El expresidente de Ecuador, Lenin Moreno, será juzgado por presunto cohecho en el marco del caso Sinohydro

Lenin Moreno, expresidente de Ecuador entre los años 2017 y 2021, será juzgado por un tribunal de su país por un delito de cohecho en el marco de la investigación del llamado "caso Sinohydro“.

Según la información entregada en el medio El Telégrafo, el juez a cargo de la investigación, Olavio Hernández, habría acogido la petición por parte de la fiscalía de llamar a juicio al exmandatario y a otras 23 personas durante la jornada de este lunes 8 de diciembre.

La investigación del caso detalla que el expresidente habría encabezado una estructura criminal que habría recibido hasta 76 millones de dólares en coimas entre los años 2010 y 2018. Con ello, la empresa china Sinohydro habría conseguido la licitación para la construcción de una central hidroeléctrica en Napo.

Según detalla el mencionado medio, los sobornos habrían sido recibidos a través de una red de intermediarios durante el tiempo en que Moreno era vicepresidente de Rafael Correa y posteriormente cuando había asumido la máxima magistratura entre 2017 y 2021.

El juez Hernández habría solicitado, como medida alternativa a la prisión preventiva, que el exmandatario se presente dos veces al mes a la embajada de Ecuador en Paraguay, país donde reside actualmente Moreno.

La defensa de Moreno

Días antes de la confirmación de que sería juzgado, el exmandatario publicó un video en sus redes sociales donde criticaba el proceso judicial y cargaba en contra del correísmo.

“Ecuatorianos, como ustedes conocen, soy víctima de una terrible persecución por parte del correísmo. ¿Quién me acusa? Nada menos que Rony Aliaga. Sí, el Latin King, esa persona que está prófuga del caso Metástasis y es acusada del crimen de Fernando Villavicencio“, comenzó señalando en el video Moreno.

El expresidente señala que habría entregado todos los antecedentes y que no habrían hasta el momento probar que hubiese recibido dineros. También rechazó las imputaciones a su pareja y a su hija en el caso.

“¿Quién contrató la obra? Rafael Correa Delgado. ¿Quién gestionó el financiamiento y ejecutó esa obra? Jorge Glass. La obra fue inaugurada en noviembre del 2016 con la presencia de Rafael Correa y de Jorge Glass. Ese momento no se revisó la obra y de forma irresponsable se devolvieron más de 100 millones de garantía. Por eso me pregunto también ¿Por qué no están en el proceso Rafael Correa, Jorge Glass y los ministros y funcionarios de la época?“, agregó al respecto.

“Ecuatorianos, su venganza y su odio no es sino porque evité que en Ecuador haya una dictadura perpetua y que Ecuador se convierta en otra de Venezuela. Ecuatorianos, no permitamos que se cometa una injusticia tan grande”, concluyó.