    Mundo

    El Departamento de Defensa de EE.UU. rompe relaciones con universidades de élite como Yale, Brown o Princeton

    El secretario de la agencia gubernamental, Pete Hegseth, afirmó además que dichas instituciones ya no ofrecen educación, si no "adoctrinamiento", y anunció la apertura de una “revisión formal y minuciosa” de los colegios de guerra.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press

    El Departamento de Defensa de Estados Unidos, encabezado por Pete Hegseth, anunció este viernes que romperá vínculos académicos con universidades de élite, como Yale, Brown, MIT o Princeton, tras una medida similar anunciada a principios de febrero que afectaba a la Universidad de Harvard.

    “Esto no es educación, es adoctrinamiento. Es un ataque calculado y dirigido al núcleo de nuestra fuerza de combate, y es una traición que ya no toleraremos”, explicó Hegseth en un vídeo difundido en redes sociales, agregando que ya no se enviará a militares a estudiar “programas de posgrado que socavan los mismos valores que han jurado defender”.

    En ese sentido, afirmó que las universidades de élite deben formar a los “combatientes” estadounidenses en cuestiones de seguridad y no “en el activismo por la justicia social”. “Ya no nos quedaremos de brazos cruzados y trataremos a estos criaderos ‘woke’ de adocrinamiento tóxico como centros válidos de la llamada curiosidad intelectual”, argumentó.

    El secretario de Defensa también dio a conocer la apertura de una “revisión formal y minuciosa” de los colegios de guerra para que “vuelvan a ser bastiones del pensamiento estratégico” a fin de formar a “los líderes y combatientes más letales y efectivos que el mundo haya conocido”.

    Hegseth ya había anunciado una medida similar en contra de Harvard a principios de mes, cuando aseguró que “los programas de investigación” de la entidad tenían vínculos con el Partido Comunista chino. Además de que en el campus se “alentaba” un ambiente de convivencia con el Movimiento de Resistencia Islámica o se permitían ataques contra “judíos”.

    Poco después de llegar a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump firmó una serie de órdenes ejecutivas para reestructurar el Ejército estadounidense, incluida la prohibición de que los militares transgénero sirvan en las Fuerzas Armadas del país o la reincorporación con pago retroactivo de los miembros que fueron dados de baja por negarse a vacunarse contra el Covid-19.

    La Administración Trump ha eliminado los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI, por sus siglas en inglés), al considerar que “socavan” la meritocracia y “la conciencia de los estadounidenses al participar en una discriminación racial y sexual odiosa”.

    Por su parte, Hegseth abogó en septiembre de 2025 que había que cumplir con estándares estrictos de vestimenta o conducta en el Ejército, para así terminar con las barbas largas de los militares, el sobrepeso y los “delirios de género”.

    La ONG Amnistía Internacional (AI) alertó recientemente de que el aumento de las “prácticas autoritarias” en EE.UU. están “erosionando” los Derechos Humanos, tanto del país norteamericano como del “resto de mundo”, aludiendo a un retroceso de las protecciones contra la discriminación, entre otras cuestiones.

