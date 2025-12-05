En medio de críticas: EE.UU. confirma nuevo ataque contra presunta narcolancha en aguas del Pacífico

Este jueves el Mando Sur del Ejército de Estados Unidos (Southcom) confirmó un nuevo ataque a una embarcación en aguas del Pacífico que provocó la muerte de cuatro hombres, en el marco de una operación supuestamente dirigida contra el narcotráfico que desde el pasado septiembre suma más de 80 víctimas en dicho océano y el mar Caribe.

“El 4 de diciembre, por orden del secretario de Guerra (Defensa) Pete Hegseth, la Fuerza Operativa Conjunta Lanza del Sur realizó un ataque cinético letal contra un buque en aguas internacionales operado por una organización terrorista designada”, informó el Comando Sur de EE.UU. a través de la red social X.

En la publicación, además, detalla que “la inteligencia confirmó que el buque transportaba narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico oriental. Cuatro narcoterroristas a bordo del buque murieron”.

On Dec. 4, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel in international waters operated by a Designated Terrorist Organization. Intelligence confirmed that the vessel was carrying illicit narcotics and… pic.twitter.com/pqksvxM3HP — U.S. Southern Command (@Southcom) December 4, 2025

El mismo Hegseth afirmó a principios de esta semana que “apenas han comenzado” los ataques contra presuntas narcolanchas en el mar Caribe y el Pacífico que, de acuerdo a sus informaciones, sumaban 82 víctimas mortales en 21 operaciones antes de este último bombardeo.

Críticas a bombardeos

La ofensiva se conoce el mismo día en que el presidente del Comité de Inteligencia del Senado, el senador Tom Cotton, dio a conocer una declaración del almirante Frank “Mitch” Bradley en la que este afirmó que no hubo una orden de “matarlos a todos” por parte del secretario de Defensa en el controvertido ataque a una lancha en el Caribe.

Un bombardeo que ocurrió a inicios de septiembre donde, de acuerdo a un reportaje de The Washington Post, Hegseth habría dado una orden verbal de matar a todos los que estaban a bordo de embarcaciones sospechosas de contrabandear drogas.

En este marco, Bradley ejecutó un segundo ataque para eliminar a personas que inicialmente habían sobrevivido a la primera ofensiva. El mismo que el pasado domingo llevó a que diferentes congresistas sugirieran que los ataques cometidos por el ejército de EE.UU. podrían ser considerados un crimen de guerra.