SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

El escándalo que complica a Milei: candidato libertario renuncia tras haber sido acusado de recibir dinero de un empresario acusado de narcotráfico

José Luis Espert está complicando el panorama para el presidente, de cara a las legislativas del 26 de octubre. Esto luego de que el aspirante a diputado de la provincia de Buenos Aires confesó que recibió dinero de Federico Fred Machado, un empresario que espera su extradición a Estados Unidos por presunto narcotráfico.

Cristina CifuentesPor 
Cristina Cifuentes
Argentina's presidential candidate Jose Luis Espert waves at the presidential debate ahead of the October 27 presidential election, at the University of Buenos Aires' Law School, in Buenos Aires, Argentina, October 20, 2019. REUTERS/Agustin Marcarian Agustin Marcarian

Pese a que había ratificado su postulación en los últimos días, finalmente José Luis Espert renunció a su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, acorralado por las acusaciones de haber recibido un pago de 200 mil dólares del empresario Fred Machado, investigado por narcotráfico.

Lo hizo a través de un posteo en su cuenta de la red socialX, en donde contó que le presentó la dimisión al Presidente Javier Milei y este decidió aceptarla. “Demostraré mi inocencia en la Justicia, sin fueros ni privilegios”, escribió en un largo texto en la plataforma virtual.

La decisión de bajar al economista de la boleta libertaria fue impulsada por los distintos sectores que conforman el gobierno de Milei, quien había sido hasta este domingo su principal respaldo desde que estalló el escándalo. Sin embargo, debido a esto el panorama de cara a las legislativas del 26 de octubre se complicaba para Milei.

El escándalo de Espert se inició el lunes de la semana pasada, cuando un dirigente peronista publicó una contabilidad que se encuentra en un expediente contra el empresario Federico Fred Machado en un juzgado de Texas, que detalla el pago de 200 mil dólares a Espert. Según el portal DiarioAR, Machado fue uno de los aportantes para la campaña presidencial de Espert en 2019; así lo reconoció el propio diputado, quien hasta ahora admitió haber volado al menos 35 veces en sus aviones.

Ante esta situación, Espert achacó la filtración al kirchnerismo, mientras que Milei la consideró un “chimento de peluquería”. Pero no todos en el gobierno quedaron conformes, y pidieron al candidato una defensa más efectiva, indicó el diario El País.

Así, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, candidata a senadora por la ciudad de Buenos Aires, fue la más dura. Su bandera es la lucha contra el narco y temió que las sospechas sobre su compañero de campaña terminaran por quitarle votos, añadió el periódico. En este contexto, Espert dio una entrevista el miércoles de la semana pasada en la que se negó diez veces a responder por sí o por no a la pregunta de si había recibido el dinero. En cualquier caso, dijo, la única prueba en su contra era una contabilidad informal en manos de una socia de Machado que ya fue condenada en Estados Unidos. “No voy a permitir que la discusión de la campaña sea esa y no que el peronismo haya convertido en una villa miseria a la provincia de Buenos Aires”, repitió una y otra vez.

Según el diario El País, “Espert se aferra a su candidatura y tiene, al menos por ahora, el respaldo total del presidente”. “No le va tan bien con el resto de sus compañeros de partido, que temen que el escándalo trunque la remontada electoral que la ultraderecha necesita en octubre. La batalla se espera especialmente dura en la provincia de Buenos Aires, donde Espert es el primero de la lista”, indicó el periódico.

“El Profe”, como lo llama el presidente, es candidato de La Libertad Avanza. Ambos se conocen desde hace más de 10 años, pero sus caminos se distanciaron cuando Milei armó su propio partido en 2021. El alejamiento no duró tanto y en marzo de 2024, recién asumido el nuevo gobierno, Espert dejó a Juntos por el Cambio y se unió a La Libertad Avanza.

Por otro lado, Machado es argentino de Río Negro que emigró a Estados Unidos a principios de la década de 1990 y con los años montó un negocio con aviones en Fort Lauderdale, Florida. Niega ser narcotraficante y se considera víctima de una pelea política.

Está procesado en la misma causa que su socia, Debra Lynn Mercer-Erwin por los delitos de narcotráfico, lavado de dinero y fraude. Ella ya fue condenada a 16 años de prisión. El fue detenido el 15 de abril de 2021 en el aeropuerto de Neuquén por un pedido de extradición de Estados Unidos que aún sigue pendiente de resolución en la Corte Suprema. Desde entonces cumple prisión domiciliaria en Viedma, Argentina.

Del fideicomiso a nombre de Machado y su socia salió el dinero que figura a nombre de Espert, según indicó el DiarioAR.

Además, uno de los abogados de Machado, Francisco Oneto, es también representante de Javier Milei en la causa $LIBRA. Según DiarioAE, esto refuerza la incomodidad dentro del oficialismo: el escándalo no solo arrastra a un candidato clave, sino que roza a figuras del entorno más cercano al presidente.

El escándalo llegó al diario Financial Times y encendió nuevas alarmas dentro del oficialismo. En plena campaña rumbo a las elecciones legislativas del 26 de octubre, el prestigioso diario británico advirtió sobre una “nueva tormenta política” en el gobierno argentino.

El Financial Times contextualizó el caso dentro de un clima de inestabilidad económica y pérdida de apoyo político. Según el medio, “el gobierno cayó en crisis el mes pasado después de que una serie de derrotas políticas pusieran en duda el futuro de sus reformas de libre mercado, desencadenando una corrida del peso y una venta masiva de bonos”.

La nota recordó que la promesa de apoyo financiero del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, “alivió la agitació, pero los activos argentinos volvieron a caer en los últimos días debido a la preocupación de los inversores por la falta de detalles en las declaraciones de Bessent”.

En otro tramo, el artículo citó a encuestadores que anticipan un impacto electoral negativo en los comicios del próximo 26 de octubre: “La controversia en torno a Espert probablemente perjudicará al partido de Milei en la provincia de Buenos Aires, donde reside casi el 40% de los argentinos”. Según Cristian Buttié, de CB Consultora, “esto desalienta a los votantes moderados que se quedaron en casa en las elecciones provinciales, a quienes Milei necesita movilizar esta vez”.

El diario también repasó las defensas públicas de Javier Milei, quien calificó las denuncias como parte de una “campaña de desprestigio de la izquierda” contra Espert. Además, recordó el escándalo de los audios de Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, en los que se menciona a Karina Milei como presunta beneficiaria del pago de coimas vinculadas a la venta de medicamentos.

Más sobre:ArgentinaJavier MileiJosé Luis EspertFederico Fred Machadonarcotráficoeleccioneslegislativas

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

3 recomendaciones para entrenar a cualquier edad de un fisicoculturista de 100 años que sigue activo

Revive el “concierto” de Daft Punk en Fortnite

Irán descarta retomar “en estos momentos” las negociaciones con los países europeos sobre su programa nuclear

Por qué no recordamos cuando éramos bebés, esto dice la ciencia

Cómo es el acuerdo de drones que Trump evalúa con Ucrania para que EEUU acceda a su tecnología de combate

Apellido Chahuán se resiste al retiro político: los candidatos que se nutren de la marca del senador RN

Lo más leído

1.
Prensa egipcia apuntó a los responsables de quedar fuera de los octavos de final pese a la victoria sobre Chile

Prensa egipcia apuntó a los responsables de quedar fuera de los octavos de final pese a la victoria sobre Chile

2.
Coordinan labores para rescatar a mil personas atrapadas en las laderas del Monte Everest tras tormenta de nieve

Coordinan labores para rescatar a mil personas atrapadas en las laderas del Monte Everest tras tormenta de nieve

3.
Temblor hoy, domingo 5 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 5 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

4.
DT de Le Havre se lanza contra Damián Pizarro en Francia: “Tiene un perfil muy diferente al que buscamos”

DT de Le Havre se lanza contra Damián Pizarro en Francia: “Tiene un perfil muy diferente al que buscamos”

5.
Cadem: Jara aumenta distancia con Kast en intención de voto en primera vuelta presidencial

Cadem: Jara aumenta distancia con Kast en intención de voto en primera vuelta presidencial

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

Servicios

Temblor hoy, lunes 6 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, lunes 6 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Revisa qué estaciones del Metro tendrán horario extendido por concierto de Kendrick Lamar

Revisa qué estaciones del Metro tendrán horario extendido por concierto de Kendrick Lamar

Pronostican vientos y marejadas entre Taltal y Constitución

Pronostican vientos y marejadas entre Taltal y Constitución

Vientos y tornados en Chile: el fenómeno con siglos de historia que vuelve a poner a prueba la prevención
Chile

Vientos y tornados en Chile: el fenómeno con siglos de historia que vuelve a poner a prueba la prevención

El desafío del SLEP Santiago Centro: 56% de los colegios públicos que administrará desde enero tiene más de 100 años

Debate La Tercera-UNAB: candidatos del distrito 7 (Valparaíso Costa) muestran sus cartas

Caputo y Daza llegan a EE.UU. para afinar auxilio financiero para Argentina y calmar a los mercados
Negocios

Caputo y Daza llegan a EE.UU. para afinar auxilio financiero para Argentina y calmar a los mercados

Presupuesto 2026: García plantea “oportunidad” para que Republicanos presente indicación y detalle cómo recortarían US$6.000 millones

Grau defiende fin de glosa republicana en Presupuesto 2026: “Nuestra propuesta le da más libertad a la siguiente administración”

3 recomendaciones para entrenar a cualquier edad de un fisicoculturista de 100 años que sigue activo
Tendencias

3 recomendaciones para entrenar a cualquier edad de un fisicoculturista de 100 años que sigue activo

Revive el “concierto” de Daft Punk en Fortnite

Por qué no recordamos cuando éramos bebés, esto dice la ciencia

Cruces confirmados: revisa cómo quedó el cuadro completo de los octavos de final del Mundial Sub 20
El Deportivo

Cruces confirmados: revisa cómo quedó el cuadro completo de los octavos de final del Mundial Sub 20

Los puntos fair play le permiten a Colombia clasificar a octavos del Mundial Sub 20 como líder de grupo

“Actuación desastrosa”: escándalo en Brasil por penal contra Gonzalo Tapia en el clásico entre Sao Paulo y Palmeiras

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo

Louis Tomlinson lanza single y promete regreso a Sudamérica: “Quiero volver a ese caos, en el mejor de los sentidos”
Cultura y entretención

Louis Tomlinson lanza single y promete regreso a Sudamérica: “Quiero volver a ese caos, en el mejor de los sentidos”

Una inauguración con baile y hits: Ricky Martin seduce al público en la apertura del Claro Arena

Amores flemáticos: un relato de Irene Vallejo

Irán descarta retomar “en estos momentos” las negociaciones con los países europeos sobre su programa nuclear
Mundo

Irán descarta retomar “en estos momentos” las negociaciones con los países europeos sobre su programa nuclear

Trump prevé que la primera fase de su plan para Gaza se complete esta semana

Primer ministro de Francia dimite un día después de formar gobierno

Albina Choque Challapa: La imparable
Paula

Albina Choque Challapa: La imparable

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia