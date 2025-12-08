Partido Libre desconoce elecciones en Honduras y denuncia injerencia de Trump

El partido oficialista Libertad y Refundación (Libre) anunció que no reconocerá las elecciones generales del 30 de noviembre en Honduras, acusando “injerencia y coacción” del presidente estadounidense, Donald Trump, y presuntas irregularidades en el sistema de transmisión electoral.

La candidata oficialista, Rixi Moncada, hizo el anuncio este domingo desde la sede del partido, llamando además a movilizaciones nacionales.

Según Moncada, la intervención extranjera “alteró la soberanía popular” y configuraría “un golpe electoral en curso”.

La aspirante acusó que desde Estados Unidos se enviaron “un millón de mensajes amenazando al pueblo que si vota por Rixi no recibirá las remesas en diciembre”, atribuyendo la operación al gobierno de Trump y a “la oligarquía aliada”.

La candidata también denunció manipulación informática en el sistema de transmisión de resultados, asegurando que fue “adulterado en su código fuente” sin las claves de seguridad requeridas.

Afirmó que existen “5.000 actas en cero, inconsistencias en más del 95% de las actas transmitidas y 4.659 actas sin respaldo biométrico”, además de caídas constantes de la página oficial de divulgación.

Libre sostiene que las plataformas del Consejo Nacional Electoral (CNE) continúan “adulteradas” y acusó “posibles conexiones directas” desde el opositor Partido Nacional para manipular resultados. El conteo preliminar —congelado desde el viernes con el 88% escrutado— ubica en primer lugar al candidato nacionalista Nasry “Tito” Asfura (40,19%), seguido por Salvador Nasralla (39,49%), mientras Moncada quedó tercera con 19,3%, lejos de las encuestas previas.

Ante el escenario, Libre exigió la nulidad total de las elecciones, el inicio de una investigación internacional por “terrorismo electoral” y convocó a una “asamblea extraordinaria de la dignidad nacional” el 13 de diciembre, además de movilizaciones en todo el país.

El expresidente Manuel Zelaya, coordinador del partido, pidió denunciar ante ONU, OEA y CELAC “la injerencia extranjera” y la “suplantación de la soberanía popular”.

El partido también condenó el indulto otorgado por Trump al expresidente Juan Orlando Hernández, condenado en 2024 en EE.UU. por narcotráfico y armas, solicitando su captura internacional . Hernández fue extraditado en 2022 tras dejar el poder en 2021.

