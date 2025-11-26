BLACK SALE $990
    Mundo

    El enviado especial estadounidense visitará Moscú la próxima semana para abordar el plan de paz para Ucrania

    El asesor del presidente ruso ha indicado que ya se ha llegado a un pacto para que esta visita tenga lugar.

    Por 
    Europa Press
    Imagen archivo.

    Las autoridades rusas han confirmado este miércoles que existe un acuerdo preliminar para que el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, visite Moscú la próxima semana para abordar un plan de paz que ponga fin a la invasión de Ucrania.

    Yuri Ushakov, asesor del presidente ruso, Vladimir Putin, ha indicado que ya se ha llegado a un pacto para que esta visita tenga lugar, según ha afirmado en declaraciones a la cadena de televisión estatal rusa.

    Asimismo, ha especificado que Witkoff formará parte de una delegación enviada a Rusia por la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, y que se desplazará hasta la capital rusa “acompañado”.

    No obstante, ha aseverado que cualquier filtración del contenido de las conversaciones con Witkoff supondría un intento de “socavar las relaciones entre Rusia y Estados Unidos”.

    El martes, Trump anunció que sus dos enviados en el marco del proceso de negociaciones para lograr la paz en Ucrania se reunirán con el lado ruso y ucraniano de forma simultánea a fin de presionar a ambas partes para que acepten el acuerdo formulado por Washington.

    El magnate ha asegurado que “espera reunirse pronto” con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y con su homólogo ruso, si bien ha confirmado que solo lo hará “cuando el acuerdo para poner fin a esta guerra sea definitivo o se encuentre en su fase final”.

    Trump ha indicado además que su equipo “ha logrado avances tremendos para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania”, insistiendo nuevamente en que el conflicto “jamás habría comenzado” si él hubiera estado al frente de la Casa Blanca.

