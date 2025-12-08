Petro pide investigar hallazgo de dos cuerpos en playas colombianas y señala que podrían venir de ataques estadounidenses

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó este domingo que se desarrollara una investigación tras el hallazgo de dos cuerpos en las costas de La Guajira , cerca de las costa con Venezuela, que podrían provenir según el mandatario de los ataques estadounidenses a narcolanchas en el Mar Caribe.

El hallazgo fue dado a conocer por el medio RTVC el pasado jueves. Según el citado medio, el hallazgo se habría realizado en el poblado de pescadores de Puerto López. Además de lo anterior, también se habría señalado que hacía el lado venezolano se habrían encontrado varios cadáveres sin identificar.

"Han aparecido estos cuerpos flotando en el mar de la Guajira, le pido a medicina legal establecer identidades y coordinar con la fiscalía de Venezuela. Pueden ser muertos por bombardeo en el mar “, escribió en su cuenta de X el mandatario.

Un portavoz de la policía de La Guajira habría confirmado a la agencia AFP el hallazgo de los cuerpos, pero también habría enfatizado que hasta el momento no se ha podido ni identificar las causas de muerte ni sus identidades.

Por otro lado, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia confirmó que realizarían la investigación pertinente del hallazgo.

“Una vez ingresen, se harán los análisis forenses para identificación. Si el hallazgo ocurrió en territorio nacional, actuaremos conforme a los protocolos legales, garantizando transparencia y dignidad para las víctimas”, detallaron.

La situación se da en el contexto de una serie de ataques por parte de Estados Unidos a supuestas narcolanchas en el Mar Caribe. Desde septiembre de 2025, el gobierno estadounidense ha desarrollado un amplio despliegue militar tanto a nivel de su Armada como de la Fuerza Aérea.

Por el momento, ha realizado un total de 21 ataques a supuestas narcolanchas desde aquella fecha, que han dejado más de 80 fallecidos.

Petro ha sido uno de los principales opositores a la actuación de Estados Unidos en el Mar Caribe y ha señalado que los ataques se tratarían de “ejecuciones extrajudiciales”.

Por otra parte, el último tiempo también las relaciones diplomáticas entre ambas naciones se han visto seriamente deterioradas. Recientemente, el gobierno estadounidense retiró a Colombia de su lista de países aliados en su lucha contra el narcotráfico.