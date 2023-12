El fenómeno de El Niño en China: Raras nevadas en el sur del país mientras una profunda helada se apodera del norte

El clima frío que azota a China provocó raras nevadas el lunes hasta el sur de la provincia de Guangdong, mientras que las temperaturas en el frío norte cayeron a mínimos casi históricos para el mes.

En una semana de clima inesperadamente frío, las temperaturas han caído a mínimos bajo cero en las zonas del norte, perturbando el transporte por carretera, ferroviario y aéreo e incluso provocando una falla en los frenos de un tren de cercanías en Beijing, la capital.

Los meteorólogos habían pronosticado a principios de noviembre un invierno más cálido este año debido al fenómeno de El Niño, aunque advirtieron que las temperaturas podrían fluctuar después de uno de los octubres más cálidos en décadas.

Personas caminan por una calle en un frío día de invierno en Beijing, China, el 18 de diciembre de 2023. Foto: Reuters

El lunes en Guangdong, donde la nieve generalmente se limita a las zonas más septentrionales, las nevadas cubrieron la cima de una montaña en una ciudad a sólo 80 kilómetros al norte de la capital provincial, Guangzhou, junto a la costa.

Se pronosticó una mínima de 8 grados Celsius para Guangzhou, en comparación con las temperaturas típicas de principios de invierno de la provincia que rondan los dos dígitos, mientras que enero promedia alrededor de 14° Celsius.

Los funcionarios de Guangzhou instaron a tomar precauciones, especialmente para los ancianos y los jóvenes que pueden ser vulnerables a las “enfermedades de la ola de frío” a medida que avanza el invierno.

En la vecina Guangxi, donde el presidente Xi Jinping pidió la semana pasada una respuesta de emergencia “total”, se pronostica aguanieve en algunas ciudades, incluida Guilin.

El lunes se observaron ráfagas de nieve en el centro comercial de Shanghai.

Una mujer camina por una calle en un frío día de invierno en Beijing, China, el 18 de diciembre de 2023. Foto: Reuters

En Beijing, las temperaturas del lunes por la mañana cayeron a -15,5° C, cerca del mínimo histórico de 1952 de -15,2° C para el 19 de diciembre y -17,7° C para el 20 de diciembre de ese año. La temperatura más baja registrada en diciembre fue de -18,3° C.

Turistas atrapados

Las bajas temperaturas prevalecerán hasta el jueves, advirtió la oficina de meteorología nacional, y las zonas del norte, Mongolia Interior y algunas zonas alrededor del río Yangtze estarán 7° C por debajo de lo habitual.

Se espera que el lunes la ciudad de Hohhot, en Mongolia Interior, experimente una mínima de -22° C, mientras que el mercurio descenderá a -5° C en Zhengzhou, en la provincia central de Henan.

La lluvia y la nieve podrían azotar los tramos medio y bajo del Yangtze y su sur, incluidas partes de las provincias de Anhui, Jiangsu y Zhejiang, así como Shanghai. Se esperan fuertes nevadas locales, añadió la oficina de meteorología nacional.

La gente camina por una calle en un frío día de invierno en Beijing, China, el 18 de diciembre de 2023. Foto: Reuters

Aprovechando el clima temprano bajo cero, Harbin, una ciudad en la provincia nororiental de Heilongjiang, albergará su festival de esculturas de hielo más grande hasta la fecha en un parque que se extiende a lo largo de 810.000 metros cuadrados.

Más de 1.000 paisajes de hielo y nieve se han creado en el parque a partir de unos 250.000 metros cúbicos de hielo y nieve recolectados del río congelado Songhua.

Pero los esfuerzos por sacar provecho del clima frío supusieron un inconveniente para más de 50 turistas atrapados durante más de dos horas el sábado en teleféricos que ascendían una montaña en la provincia oriental de Zhejiang, después de que el clima ventoso provocara una parada por razones de seguridad.

Todos resultaron ilesos a pesar de las gélidas condiciones en los teleféricos, dijeron los medios.