, asegurando haber matado él solo a 2.000 personas, civiles incluidos.

    Bastián DíazPor 
    Bastián Díaz
    Issa Abu Lulu, el carnicero de Sudán.

    Las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) en Sudán anunciaron a fines de octubre la detención de Issa Abu Lulu, apodado “el carnicero del siglo” por la prensa occidental. El comandante, cuyo nombre real es Al-Fateh Abdullah Idris, se jactaba en videos publicados en redes sociales de haber asesinado él solo a más de 2.000 personas, y se ha convertido en un símbolo de la masacre que ocurre en el país africano, en medio de la guerra civil entre las RSF y las Fuerzas Armadas de Sudán.

    Habiendo sido detenido por su propio bando temporalmente, el paramilitar apareció en videos en otro frente: esta vez en Kordofán. Las RSF habían admitido excesos cometidos durante la toma de El Fasher, una ciudad que había pasado cerca de 18 meses sitiada por los rebeldes, y ahora prometen abrir una investigación.

    Pero en sus videos, a Iss Abu Lulu no le importa nada, y bromea con que “ya perdió la cuenta” de las personas que ha asesinado.“Seguiré matando. Si alguien quiere que rinda cuentas, que venga aquí, incluso la ONU”, declaró ante la cámara. La costumbre de grabarse y exponer su crueldad en redes sociales se ha vuelto algo común en la guerra civil sudanesa, con muchos comandantes de las RSF en lugares como Jartum y Darfur.

    Vista de la destrucción en Darfur.

    Al-Fateh Abdullah Idris se unió a los paramilitares en 2018: nació en el Darfur occidental, en Al-Junaynah, y se le reconoce por sus rastas, su bigote y su pañuelo blanco. En sus videos, se muestra cruel contra civiles y orgulloso de los crímenes de guerra que comete.

    El soldado, vestido con uniforme de camuflaje beige y una larga bufanda blanca al cuello, posa entre los cadáveres, con autos en llamas al fondo mientras blande su arma sonriendo. En uno de sus videos, un sobreviviente herido suplica por su vida, a lo que responde: “No tendré piedad, no perdonaré”, antes de abatirlo a tiros con una ráfaga de Kalashnikov.

    En otro video grabado en la ciudad de El Fasher, escenario de 48 horas de intensos combates entre los dos grupos rivales que se disputaban Sudán, se ve al general Issa Abu Lulu burlándose de nueve personas. Su aparición en las recientes imágenes de ejecuciones sumarias filmadas en El Fasher no es casualidad, ni siquiera una coincidencia. Escenifica deliberadamente los asesinatos, con el rostro descubierto.

    “Hemedti es el mejor”, declara en ese video, refiriéndose al líder de las RSF, el teniente general Muhammad Hamdan Dagalo Musa, conocido como Hemedti. Los aterrorizados cautivos repiten sus palabras en vano. “No quiero perder el tiempo con ustedes”, dice Issa Abu Lulu, antes de ejecutarlos, uno a uno. Sus camaradas, con las insignias de las RSF visibles en sus uniformes, lo vitorean y corean su nombre. Para ellos, Issa Abu Lulu es un héroe.

    Columnas de humo se elevan durante enfrentamientos entre las Fuerzas de Apoyo Rápido y el Ejército en Jartum, Sudán, el 26 de septiembre de 2024. Foto: Archivo Stringer

    Numerosas imágenes de ejecuciones han surgido desde la caída de El Fasher el 26 de octubre pasado, tras un asedio de 18 meses. Grabadas y difundidas en línea por los propios paramilitares, celebran su victoria sobre el Ejército regular sudanés que defendía la histórica capital del Sultanato de Darfur.

    El Fasher fue la última ciudad de la región en caer en manos de las RSF. Las imágenes muestran a los hombres de Hemedti, exultantes, provocando a multitudes de espectadores aterrorizados. La mayoría de las atrocidades documentadas van acompañadas de insultos racistas dirigidos a miembros de las comunidades no árabes de Darfur, a quienes llaman “esclavos” y obligan a balar como ovejas. Una matanza llegó a ser transmitida en vivo por TikTok.

    Ante la creciente indignación, el general Hemedti reconoció que sus tropas habían cometido “ciertos abusos” y prometió castigar a “cualquier soldado u oficial que haya cometido un delito”. El 30 de octubre, Reporteros Sin Fronteras anunció la detención de Issa Abu Lulu -quien en 48 horas se había convertido en el rostro de las atrocidades cometidas en El Fasher- y publicó un video en el que se le ve siendo escoltado a la prisión de Shala, en las afueras de la ciudad, a la espera de ser investigado. Sin embargo, volvió a la libertad pocos días después.

    No se sabe con claridad cuántas personas han muerto en la ciudad, tomada el 26 de octubre definitivamente por las RSF. La Red de Médicos Sudaneses y otras organizaciones internacionales han estimado que el número de muertos asciende a 3.000, de los cuales 2.000 son civiles, pero la cifra podría ser peor.

    La ONU asegura que existen informes creíbles de “ejecuciones sumarias”, y el Laboratorio de Investigación Humanitaria de la Universidad de Yale hizo referencia a imágenes satelitales que muestran “montones de cadáveres de personas ejecutadas en masa”. A esto se le suma una grave crisis alimentaria, con cientos de miles de civiles atrapados en la urbe.

    Más sobre:SudánGuerra civilFuerzas de Apoyo RápidoRSFIssa Abu LuluEl FasherHemedtiMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Nuevo embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, llega a Chile

    Abogado de Codelco apunta a Vivanco y Movitec por trama bielorrusa

    Justicia francesa concede la libertad condicional al expresidente Sarkozy

    ¿Calor de verano? Qué días de esta semana habrá más de 30°C en la Región Metropolitana

    Imputan nuevos cargos al expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol por el despliegue de drones para justificar la ley marcial

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte

    Lo más leído

    1.
    Asado con whisky y bebidas en Santiago 1: Gendarmería abre investigación tras video que muestra “fiesta” de internos dentro de la cárcel

    Asado con whisky y bebidas en Santiago 1: Gendarmería abre investigación tras video que muestra “fiesta” de internos dentro de la cárcel

    2.
    Prisión preventiva para joven que causó muerte de su abuela tras lanzarle agua caliente con un hervidor

    Prisión preventiva para joven que causó muerte de su abuela tras lanzarle agua caliente con un hervidor

    3.
    Discusiones sobre DD.HH. e indultos: vocero de Kast sostiene que “nosotros no vamos a entrar en ese debate”

    Discusiones sobre DD.HH. e indultos: vocero de Kast sostiene que “nosotros no vamos a entrar en ese debate”

    4.
    ¿Qué autos manejan los candidatos presidenciales?

    ¿Qué autos manejan los candidatos presidenciales?

    5.
    Tabla de posiciones: revisa cómo quedó la Liga de Primera tras la caída de Limache y el triunfo de Everton a Cobresal

    Tabla de posiciones: revisa cómo quedó la Liga de Primera tras la caída de Limache y el triunfo de Everton a Cobresal

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Tener novio “ya no está de moda”? La columna de Vogue que desató el debate en redes sociales

    ¿Tener novio “ya no está de moda”? La columna de Vogue que desató el debate en redes sociales

    Fue al superclásico y cantó una canción de Soda Stereo: así fue el paso de Dua Lipa por Argentina

    Fue al superclásico y cantó una canción de Soda Stereo: así fue el paso de Dua Lipa por Argentina

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    Reseña de la Eufy Omni C20: opiniones, pros y contras de la aspiradora robot

    Reseña de la Eufy Omni C20: opiniones, pros y contras de la aspiradora robot

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Venezuela vs. Haití por el Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Venezuela vs. Haití por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Zambia vs. Brasil por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Zambia vs. Brasil por el Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Colombia vs. Corea del Norte por el Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Colombia vs. Corea del Norte por el Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Venezuela vs. Haití por el Mundial Sub 17
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Venezuela vs. Haití por el Mundial Sub 17

    Abogado de Codelco apunta a Vivanco y Movitec por trama bielorrusa

    Dónde y a qué hora ver a Zambia vs. Brasil por el Mundial Sub 17

    El gremio de los centros comerciales tiene nueva presidenta tras la salida de Katia Trusich en mayo de este año
    Negocios

    El gremio de los centros comerciales tiene nueva presidenta tras la salida de Katia Trusich en mayo de este año

    Codelco y SQM finalmente reciben la aprobación del regulador de China para su acuerdo de asociación por el litio

    Mercados globales suben ante señales del fin del cierre del gobierno en EE.UU.

    ¿Calor de verano? Qué días de esta semana habrá más de 30°C en la Región Metropolitana
    Tendencias

    ¿Calor de verano? Qué días de esta semana habrá más de 30°C en la Región Metropolitana

    Fue al superclásico y cantó una canción de Soda Stereo: así fue el paso de Dua Lipa por Argentina

    Qué se sabe de la nueva ola de violencia carcelaria que dejó al menos 27 muertos en Ecuador

    Las Albas sacan la cara: postulan a DT de Colo Colo como mejor entrenadora del mundo en 2025
    El Deportivo

    Las Albas sacan la cara: postulan a DT de Colo Colo como mejor entrenadora del mundo en 2025

    El recado de Filipe Luis a Nicolás Córdova por la ausencia de Erick Pulgar en la Roja

    En vivo: la Roja enfrenta a Canadá en la búsqueda de avanzar a segunda fase en el Mundial Sub 17

    Una semana en Qatar: las exposiciones que se toman el Museo Nacional durante sus 50 años
    Finde

    Una semana en Qatar: las exposiciones que se toman el Museo Nacional durante sus 50 años

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre

    “Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo

    Margaret Atwood, sus memorias y una entrevista con Dua Lipa
    Cultura y entretención

    Margaret Atwood, sus memorias y una entrevista con Dua Lipa

    Cantante Alanys Lagos acusa intento de encerrona durante viaje a Copiapó

    Massive Attack cierra Fauna 2025 con una memorable presentación junto a Liz Fraser y apoyo a Palestina

    Nuevo embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, llega a Chile
    Mundo

    Nuevo embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, llega a Chile

    Justicia francesa concede la libertad condicional al expresidente Sarkozy

    Imputan nuevos cargos al expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol por el despliegue de drones para justificar la ley marcial

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte
    Paula

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía