    Trump anuncia paquete de US$12 mil millones para agricultores afectados por la guerra comercial con China

    La medida fue informada mientras crece la inquietud en Estados Unidos por el lento avance de las compras de soya comprometidas por Beijing.

    Joaquín DíazPor 
    Joaquín Díaz

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentará este lunes un paquete de ayuda por US$12 mil millones dirigido a agricultores que han visto caer sus ventas y aumentar sus costos a raíz del endurecimiento de los aranceles contra China en el marco de la guerra comercial. A

    La iniciativa será detallada durante una mesa redonda en Washington junto al secretario del Tesoro, Scott Bessent; la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins; legisladores y representantes de los principales rubros agrícolas, entre ellos productores de maíz, algodón, sorgo, soya, arroz, trigo, papa y ganado.

    El gobierno destinó más de US$11 mil millones al programa Farmer Bridge Assistance del Departamento de Agricultura (USDA), que contempla pagos por una sola vez para los cultivos de fila más afectados por los cambios arancelarios. El resto de los recursos irá a productores cuyos cultivos no están cubiertos por ese mecanismo.

    Según la Casa Blanca, el objetivo es entregar certidumbre a los agricultores mientras comercializan la actual cosecha y planifican la del próximo año, en un contexto marcado por los efectos de las disputas comerciales, la inflación y lo que denominan “disrupciones de mercado”.

    El anuncio ocurre mientras persisten dudas sobre el cumplimiento del compromiso chino de adquirir grandes volúmenes de soya estadounidense. En octubre, tras un encuentro entre Trump y el presidente Xi Jinping, la Casa Blanca afirmó que Beijing compraría al menos 12 millones de toneladas de soya antes de fin de año. Sin embargo, hasta ahora solo se han concretado 2,8 millones, cerca de una cuarta parte de lo prometido. Pese a ello, Bessent aseguró que China está “en camino” de cumplir la meta para febrero.

    Durante su primer mandato, Trump ya había entregado ayudas millonarias al sector agrícola: más de US$22 mil millones en 2019 y cerca de US$46 mil millones en 2020, aunque estos últimos incluyeron apoyos relacionados con la pandemia.

    Donald Trump, Estados Unidos, EE.UU., China, Agricultores

