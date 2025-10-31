OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Mundo

El FBI frustra un “posible atentado terrorista” en Halloween en Michigan

El operativo se realizó en la ciudad de Dearborn.

Joaquín DíazPor 
Joaquín Díaz

El director del FBI, Kash Patel, informó este viernes 31 de octubre que la oficina federal frustró un “posible atentado terrorista” durante el fin de semana de Halloween en el estado de Michigan, Estados Unidos, y detuvo a varias personas.

“Esta mañana, el FBI ha frustrado un posible atentado terrorista y ha detenido a varias personas en Michigan que presuntamente planeaban un ataque violento durante el fin de semana de Halloween”, escribió Patel en su cuenta de X.

El funcionario destacó la labor de los agentes y las fuerzas de seguridad: “Gracias a los hombres y mujeres del FBI y de las fuerzas del orden de todo el país que vigilan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y que hacen posible nuestra misión de defender la patria”.

Aunque el director no entregó más detalles, adelantó que se proporcionará información adicional a lo largo del día.

Por su parte, el Departamento de Policía de Dearborn, en Michigan, señaló en Instagram que el FBI realizó operaciones en la ciudad durante la mañana. “El Departamento de Policía de Dearborn ha sido informado de que el FBI ha llevado a cabo operaciones en la ciudad de Dearborn esta mañana. Queremos asegurar a nuestros residentes que, en estos momentos, no existe ninguna amenaza para la comunidad”, indicaron.

Hasta ahora, el FBI no ha confirmado el lugar exacto del operativo dentro del estado.

Más sobre:FBIEstados UnidosMichiganAtentadoHalloween

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Enami reduce su producción y reporta menores ganancias al tercer trimestre

Cómo es la Honor Alpha Store con IA inmersiva y robots humanoides

Detienen a tres menores de edad que intentaron robar vehículo a conductor de aplicación en Viña del Mar

Kast critica política exterior del gobierno de Boric: “La situación se ha ido desmejorando de forma progresiva”

Papa León XIV nombra al monseñor Andrés Ferrada como nuevo obispo de Chillán

Con talleres y rutas nocturnas: Cementerio General abre sus puertas para conmemorar el “Día de los Muertos”

Lo más leído

1.
Senador electo de Bolivia responde a Kaiser: “Si quiere hablar de otro país, por lo menos que aprenda cuál es la capital”

Senador electo de Bolivia responde a Kaiser: “Si quiere hablar de otro país, por lo menos que aprenda cuál es la capital”

2.
Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

3.
Presidente de Bolivia ante dichos de Kaiser sobre cierre de frontera: “Es una torpeza e inmadurez política”

Presidente de Bolivia ante dichos de Kaiser sobre cierre de frontera: “Es una torpeza e inmadurez política”

4.
Renuncia de Cataldo, dificultad para respaldar a Kaiser en balotaje y apoyo a Bachelet en la ONU: las definiciones de Mario Desbordes

Renuncia de Cataldo, dificultad para respaldar a Kaiser en balotaje y apoyo a Bachelet en la ONU: las definiciones de Mario Desbordes

5.
Reajuste del sector público: trabajadores pretenden pedir alza salarial cercana al 7%

Reajuste del sector público: trabajadores pretenden pedir alza salarial cercana al 7%

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Servicios

Desde este sábado revisa la nómina definitiva de llamados como vocal de mesa para las próximas elecciones

Desde este sábado revisa la nómina definitiva de llamados como vocal de mesa para las próximas elecciones

Temblor hoy, viernes 31 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 31 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Los horarios de los cementerios por el Día de Todos los Santos

Los horarios de los cementerios por el Día de Todos los Santos

Detienen a tres menores de edad que intentaron robar vehículo a conductor de aplicación en Viña del Mar
Chile

Detienen a tres menores de edad que intentaron robar vehículo a conductor de aplicación en Viña del Mar

Kast critica política exterior del gobierno de Boric: “La situación se ha ido desmejorando de forma progresiva”

Papa León XIV nombra al monseñor Andrés Ferrada como nuevo obispo de Chillán

Enami reduce su producción y reporta menores ganancias al tercer trimestre
Negocios

Enami reduce su producción y reporta menores ganancias al tercer trimestre

Ley SBAP: el paisaje que no estamos viendo

Sonda reduce sus ganancias a menos de la mitad al tercer trimestre

Cómo es la Honor Alpha Store con IA inmersiva y robots humanoides
Tendencias

Cómo es la Honor Alpha Store con IA inmersiva y robots humanoides

Cómo es Poseidón, el torpedo con capacidad nuclear que Rusia asegura haber probado con éxito

A qué hora comienza la lluvia en la Región Metropolitana (y en qué sectores)

Dónde ver vía streaming todas las competencias de los Juegos Parapanamericanos Juveniles
El Deportivo

Dónde ver vía streaming todas las competencias de los Juegos Parapanamericanos Juveniles

Dónde y a qué hora ver a Coquimbo Unido vs. U. La Calera por la Liga de Primera

El potente gesto de Mauricio Pellegrino con Gustavo Álvarez tras la eliminación de la U en la Sudamericana

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”
Finde

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Sean “Diddy” Combs es enviado a una prisión federal en New Jersey
Cultura y entretención

Sean “Diddy” Combs es enviado a una prisión federal en New Jersey

Héctor Noguera es despedido en masivo funeral en el que reaparece Cristián Campos

“Kathryn Bigelow es una de las grandes cineastas de todos los tiempos”: a fondo en Una Casa de Dinamita

El FBI frustra un “posible atentado terrorista” en Halloween en Michigan
Mundo

El FBI frustra un “posible atentado terrorista” en Halloween en Michigan

Israel devuelve 30 cuerpos palestinos a cambio de dos restos de rehenes israelíes

ONU considera una “violación a los derechos internacionales” ataques de EE.UU. a presuntas narcolanchas en el Mar Caribe

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week
Paula

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”