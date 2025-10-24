El caso del soldado F en Irlanda del Norte: Absuelto por un crimen durante el “Domingo Sangriento” de 1972

Objetos de recuerdo se exhiben en el Museo del Domingo Sangriento, en la zona de Bogside, en Londonderry (Derry), Irlanda del Norte, el 18 de enero de 2022. Foto: Archivo

Un tribunal de Belfast declaró el jueves inocente de asesinato a un soldado británico en el único juicio a un miembro de las Fuerzas Armadas británicas por la matanza de 13 manifestantes católicos desarmados que protestaban por los derechos civiles en Irlanda del Norte durante el “Domingo Sangriento” de 1972.

En 2010, el gobierno británico se disculpó por los asesinatos “injustificados e injustificables” ocurridos cuando miembros de un regimiento del Ejército británico abrieron fuego en la ciudad nacionalista de Derry (Londonderry para los unionistas), en lo que ha sido calificado uno de los momentos decisivos de la historia reciente de Irlanda del Norte.

El “Domingo Sangriento” se convirtió en uno de los momentos decisivos del período que se conoce como los Problemas de Irlanda del Norte, tres décadas de violencia sectaria entre nacionalistas que buscaban una Irlanda unida, unionistas que querían que Irlanda del Norte siguiera siendo una provincia de Reino Unido y fuerzas británicas. Un acuerdo de paz de 1998 puso fin en gran medida al derramamiento de sangre.

Una fotografía tomada el 17 de enero de 2022 muestra un mural titulado "Domingo Sangriento", realizado por los Artistas de Bogside en la zona de Bogside de Londonderry (Derry), Irlanda del Norte. Foto: Archivo PAUL FAITH

El caso del Soldado F, que no puede ser identificado legalmente, fue uno de los juicios más controvertidos, significativos y de alto perfil sobre las matanzas del conflicto en Irlanda del Norte. El juez Patrick Lynch dijo que los fiscales no habían logrado probar la culpabilidad y que el paso del tiempo (casi 54 años) había dificultado el proceso legal.

Para condenarlo, indicó el diario The Guardian, es necesario basarse en pruebas convincentes y manifiestamente fiables. Las pruebas presentadas por la Fiscalía distan mucho de este estándar y no alcanzan el alto estándar de prueba exigido en un caso penal: el de la prueba más allá de toda duda razonable. Por lo tanto, declaró al acusado inocente de los siete cargos del presente escrito de acusación.

El juez indicó que las tropas habían “perdido todo sentido de disciplina militar”, ya que dispararon a civiles desarmados “por la espalda... mientras huían de ellos, en las calles de una ciudad británica”.

Además, señaló que no tenía dudas de que “los soldados que abrieron fuego lo hicieron con la intención de matar” y “no actuaron en legítima defensa”.

Sin embargo, explicó que la carga de la prueba en los casos penales recae en la fiscalía: deben demostrar quién disparó los tiros.

Por lo tanto, todo el caso se basó en la evidencia proveniente de dos declaraciones dadas por otros dos exsoldados –G y H– durante las investigaciones iniciales en 1972.

Las declaraciones, que fueron leídas ante el tribunal, fueron las únicas piezas de evidencia que decían específicamente que el soldado F había disparado su rifle.

El juez dijo que se había determinado que los soldados G y H habían sido “seriamente mentirosos” en sus relatos del “Domingo Sangriento” y, por lo tanto, sus declaraciones no podían usarse para probar el caso contra el soldado F.

Un mural en una pared en el este de Belfast, Irlanda del Norte, el 5 de abril de 2023. Foto: Archivo Peter Morrison

El soldado F, excabo primero, se declaró inocente de los asesinatos de James Wray, de 26 años, y William McKinney, de 22, y del intento de asesinato de otras cinco personas. Gracias a una orden judicial, se le concedió el anonimato y se le ocultó en el banquillo tras una cortina.

El soldado F no fue llamado a declarar durante el juicio que duró un mes y se llevó a cabo sin jurado.

Los abogados defensores no llamaron a ningún testigo y dijeron que el núcleo del caso, las declaraciones militares tomadas hace más de 50 años, eran manifiestamente poco fiables y que no se ofreció ninguna prueba independiente que respaldara el caso de la fiscalía.

Anteriormente en el juicio, el tribunal escuchó una breve declaración que el soldado F dio a la policía en 2016, en la que dijo que si bien estaba seguro de haber cumplido adecuadamente con sus deberes como soldado ese día, ya no tenía ningún recuerdo confiable de los eventos y, por lo tanto, no podía responder las preguntas de los oficiales.

The Guardian indicó que el juicio no giró en torno a la “culpa colectiva” sino a la culpa individual.

El veredicto provocó reacciones polarizadas fuera del tribunal, donde las familias de los muertos dijeron que se había denegado justicia, pero los partidarios del exparacaidista celebraron el fin de lo que llamaron una caza de brujas.

Los políticos nacionalistas irlandeses expresaron su decepción por el veredicto y dijeron que debería haber habido una investigación más completa sobre el “Domingo Sangriento” en una etapa anterior, indicó la BBC.

Los unionistas argumentaron que el resultado plantea preguntas sobre si el soldado F debería haber sido procesado alguna vez.

La gente sostiene una bandera tricolor irlandesa frente a Free Derry Corner en el 25 aniversario del acuerdo de paz del Viernes Santo, en Londonderry, Irlanda del Norte, el 10 de abril de 2023. Foto: Archivo CLODAGH KILCOYNE

El gobierno de Westminster indicó que está “comprometido a encontrar un camino a seguir que reconozca el pasado, al tiempo que apoya a quienes sirvieron a su país durante un período increíblemente difícil en la historia de Irlanda del Norte”.

Según la BBC, “la cuestión de cómo deben investigarse los asesinatos ocurridos durante los disturbios es una de las más complejas en Irlanda del Norte, y el procesamiento de exmiembros de las fuerzas de seguridad es uno de los elementos más controvertidos de ese debate”.

Hablando afuera del tribunal, Mickey McKinney, hermano de William McKinney, dijo que las familias no culpaban al juez de primera instancia por el fallo, sino a un Estado británico cómplice del asesinato y el encubrimiento.

Las familias estaban orgullosas de su larga lucha por la verdad y la justicia, agregó. “El soldado F ha sido dado de baja del banquillo de los acusados, pero está a mil millas de ser una baja honorable”, comentó.

Michelle O’Neill, primera ministra de Irlanda del Norte y vicepresidenta del Sinn Féin, calificó el veredicto de profundamente decepcionante.

Paul Young, portavoz del Movimiento de Veteranos de Irlanda del Norte, afirmó que el veredicto animaría a los veteranos. “Los soldados de todo Reino Unido estarán contentos con esto, y espero que no haya más soldados llevados a los tribunales con pruebas que, en realidad, no tienen forma de ser admitidas”, indicó, según consignaThe Guardian.

El líder del Partido Unionista Democrático, Gavin Robinson, dijo que la mayoría de las tropas que sirvieron durante los disturbios lo hicieron con “honor”.