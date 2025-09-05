El expresidente Biden se sometió a una cirugía para extirparle un carcinoma

El expresidente demócrata de Estados Unidos, Joe Biden, se sometió recientemente a una intervención quirúrgica para extirparle células cancerosas de la piel, indicó este jueves su portavoz, solo unos meses después de que le diagnosticaran cáncer de próstata.

El vocero no detalló cuándo se realizó la cirugía, pero, como consigna CNN Internacional, la noticia se conoció cuando un video que circuló en línea mostró a Biden con una cicatriz en la frente.

El exmandatario, de 82 años, se está recuperando satisfactoriamente de un procedimiento conocido como cirugía de Mohs, que consiste en extirpar el tejido canceroso capa por capa hasta eliminar por completo las células cancerosas, como lo confirmó el portavoz a la cadena de televisión estadounidense NBC, si bien no precisó la fecha de la operación.

Biden ya se sometió a una cirugía similar en el pecho en febrero de 2023, cuando aún estaba al frente del Gobierno estadounidense. En aquel momento, el Dr. Kevin O’Connor, quien fue su médico en la Casa Blanca, declaró que “se extirpó con éxito todo el tejido canceroso” y que continuaría con la “vigilancia dermatológica”.

En mayo de este año también fue diagnosticado con un cáncer de próstata “agresivo”, de nivel 9 en la escala de Gleason, dentro del Grupo 5, con “metástasis en el hueso”, según indicó en ese entonces su oficina en un comunicado oficial.

El político se retiró de la carrera presidencial por motivos de edad y su sucesora, Kamala Harris, fue derrotada en las elecciones de noviembre de 2024 por Donald Trump, actual inquilino de la Casa Blanca.