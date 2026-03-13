SUSCRÍBETE
    El Ejército de EE.UU. afirma haber perdido un avión cisterna en Irak en el marco de la guerra contra Irán

    El CENTCOM dio a conocer la noticia en redes sociales, añadiendo que el incidente se produjo en espacio aéreo amigo y que se están llevando a cabo labores de rescate. A bordo de la nave habrían viajado seis militares.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Imagen @ibrahimkaragul en X.

    El Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM) anunció este jueves que perdió un avión cisterna en espacio aéreo “amigo” durante la ola de ataques contra Irán junto a Israel, en la llamada operación “Furia Épica”.

    “El Comando Central tiene constancia de la pérdida de un avión cisterna KC-135 estadounidense. El incidente se produjo en espacio aéreo amigo durante la operación ‘Furia Épica’ y se están llevando a cabo labores de rescate”, señaló el organismo en un breve comunicado.

    El CENTCOM indicó que en el suceso estuvieron implicadas dos aeronaves, una de las cuales aterrizó sin inconvenientes mientras que la otra se “estrelló en el oeste de Irak”, asegurando que no se “debió a fuego hostil ni a fuego amigo”.

    Poco después, un funcionario del Gobierno estadounidense le aseguró a la agencia Reuters que a bordo del avión que se accidentó iban seis militares.

    Como consignó The Guardian, el KC-135, construido por Boeing entre las década de 1950 y principios de 1960, ha servido como la columna vertebral de la flota de reabastecimiento aéreo del ejército de EE.UU. y es fundamental para permitir que los aviones realicen misiones sin tener que aterrizar.

    La noticia del accidente se conoce el mismo día en que dos marineros estadounidenses resultaron heridos después de que el portaaviones USS Gerald Ford sufrió un incendio a bordo no relacionado con el combate.

