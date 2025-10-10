SUSCRÍBETE
Mundo

El Comité Noruego dice estar ajeno a “campañas” como la de Trump para recibir el Nobel de la Paz

"Pasamos nuestra decisión sólo en el trabajo y la voluntad de Alfred Nobel”, ha explicado el presidente del comité.

Por 
Europa Press

El Comité Noruego, responsable de conceder el premio Nobel de la Paz, ha evitado polemizar este viernes por los reiterados llamamientos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para recibir el galardón y ha señalado que, a lo largo de su historia, suele ver “todo tipo de campañas y de atención mediática” a la que permanecen ajenos.

“Este comité se sienta en una sala llena de retratos de todos los laureados, una sala que está llena de valentía y de integridad. Basamos nuestra decisión sólo en el trabajo y la voluntad de Alfred Nobel”, ha explicado el presidente del comité, Jorgen Watne Frydnes, en rueda de prensa en Oslo.

Lo ha hecho poco después de anunciar la concesión del premio Nobel de la Paz 2025 a la opositora venezolana María Corina Machado, por su “incansable esfuerzo” para promover los derechos y libertades en Venezuela y favorecer una transición “justa y pacífica” de “la dictadura a la democracia”.

Trump, que se ha descrito como un “pacificador” global, ha reivindicado en estos últimos meses su papel en la resolución de conflictos y ha llegado incluso a asegurar que no recibir el Nobel sería un “insulto”.

