El FBI frustra un “posible atentado terrorista” en Halloween en Michigan

El director del FBI, Kash Patel, informó este viernes 31 de octubre que la oficina federal frustró un “posible atentado terrorista” durante el fin de semana de Halloween en el estado de Michigan, Estados Unidos, y detuvo a varias personas.

“Esta mañana, el FBI ha frustrado un posible atentado terrorista y ha detenido a varias personas en Michigan que presuntamente planeaban un ataque violento durante el fin de semana de Halloween”, escribió Patel en su cuenta de X.

El funcionario destacó la labor de los agentes y las fuerzas de seguridad: “Gracias a los hombres y mujeres del FBI y de las fuerzas del orden de todo el país que vigilan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y que hacen posible nuestra misión de defender la patria”.

Aunque el director no entregó más detalles, adelantó que se proporcionará información adicional a lo largo del día.

Por su parte, el Departamento de Policía de Dearborn, en Michigan, señaló en Instagram que el FBI realizó operaciones en la ciudad durante la mañana. “El Departamento de Policía de Dearborn ha sido informado de que el FBI ha llevado a cabo operaciones en la ciudad de Dearborn esta mañana. Queremos asegurar a nuestros residentes que, en estos momentos, no existe ninguna amenaza para la comunidad”, indicaron.

Hasta ahora, el FBI no ha confirmado el lugar exacto del operativo dentro del estado.