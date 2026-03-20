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    El encanto de la Rocinha: un trend viral con drones dispara el turismo en la favela

    Quien llegue a la favela de la Rocinha durante el verano de Brasil, va a depararse con una escena inusitada hasta hace poco tiempo: largas filas de turistas extranjeros en la parada oficial de los moto-taxis. No son las únicas aglomeraciones de rubios ataviados con camisetas de Brasil.

    Por 
    Valeria Saccone/France 24
    Vista de la favela de Rocinha, en Río de Janeiro.

    Por las calles de la favela más grande de Brasil, según el último censo de 2022, hay cientos de extranjeros. Son en su mayoría latinoamericanos, estadounidenses y europeos que pasean junto a los turistas de otros Estados del país tropical por las vías principales de esta enorme colmena, que en los últimos años se ha convertido en uno de los principales puntos turísticos de Río de Janeiro.

    Incluso hay atascos de motos en las calles empinadas que conducen hasta la cima del cerro, donde se encaraman las casas en una arquitectura que desafía la lógica y la fuerza de gravedad.

    La Rocinha tiene cerca de 72.021 habitantes, según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), aunque los números extraoficiales citan unas 200.000 personas.

    Pero aun considerando sólo las cifras más modestas, esta favela supera en tamaño al 91% de los 5.570 municipios brasileños.

    Muchos turistas quieren conocerla no solo por sus vistas deslumbrantes del litoral carioca, sino también para ver cómo es una favela por dentro y vivir una experiencia inolvidable y, sobre todo, ‘instagrameable’.

    A estos factores se ha añadido una novedad, que está viralizando en las redes sociales. Es la azotea ‘Puerta del Cielo’, un lugar donde los turistas pueden grabar vídeos con drones en que se les ve caminando hasta una silla improvisada y, cuando el dron se aleja, se aprecia la majestuosidad del lugar donde se encuentran.

    Las filas de visitantes, que llegan a pagar hasta 50 dólares por vídeo, dan una idea del éxito de esta iniciativa pionera. Gracias a este lugar, la Rocinha ya rivaliza con las postales tradicionales de la Ciudad Maravillosa, como el Cristo Redentor y el Pan de Azúcar.

    “La favela es muy interesante y cuando miras a tu alrededor, es increíble. Este video es un recuerdo original, que puedo compartir con mis amigos y con otras personas para que vean estas vistas maravillosas”, señala Misha Djordjevic, turista serbio.

    “Es una experiencia increíble. Es muy interesante ver cómo viven aquí las personas aquí y conocer una parte de la cultura brasileña”, añade. “Es todo muy profesional. Me ha sorprendido mucho la cantidad de gente que vive acá”, apunta Karime Garrido Espinosa, turista chilena.

    Dinamizando la economía de la favela

    La idea nació hace dos años e inicialmente sólo empleaba a dos personas. Hoy en esta azotea trabajan 15 pilotos, que operan hasta tres drones al mismo tiempo, y hay un editor que trabaja de forma exclusiva en la finalización de cada video.

    La organización es muy eficiente: cada turista se demora menos de cinco minutos en grabar el video y la actividad frenética dura todo el día.

    “La idea fue de mi amigo Renan, que pensó en usar el dron para hacer un contenido diferente, para mostrar la favela con una mirada diferente”, explica Rogério Nascimento Feitosa, responsable del proyecto y uno de los miembros de la empresa ‘NaFavela Drone’.

    “Fue más o menos a partir de diciembre que cada vez más gente comenzó a venir aquí con frecuencia, principalmente los turistas de fuera. Ven este lugar como algo rústico, como la cara de la favela”, agrega.

    Los dueños de ‘NaFavela Drone’ prefieren no hablar de facturación, pero algunos medios locales hablan de ingresos de hasta 20.000 dólares por mes.

    “Todo el mundo está ganando bien. Incluso por cada venta que ejecutamos, conseguimos transferir un poco de dinero para la cesta básica aquí en la favela, para apoyar proyectos sociales, especialmente para los jóvenes, para que tengan una visión diferente de futuro. También estamos ayudando al turismo en la favela”, cuenta Rogério Nascimento Feitosa.

    “Creo que esta iniciativa es buena porque es una forma en que ellos puedan ganar dinero de una forma legal. Todos están contentos, los chicos de la azotea y los turistas, porque experimentan algo diferente. No hay lado negativo en esta historia”, comenta Misha Djordjevic.

    Mientras tanto, esta tendencia viral está siendo imitada en otras ciudades de Brasil e incluso en otros países.

    Un Río de Janeiro que todos quieren visitar

    Todo esto acontece en medio de un boom turístico en Río de Janeiro sin precedentes.

    En 2025, esta ciudad recibió 12,5 millones de turistas, de los cuales 10,5 millones (83,1%) fueron visitantes nacionales y 2,1 millones (16,9%) extranjeros.

    A pesar de representar la menor proporción, el turismo internacional creció un 44,8% el año pasado y generó 27.200 millones de reales (5.167 millones de dólares) para la economía.

    Río de Janeiro experimenta el mayor crecimiento de reservas a nivel mundial de viajeros de Estados Unidos y Europa.

    “El dron no es sólo una trend viral, aquí todo está en expansión. Los dueños de esta azotea están ganando bien, así como los chicos del dron y los propios vecinos de esta calle. Por aquí el comercio ha crecido bastante, porque hay una fila de espera muy grande. Entonces todo el mundo sale ganando: no sólo el equipo, sino la favela en sí”, afirma Guinnes Valentim, guía de turismo y vecino de la favela Rocinha.

    Esta iniciativa también ha reabierto un antiguo debate sobre el turismo en las favelas. Los detractores creen que no es una forma digna de viajar porque acaba explorando la pobreza y perpetuando los estereotipos.

    Para los defensores, en cambio, este tipo de turismo permite potenciar el potencial creativo y económico de la favela, y genera empleos y riqueza para muchas personas, como comerciantes, dueños de bares y restaurantes, y por supuesto los guías.

    En su mayoría son vecinos de esta favela, formados profesionalmente y capaces de contar la historia del lugar desde su propia vivencia y punto de vista.

    “Es importante que haya guías locales porque el turismo ofrece la oportunidad de expresar nuestra voz y nuestra narrativa, a diferencia de lo que la prensa propaga sobre nosotros. Aquí tenemos propiedad para contar de todo: no es algo que hemos aprendido de memoria o que tuvimos que estudiar. Es lo que hemos vivido aquí. Estamos aquí para expresar nuestra voz y demostrar nuestra potencia, porque la favela va mucho más allá de la carencia. Tiene un potencial enorme”, destaca el guía Guinnes Valentim.

    Solo en el primer mes del año, la Rocinha recibió 80.000 turistas, según datos de ‘Na Favela Turismo’. Se trata de una aplicación para celulares creada por la Asociación de Vecinos de la favela Rocinha, con el fin de organizar este flujo de turistas en constante aumento.

    “El objetivo de todo esto es transmitir seguridad. La favela ya es segura, pero queremos transmitir aún más seguridad. Pero también queremos tener un control para que el turismo no incomode a los vecinos”, explica Vinícius Medeiros dos Santos, portavoz de esta asociación.

    ‘Na Favela Turismo’ funciona con un sistema de check-in y check-out que permite tener el control de todos los turistas que acceden a la favela y evitar que merodeen solos por lugares no contemplados por la ruta turísticas.

    En muchas esquinas hay monitores con chalecos que organizan el tránsito de los turistas por los callejones de la favela.

    Si un turista se pierde, es posible geolocalizar a su guía a través de la aplicación y escoltarlo hasta su grupo.

    Influencers y turistas buscan las codiciadas selfies aéreas en la azotea Porta do Céu, punto emblemático de Rocinha.

    “Para la favela de Rocinha, en mi opinión, este auge del turismo está ayudando principalmente la economía local, porque muchas personas tienen la oportunidad de crecer. Por otra parte, creo que hay también una ganancia intangible: conocer a personas de otros países que nunca podrías conocer, el famoso networking. Incluso si viajas al extranjero, hay turistas te reciben en su casa”, destaca Vinícius Medeiros dos Santos.

    Las nuevas oportunidades de negocios vienen acompañadas de grandes desafíos. El turismo en la Rocinha acontece con el consentimiento tácito del narcotráfico, que sigue presente en muchas favelas de Río de Janeiro.

    “Es interesante ver por dónde va a salir esta historia. Hoy algunos guías están ganando más que algunos narcos”, revela un vecino que pide discreción.

    Más sobre:RocinhaRío de JaneiroBrasilturismodronestrend viralMundo

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