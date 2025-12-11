VOTA INFORMADO por $1100
    Mundo

    El Comité Noruego del Nobel confirma que María Corina Machado llegó a Oslo

    En horas de esta tarde el gobierno noruego además confirmó que la activista venezolana hará su primera aparición pública la mañana del jueves para dar una conferencia de prensa.

    Por 
    Europa Press
     
    Lya Rosen

    La líder opositora venezolana María Corina Machado ya se encuentra en Oslo, con motivo del Premio Nobel de la Paz 2025, como aseguró en las primeras horas del jueves local -noche de Chile- el presidente del Comité Noruego del premio Nobel, Jørgen Watne Frydnes.

    “Puedo confirmar que María Corina Machado ha llegado a Oslo y está de camino hacia aquí”, Frydnes señaló en declaraciones a la prensa y ante simpatizantes congregados en el Grand Hotel.

    Machado “irá directamente a reunirse con su familia”, por lo que no se espera ningún encuentro con ella en las próximas horas.

    “Hoy no habrá reunión. Mañana les comunicaremos el programa, pero por ahora solo quiero darles las gracias por este maravilloso día”, agregó la autoridad.

    Durante la tarde de este miércoles el gobierno noruego además confirmó que la activista venezolana hará su primera aparición pública a las 10:15 horas de mañana jueves (06:15 hora chilena), para dar una conferencia de prensa.

    La opositora venezolana, que lleva meses recluida en un lugar secreto para evitar su detención por parte de las autoridades de si país, no consiguió llegar a tiempo para la ceremonia de entrega del galardón, por lo que fu su hija Ana Corina Sosa quien lo recogió en su nombre.

    Más sobre:María Corina MachadoOsloPremio Nobel de la PazComité NoruegoJørgen Watne FrydnesConferencia de prensa

